Escaladare majoră: Teheranul amenință Washingtonul după anunțul lui Trump privind escortarea navelor prin Ormuz

Tensiunile din Golful Persic au atins un nou nivel critic după ce Iranul a avertizat că va lovi orice forță americană care se apropie de Strâmtoarea Ormuz, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a anunțat începerea unei operațiuni americane de „ghidare” a navelor blocate prin cea mai importantă arteră petrolieră a lumii. Generalul-maior Ali Abdollahi, comandantul cartierului general militar Khatam al-Anbiya, a transmis luni dimineață un mesaj ferm prin agenția de stat Mehr: „Iranul va lovi orice forță străină — în special armata americană — care încearcă să se apropie sau să intre în această cale navigabilă.” Declarația vine ca răspuns direct la postarea de duminică a președintelui Trump pe Truth Social, în care anunța demararea „Proiectului Libertate” pentru restabilirea traficului comercial.

Un gest umanitar

Președintele american a descris inițiativa ca pe un act de compasiune internațională: „Este menit să elibereze persoane, companii și țări care nu au făcut absolut nimic rău. Ei sunt victime ale circumstanțelor.” Trump a precizat că reprezentanții săi au purtat „discuții foarte pozitive” cu liderii iranieni privind încheierea formală a ostilităților, dar nu a oferit detalii operaționale: câte nave vor fi ghidate, dacă SUA vor oferi doar informații de rută sau vor asigura escortă armată. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat rapid sprijinul pentru operațiune, denumită oficial „Proiectul Libertate”. Amiralul Brad Cooper a anunțat înființarea unei „zone de securitate sporită” și a recomandat navelor să folosească apele teritoriale ale Omanului pentru a evita rutele normale. Pentagonul nu a precizat însă natura exactă a „sporirii securității”, lăsând loc speculațiilor privind o prezență navală și aeriană extinsă. Trump a subliniat caracterul defensiv al acțiunii: „Un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a țării Iran.” Totuși, el a criticat dur statele NATO care au refuzat să participe. Marea Britanie și Franța au anunțat luna trecută disponibilitatea de a contribui cu eforturi „strict pașnice și defensive”, în timp ce Spania, Italia și Germania au declinat.

Impas diplomatic și propunerea iraniană în 14 puncte

Situația din Strâmtoare intervine într-un moment delicat al negocierilor de pace. Un armistițiu a fost convenit pe 7 aprilie, după atacurile americano-israeliene din februarie, dar discuțiile au intrat în impas în ultimele două săptămâni. Sâmbătă seară, Trump a declarat că va analiza „în curând” o nouă propunere iraniană în 14 puncte, transmisă prin Pakistan, dar a calificat-o drept „inacceptabilă”. Potrivit unor surse israeliene și Al-Jazeera, planul iranian ar include un moratoriu de 15 ani asupra îmbogățirii uraniului, predarea sau diluarea stocurilor de uraniu îmbogățit și limitarea strictă a activităților nucleare viitoare. Teheranul a negat însă vehement aceste detalii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baqaei, a declarat: „Nu există absolut niciun detaliu privind problemele nucleare în această propunere. Acestea sunt fabricate de imaginația unor instituții media.” Planul iranian prevede o încetare imediată a ostilităților, urmată de o perioadă de 30 de zile pentru negocieri detaliate, redeschiderea treptată a Strâmtorii, deminare și ridicarea sancțiunilor americane. Problemele nucleare ar urma să fie discutate ulterior. Trump a susținut anterior că Iranul ar fi acceptat să oprească orice îmbogățire și să elimine uraniul îmbogățit îngropat, afirmație respinsă ferm de Teheran.

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz și presiunea diplomatică americană

SUA au lansat o nouă inițiativă la ONU, alături de state din Golf, prin care cer Iranului să oprească atacurile și amplasarea de mine în Strâmtoarea Ormuz. Rezoluția propusă, formulată mai prudent decât cea anterioară — blocată prin veto de Rusia și China — se înscrie totuși în Capitolul VII al Cartei ONU, deschizând calea spre sancțiuni. Secretarul de stat Marco Rubio a descris votul drept un test pentru credibilitatea ONU ca instituție. Pe fondul unor noi schimburi de focuri, Washington a lansat și „Proiectul Libertate" pentru escortarea navelor prin strâmtoare, propunând totodată o coaliție maritimă multinaţională — Maritime Freedom Construct — menită să asigure securitatea regiunii pe termen lung.

Consecințe economice și umanitare majore

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece circa 30% din petrolul transportat pe mare la nivel global, este blocată de săptămâni. Iranul a închis accesul pentru navele fără permisiune, iar SUA au impus o blocadă reciprocă. Rezultatul: aproximativ 2.000 de nave blocateși peste 20.000 de marinari reținuți la bord, potrivit Organizației Maritime Internaționale (OMI). Prețurile energiei au explodat pe piețele internaționale, iar transporturile de petrol, îngrășăminte și produse petrochimice au fost paralizate. Economiile din Golful Persic, Asia și Europa resimt deja șocul.

Reacția IRGC și avertismentele de la Teheran

Intelligence-ul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a publicat duminică pe X un mesaj dur: „Spațiul de decizie al lui Trump s-a restrâns.” Postarea vorbește despre un termen limită iranian pentru blocada americană, schimbarea de ton a Chinei, Rusiei și Europei împotriva Washingtonului și concluzionează că Trump trebuie să aleagă între „o operațiune militară imposibilă sau un acord prost cu Republica Islamică”. Generalul Abdollahi a reiterat că orice încercare de a forța Strâmtoarea va fi considerată o agresiune directă. „Forțele armate ale Republicii Islamice sunt pregătite să apere suveranitatea națională cu orice preț”, a transmis el.

Contextul mai larg: de la război la diplomație tensionată

Operațiunea anunțată de Trump reflectă o schimbare de retorică. În săptămânile precedente, președintele minimizase responsabilitatea SUA pentru navele blocate. Acum, accentul cade pe „libertate de navigație” și ajutor umanitar. Inițiativa „Maritime Freedom Construct”, anunțată de Departamentul de Stat și Apărare, încearcă să combine diplomația cu coordonarea militară și invită alte națiuni să acopere „lacunele”. Totuși, absența unui consens NATO amplifică riscurile. Analiștii notează că Strâmtoarea Ormuz nu este doar o chestiune comercială — ea reprezintă un punct strategic vital pentru securitatea energetică globală. Orice incident armat aici ar putea declanșa o criză economică mondială de proporții. Până la momentul publicării, Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind logistica, numărul de nave implicate sau riscurile militare concrete. Pentagonul a precizat doar că comandanții de pe teren au „toate autoritățile necesare” pentru a proteja forțele și navele comerciale. Situația rămâne extrem de fluidă. Oricare mișcare greșită în apele înguste ale Ormuz-ului poate transforma un gest umanitar anunțat într-un nou episod al conflictului care a marcat deja 2025-2026.

Detalii despre propunerea iraniană în 14 puncte (mai 2026)

Iranul a transmis oficialilor americani, prin intermediari pakistanezi, o propunere de pace în 14 puncte la sfârșitul lunii aprilie / începutul lui mai 2026. Aceasta reprezintă un răspuns la propunerile anterioare ale SUA și urmărește să încheie conflictul cu Statele Unite și Israelul, cu accent pe deblocarea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale. Teheranul insistă că documentul nu conține concesii nucleare imediate, iar problemele legate de programul nuclear vor fi discutate ulterior. Președintele Donald Trump a calificat propunerea drept „inacceptabilă”, afirmând că Iranul „nu a plătit un preț suficient” pentru acțiunile sale.

Structura propunerii (conform surselor iraniene și internaționale)

Propunerea este structurată în trei faze principale, cu accent pe o rezolvare rapidă a ostilităților:

Faza 1 (30 de zile) – Încetarea ostilităților și măsuri imediate Încetare completă și permanentă a războiului pe toate fronturile (Iran, Liban, Irak, Siria etc.). Ridicarea imediată a blocadei navale americane asupra porturilor iraniene. Redeschiderea treptată a Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială. Mecanism nou de gestionare a Strâmtorii (Iranul propune un „control” sau taxare a navelor, posibil sub formă de „taxe de trecere” pentru a obține beneficii economice). Retragerea forțelor americane din „perimetrul maritim” al Iranului și din zonele învecinate. Garanții de neagresiune reciprocă (SUA, Israel, Iran și Axul Rezistenței). Eliberarea activelor iraniene înghețate în străinătate. Compensații / reparații de război pentru daunele suferite de Iran („într-un format nou și inovator”). Faza 2 – Discuții nucleare (după încheierea ostilităților) Negocieri separate privind programul nuclear, fără termene stricte impuse de SUA. Posibil moratoriu asupra îmbogățirii uraniului pentru până la 15 ani (conform unor surse externe; negat oficial de Teheran ca fiind parte a propunerii). Discuții despre soarta stocurilor de uraniu puternic îmbogățit (posibil transfer către o țară terță sau diluare). Iranul insistă pe dreptul său de a îmbogăți uraniu la nivel civil (până la 3,67% după eventualul moratoriu) și refuză demantelarea instalațiilor nucleare. Ridicarea completă a sancțiunilor americane și internaționale ca recompensă pentru orice concesii nucleare. Faza 3 – Acorduri de durată Mecanisme de securitate regională. Normalizarea relațiilor economice și diplomatice. Recunoașterea suveranității iraniene asupra gestionării Strâmtorii Ormuz.

Poziția oficială a Iranului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că propunerea se concentrează exclusiv pe încetarea războiului și pe aspecte umanitare/economice (Strâmtoarea, sancțiuni, blocadă). El a negat că documentul conține detalii concrete despre programul nuclear, calificând rapoartele media israeliene și occidentale ca fiind „fabricate”. Iranul vede propunerea ca pe un „gest de bunăvoință” pentru a debloca situația, lăsând dosarul nuclear pentru o etapă ulterioară.

Reacția SUA și a lui Trump

Trump a respins propunerea rapid, spunând că „nu își imaginează că ar fi acceptabilă”.

SUA insistă ca orice acord să includă concesii nucleare imediate și substanțiale (oprire permanentă a îmbogățirii, predarea stocurilor de HEU, inspecții extinse).

Context și implicații

Propunerea vine după atacurile americano-israeliene din februarie 2026 și armistițiul din aprilie. Ea reflectă strategia iraniană de a separa problema Strâmtorii Ormuz (cu impact economic global) de dosarul nuclear, forțând SUA să aleagă între o soluție rapidă umanitară și cerințele maximale privind armele nucleare. Analiștii notează că decalajul major rămâne pe tema nucleară: SUA vor „zero îmbogățire” sau reduceri drastice, în timp ce Iranul refuză să renunțe la drepturile sale NPT (Tratatul de Neproliferare Nucleară). Situația rămâne fluidă. Negocierile indirecte prin Pakistan continuă, dar anunțul american privind operațiunea de „ghidare” a navelor prin Ormuz a crescut riscul de escaladare militară.

Impactul asupra prețurilor globale ale alimentelor

Blocarea Strâmtorii Ormuz și perturbarea exporturilor iraniene de îngrășăminte au declanșat deja un efect în lanț asupra piețelor agricole mondiale, amplificând riscul unei crize alimentare secundare în 2026-2027. Iranul și țările din Golf (Qatar, Arabia Saudită) reprezintă o parte esențială a lanțului global de îngrășăminte: aproximativ 30% din comerțul mondial de îngrășăminte tranzitează prin Ormuz, inclusiv o pondere majoră de uree (cel mai folosit fertilizant cu azot) și amoniac.

Creșteri de prețuri înregistrate (date martie-aprilie 2026)

Prețul ureei a sărit de la aproximativ 450-500 USD/tonă înainte de escaladare la peste 700 USD/tonă (+40-60%).

a sărit de la aproximativ 450-500 USD/tonă înainte de escaladare la peste (+40-60%). Îngrășămintele cu azot și fosfor au crescut în medie cu 30-50% în doar câteva săptămâni.

în doar câteva săptămâni. Prețurile energiei (petrol și gaz natural lichefiat – LNG, materie primă pentru îngrășăminte) au amplificat costurile de producție la nivel global.

Aceste creșteri au loc exact în perioada critică a plantărilor de primăvară în emisfera nordică (SUA, Europa, China) și înaintea sezonului de recoltare în sud.

Consecințe asupra producției agricole

Fermierii din țările în curs de dezvoltare (India, Brazilia, Pakistan, Bangladesh, Etiopia, Africa de Sud) reduc utilizarea îngrășămintelor sau trec la culturi mai puțin intensive, ceea ce duce la:

Scăderi estimate ale randamentelor cu 10-20% la culturile intensive (porumb, orez, grâu).

la culturile intensive (porumb, orez, grâu). Posibile eșecuri de recoltă în regiuni deja vulnerabile la schimbări climatice.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO) avertizează că aproape jumătate din producția mondială de alimente depinde de îngrășăminte sintetice. O perturbare prelungită ar putea reduce oferta globală de cereale și crește prețurile cu 5-15% suplimentar în 2026-2027.

Evoluția indicelui global al prețurilor alimentare

Indicele FAO al Prețurilor Alimentare a crescut deja cu 2,4% în martie 2026 față de februarie, ajungând la 128,5 puncte. Creșterea a fost alimentată de presiunile asupra uleiurilor vegetale, zahărului și cerealelor, pe fondul costurilor energetice și al îngrășămintelor mai scumpe. Analistii estimează că, dacă blocada persistă, indicele ar putea urca cu încă 8-12% până la sfârșitul anului.

Țările cele mai afectate:

Asia de Sud și de Sud-Est (India, Bangladesh, Pakistan) — importatori masivi de uree.

(India, Bangladesh, Pakistan) — importatori masivi de uree. Africa subsahariană — risc crescut de insecuritate alimentară pentru zeci de milioane de oameni.

— risc crescut de insecuritate alimentară pentru zeci de milioane de oameni. Europa și America Latină — costuri mai mari pentru fermieri, transferate parțial către consumatori.

Perspective pe termen scurt și mediu

Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată sau parțial blocată, experții (IFPRI, World Bank, Argus) prevăd:

Prețuri mai mari la pâine, orez, carne și lactate începând din a doua jumătate a lui 2026.

O posibilă criză alimentară globală similară sau mai gravă decât cea din 2022 (după invazia Ucrainei), cu impact mai puternic asupra țărilor sărace.

similară sau mai gravă decât cea din 2022 (după invazia Ucrainei), cu impact mai puternic asupra țărilor sărace. Inflație alimentară care erodează puterea de cumpărare și poate genera instabilitate socială.

În contextul actual, anunțul operațiunii americane „Proiectul Libertate” și propunerea iraniană de pace capătă o urgență economică globală: deblocarea rapidă a Strâmtorii nu mai este doar o chestiune de securitate energetică, ci și una de securitate alimentară mondială. Situația rămâne critică. O rezolvare diplomatică rapidă ar putea limita daunele, dar orice prelungire a blocadei riscă să transforme criza actuală într-o catastrofă alimentară de proporții globale.