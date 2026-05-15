Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Europa riscă să rămână singură pe meterezele demnității ideologice

Invidioși în secret pe protecționismul fără limite instituit de Trump, liderii europeni par, în disperare de cauză, aflați sub o presiune socială cum de mult timp nu a mai amenințat continentul nostru, să dorească să găsească o soluție miraculoasă.

FOTO Arhivă

Și așa ajung acum să dezbată un viitor set de măsuri imaginate de Comisia Europeană și care urmează să obțină aprobarea Statelor Membre și a Parlamentului European. În esență, discuția de acum care poate căpăta dimensiunile unui mare scandal care să coste enorm de mult privește proiectul „Made in Europe”. Problemele au început atunci când China a amenințat cu represalii dacă în legislația europeană va fi introdus „principiul preferinței europene” în atribuirea licitațiilor în sectorul public și în cazul subvențiilor din fonduri publice pentru diverse sectoare de producție.

Ce înseamnă „preferință europeană”? Producția europeană ar urma să fie finanțată din bani publici în anumite sectoare strategice: industriile care presupun un consum foarte mare de energie (aluminiu, ciment, oțel), industria constructoare de mașini (mai ales cea de automobile electrice) precum și tehnologiile „curate” (baterii, panouri solare, eoliene, pompe de căldură, energie nucleară). În cazul automobilelor electrice cumpărate din bani publici, în text se prevede obligația ca ele să fi fost asamblate în Europa și să conțină 70% de componente europene (excluzând bateriile).

Mai mult, se prevede întărirea măsurilor de control a ceea ce înseamnă investiții strategice străine în sectoarele strategice. Nu chiar orice tip de investiții, ci cele semnificative, adică de peste 100 milioane de Euro realizate de mai mulți actori proveniți din țări care reprezintă mai mult de 40% din producția mondială într-unul dintre sectoarele vizate.

Este o idee frumoasă, ideologic în linia americană și, din această cauză, politic corectă. Da, numai că întrebarea este dacă poate să fie realizată și cu ce preț în condițiile actuale când frumusețea ideilor, corectitudinea lor în linia americană și respectarea barierelor ideologice se lovește de un imens obstacol, cel al obligațiilor dure și inevitabile puse impuse de dependențele economice.

Acesta este și motivul pentru care este creată noua legislație europeană? Foarte posibil și, în acest caz, au oare dreptate chinezii care au reacționat furibund spunând că legislația europeană în vizează în primul rând pe ei și pune piedici majore prezenței companiilor chineze în Europa?

Ministerul chinez al comerțului afirmă că textul legislației europene „impune numeroase restricții pentru investițiile străine în patru sectoare strategice emergente: bateriile, vehiculele electrice, zona fotovoltaicelor și materiile prime cruciale; instituie clauze exclusive „origine în UE” pentru ajungerea la licitații publice și pentru politicile de subvenții în sectorul public. Investitorii chinezi vor fi supuși discriminării”.

Idee europeană ideologic corectă are oare soriți de izbândă în momentul în care UE rămâne fără aliatul american, cu Trump schimbând fundamental abordare față de Beijing și, uitând ideologia, vrea relații comerciale benefice , foarte conștient de pierderile produse în urma deciziei Chinei din 2004 de interzicere a exportului către SUA a mai mult minerale strategice după ce, doar cu un an înainte, întărise propriile reguli de control asupra materiilor prime critice folosite pentru fabricarea semi-conductorilor, bateriilor și tehnologiilor de apărare. Iar dependența europeană de resursele chineze de materii prime critice rămâne la nivel de vulnerabilitate majoră : UE importă 95% din acest tip de resurse din China, Malaezia și Rusia, iar China deține la ora actuală 90% din capacitatea de prelucrare a minereurilor rare.

Exista speranța ca, în ciuda a orice, să poată exista o capacitate de răspuns comună occidentală, adică stabilirea unei cooperări în domeniul soluțiilor de înaltă tehnologie care să fie foarte tentante pentru piața chineză. Dar acum, prin noua poziționare a SUA, soluția asta teoretică s-a evaporat și europenii riscă să rămână singuri și izolați pe meterezele demnității ideologice în timp ce toți ceilalți au luat drumul Beijingului pentru a discuta soluții de cooperare și ieșire din criză.

Noi nu am zis nimic de chestiunile astea minore care nu ne interesează din motivele bine cunoscute. Poate cu altă ocazie.

