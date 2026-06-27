search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Europa se construiește și prin discuții în care oamenii vorbesc sincer. Ce mi-a spus Roberta Metsola

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zilele trecute, la Bruxelles, am avut o întâlnire cu doamna Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, inițiativa fiind a ei! Nu a fost un schimb protocolar pe holurile instituțiilor europene și nici o discuție pe repede înainte, cât să facem o poză. Și nici nu am făcut, pentru că am discutat atât de multe, atât de uman și atât de bine, încât poza nu a contat. Am vorbit despre România, despre drumul nostru european și ce înseamnă, astăzi, să aperi democrația și bunul-simț într-o perioadă în care Europa trece prin crize grele, inclusiv prin una a moralității.

Roberta Metsola FOTO: Profimedia
Roberta Metsola FOTO: Profimedia

Dar, înainte de toate, am vorbit ca oameni.

Doamna Metsola mi-a cerut să îi povestesc experiența mea, ca student la Timișoara în decembrie 1989. I-am spus despre Revoluție, despre perioada în care am fost lider al studenților și despre felul în care o generație întreagă a intrat atunci în viața publică dintr-o nevoie profundă de libertate. I-am vorbit apoi despre meseria mea de inginer, despre mutarea la Arad, despre primii ani în administrație, despre Consiliul Județean, despre Primăria Aradului și despre drumul politic pe care l-am parcurs de atunci până astăzi, inclusiv în conducerea partidului la nivel național.

M-a întrebat și despre încercarea grea prin care am trecut atunci când am primit diagnosticul de cancer și am simțit că mărturisirea mea a emoționat-o. Iar acest lucru spune mult despre Roberta Metsola. În spatele demnității funcției există un om care ascultă, care înțelege și o președintă de Parlament interesată cu adevărat de oamenii cu care lucrează.

Apoi, discuția a mers spre familie. S-a interesat de fiica mea, care vrea să dea la arhitectură. Mi-a vorbit despre băieții ei, despre faptul că al doilea se pregătește și el să devină student, iar primul a terminat armata. Sunt lucruri aparent simple, dar tocmai ele arată ce înseamnă Europa reală. Nu Europa discursurilor goale, ci Europa familiilor, a copiilor, a educației și a generațiilor care vin după noi.

Roberta Metsola mi-a spus și că iubește România și că își dorește să-și ducă băieții într-o vizită în Transilvania. I-am oferit, desigur, o mulțime de sugestii.

Am discutat, desigur, și despre situația politică din România. Am vorbit despre responsabilitatea Partidului Național Liberal, despre nevoia ca România să rămână ferm pe drumul european și despre rolul lui Siegfried Mureșan, unul dintre românii care au câștigat respect în instituțiile europene prin seriozitate, competență și muncă politică așezată. 

România are nevoie de cât mai mulți astfel de oameni în poziții europene importante.

Dar pentru asta avem nevoie de politică matură. De instituții stabile. De oameni competenți. De un partid liberal puternic, deschis, viu, capabil să atragă oameni buni și să le dea șansa să conducă.

Am vorbit și despre deschiderea partidului, inclusiv pentru doamne. Eu cred că aici PNL are nu numai o obligație politică, ci și una morală. Un partid modern nu cheamă femeile doar în campanie, nu le folosește doar în fotografii și nu le ține la margine. Un partid modern le dă acces real la candidaturi importante, la funcții de conducere, la construcția ideilor și la decizia politică. Politica are nevoie de fermitate, dar are nevoie și de echilibru. Are nevoie de competență, dar are nevoie și de empatie. Are nevoie de curaj, dar și de capacitatea de a asculta. Iar femeile din PNL trebuie să fie parte centrală a acestei noi etape. Nu dintr-un calcul de imagine, ci pentru că societatea românească este mai puternică atunci când talentul, munca și caracterul nu sunt ținute în loc de reflexe învechite!... Și scriu asta în primul rând ca tată al unei fiice minunate.

Un alt subiect important al întâlnirii a fost activitatea mea din Parlamentul European și, în mod special, dosarul Drepturilor Pasagerilor Aerieni.

Și trebuie spus că această întâlnire a venit și ca rezultat al unui proces legislativ foarte important, desfășurat la inițiativa și sub coordonarea președintei Parlamentului European, după mai multe runde de negocieri în a treia lectură, în procedura de conciliere dintre Parlament și Consiliu.

Pentru cei care privesc Europa doar din afară, aceste detalii pot părea tehnice. Dar nu sunt. În logica tratatelor europene, concilierea este ultima etapă a procedurii legislative ordinare, atunci când Parlamentul European și Consiliul trebuie să ajungă la un text comun după ce pozițiile lor nu au putut fi armonizate în etapele anterioare.

Drepturile pasagerilor aerieni înseamnă bani recuperați mai repede, compensații mai clare, reguli mai corecte, protecție mai bună pentru familii, pentru copii, pentru persoanele vulnerabile și pentru milioane de oameni care călătoresc în fiecare an. Înseamnă că atunci când un cetățean este tratat incorect de o companie aeriană, Europa este acolo!

Dar acest dosar a avut și o semnificație instituțională aparte. Concilierea este o etapă rară în procesul legislativ european. Ultima conciliere de acest tip data din 2011, ceea ce arată cât de rar ajung instituțiile europene într-un asemenea punct al procedurii legislative. Practic, instituțiile europene nu mai aveau o memorie vie pentru a gestiona ușor un asemenea moment. De aceea, împreună cu echipa mea, am ținut aproape de cabinetul președintei și de serviciul juridic al Parlamentului European, pentru ca acest proces legislativ să fie urmărit cu maximă seriozitate, la cel mai înalt nivel. Și a fost.

Iar aici, Roberta Metsola a dat dovadă de leadership real.

A înțeles că rolul președintelui Parlamentului European nu este doar să conducă ședințe și să reprezinte instituția. Rolul este și acela de a ține Parlamentul unit atunci când miza este mare, anume de a apăra autoritatea democratică a instituției și de a arăta că drepturile cetățenilor sunt în CENTRUL oricăror negocieri.

Pentru noi, acesta este un exemplu foarte bun despre ce înseamnă Europa care funcționează: instituții care negociază dur, dar în folosul oamenilor; lideri care țin direcția; parlamentari care nu uită că fiecare articol de lege ajunge, într-un fel sau altul, în viața cetățeanului.

Am vorbit și despre viitor. Despre felul în care vedem România în proiectul european și despre românii din instituțiile europene, care trebuie sprijiniți, respectați și încurajați să ajungă cât mai sus. Avem oameni buni în Bruxelles, în Luxemburg, în Strasbourg, în administrația europeană, în cabinete, în direcții generale, în Parlament, în Comisie. Ei sunt o resursă strategică pentru România și trebuie tratați ca atare.

Am discutat și despre Președinția română a Consiliului Uniunii Europene din 2019. A fost prima noastră președinție europeană și a fost un moment în care România, prin toate și toți cei implicați atunci, de sus în jos, a arătat că poate duce responsabilități mari și grele. Acum suntem, practic, la jumătatea drumului dintre acea primă președinție și următoarea etapă în care România va trebui să se pregătească din nou pentru acest rol, dacă rotația actuală se păstrează, din 1 iulie 2032. Și ar fi bine ca oamenii care au obținut atunci rezultate, să nu fie uitați.

Si nu, nu este prea devreme să vorbim despre asta. Dimpotrivă. 2032 se pregătește de acum.

La fel cum trebuie să fin pregătiți pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, adică bugetul mare al Europei pentru anii care urmează. România trebuie să intre în acea etapă cu priorități stabilite și cu oameni capabili să negocieze inteligent. Unul dintre ei fiind, în mod cert, Siegfried.

Și subliniez. Europa va intra într-o perioadă decisivă: bugete multianuale, apărare, competitivitate, energie, agricultură, extindere, reconstrucția Ucrainei, siguranța frontierelor, tehnologie, industrie și coeziune. România trebuie să fie pregătită nu doar să participe, ci și să influențeze.

Aceasta este diferența dintre o țară care doar stă la masă și o țară care contează la masa respectivă!

Iar eu cred că România poate conta mai mult. Mult mai mult.

Aici, Partidul Național Liberal are o datorie specială. De la înființarea sa, PNL a pus România pe calea modernizării europene: stat, instituții, libertate, proprietate, economie, educație, administrație și demnitate națională în familia civilizației occidentale. Astăzi, în familia Partidului Popular European, PNL trebuie să ducă mai departe această misiune, într-o cheie liberală, creștin-democrată, responsabilă și profund pro-europeană.

Nu avem voie să lăsăm România pe mâna celor care confundă patriotismul cu izolarea, suveranitatea cu scandalul și libertatea cu anarhia!

România are nevoie de o dreaptă serioasă, de un PNL care să vorbească limpede, să reformeze curajos, să apere clasa de mijloc, antreprenorii, familia, comunitățile locale, administrația performantă și apartenența noastră la Europa democratică.

Întâlnirea cu Roberta Metsola mi-a confirmat ceva ce cred de mult timp: România este respectată atunci când se respectă pe ea însăși. România este ascultată atunci când vine cu idei, cu competență și cu oameni serioși. România este europeană nu pentru că a semnat tratate, ci pentru că generații întregi au crezut în libertate, au plătit pentru ea și au construit în numele ei.

Pentru mine, politica nu este doar despre următorul mandat. Este despre ceea ce lași în urmă. Este despre ce învață copiii noștri din felul în care noi ne purtăm astăzi. Este despre fiica mea, despre copiii Robertei Metsola, despre tinerii care pleacă la facultate, despre românii din instituțiile europene, despre cei care muncesc cinstit și vor o țară stabilă, respectată, normală.

Am plecat din această întâlnire cu o convingere și mai puternică: România trebuie să rămână europeană, lucidă, serioasă și demnă. Iar PNL trebuie să fie, în continuare, partidul care apără acest drum.

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
ONG-urile și „activistul” Nicușor Dan pierd pe bandă rulantă la CCR. După respingerea recursului la legea privind combaterea înmulțirii necontrolate a ursului brun, Curtea dă undă verde legii hidrocentralelor
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Rapid, gata să-i dea o nouă lovitură FCSB în mercato. Acord cu un internațional român din Italia
fanatik.ro
image
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Cum poți face lapte de ovăz în propria bucătărie. Rețeta simplă și sănătoasă care te ajută să economisești bani
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cod roşu de caniculă în România. Temperaturile urcă până la 41 de grade, nopţile vor fi tropicale
observatornews.ro
image
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
cancan.ro
image
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Metoda bunicilor pentru a răcori casa când e caniculă. Costă câțiva lei și funcționează surprinzător de bine
playtech.ro
image
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Tzancă Uraganu își scoate la vânzare bolidul de lux. Ce ofertă le face doritorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbare la buletinul electronic după reclamații. Dispare obligația copiei după buletin sau dovada adresei de domiciliu
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani
click.ro
image
Testul de numai 10 secunde care poate arăta dacă riști să dezvolți demență. Metoda protejează creierul împotriva acestei probleme
click.ro
image
Semnalele de alarmă care îți arată că relația nu are viitor: „Intuiția nu trebuie ignorată"
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme