De ce e periculos să fie izolat AUR în opoziție

Cele patru moțiuni depuse de radicali n-au fost concepute să treacă, ci doar să atragă atenția că doar AUR se opune reformelor dure propuse de guvernul Bolojan.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost lăsată singură în opoziție și strânge ca un magnet nemulțumirile celor pe care îi afectează creșterile de taxe și de impozite. Totuși, moțiunile depuse împotriva guvernului și respinse ieri de plenul parlamentului duc mai departe reformele demarate la începutul verii. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că obiectivele guvernului sunt:

(1) să reducă deficitul bugetar de la 9,2%, cât este, până la 6% anul viitor;

(2) să asigure resurse pentru investiții și servicii publice, fără să indice la cât se vor ridica investițiile și care vor fi prioritățile;

(3) să stabilească reguli egale pentru companiile autohtone și cele străine;

(4) să aibă reguli egale pentru toți cetățenii și aceștia să le respecte;

(5) să reașeze pe principii morale scara valorilor.

Ce va face AUR după eșecul moțiunilor

După eșecul moțiunilor, AUR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională (CCR) patru din cele cinci legi pentru care și-a asumat răspunderea guvernul:

(1) Legea privind reforma în sănătate, în care se introduce categoria „spitale de importanță strategică” și în care spitalele private vor fi obligate să suporte costurile, dacă pacientul e externat și internat într-un spital public în mai puțin de 48 de ore pentru aceeași patologie;

(2) Legea privind guvernanța corporativă prevede reducerea veniturilor celor din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat. Dacă sunt executivi, aceștia nu pot avea mai mult decât maxim de 4 ori salariul mediu brut, în vreme ce ne-executivii vor putea câștiga cel mult de 2 ori salariul mediu brut. Nu există însă nicio barieră împotriva transformării acestor posturi în locuri pentru clientela partidelor;

(3) Legea privind eficientizarea autorităților de reglementare (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) prevede reducerea cu 30% pentru toate salariile și indemnizațiile din aceste companii;

(4) Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice, care duce la creșterea impozitului pe locuințe, pe autoturisme, pe câștigurile la bursă, pe criptomonede.

AUR rămâne pe un trend crescător

AUR nu a depus moțiune împotriva legii prin care scad pensiile judecătorilor și procurorilor, măsură împotriva căreia Înalta Curte a sesizat deja CCR. Mai mult, grupurile parlamentare ale radicalilor le-au cerut Comisiei de la Veneția și Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) să spună dacă din punct de vedere democratic e normală asumarea răspunderii guvernului pentru atât de multe legi și dacă nu cumva ar fi vorba despre „o utilizare sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului” și „o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale". Strategia premierului Bolojan e să aducă foarte repede bani la buget, iar graba lui e determinată nu atât de eludare a parlamentului, ci de evitarea unei căderi bruște.

În mandatul trecut, AUR nu avea prea mulți experți la îndemână, dar între timp, această formațiune cu tente naționalist-extremiste are suficienți oameni care pot alerta instituțiile internaționale. Ce-i drept, alertele trimise de AUR nu sunt foarte credibile, mai cu seamă că discursul lor rămâne populist: critică fără soluții și promisiuni fără scrupule. În campania prezidențială de anul acesta, George Simion a și recunoscut că se joacă într-un mod cinic cu visele oamenilor și că ideea caselor de 35.000 de euro a fost doar o găselniță de marketing. Dintr-un asemenea joc, credibilitatea lui și a partidului său ar fi trebuit să scadă dramatic, poate a și scăzut, deși numărul celor care ar vota AUR e în creștere.

E pentru prima dată când în Parlamentul României un partid radical e izolat în opoziție. Această formulă îi permite AUR să rămână pe un trend crescător, după ce a trecut de 40%, fiindcă nimeni altcineva din parlament nu poate ataca guvernul în mod legitim. Extremiștii vor să dea senzația că doar ei se luptă cu balaurul și că sunt singurii care ar stabiliza lucrurile și ar duce țara pe cale mai directă și mai lină. Drumul ar fi, însă, mult mai periculos. Călin Georgescu ne-a arătat deja direcția.

Sabina Fati - DW