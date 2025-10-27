search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dacă aș fi în locul lui, aș fi îngrijorat

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Luminile roșii se aprind la Kremlin. Susținută o vreme de comenzile militare, creșterea economică a Rusiei este astăzi în declin și pare să se îndrepte spre punctul zero. Prețurile de consum continuă să crească. Teama de inflație menține ratele dobânzilor peste 20%, un nivel evident contrar investițiilor, dar nu acesta este cel mai grav lucru pentru Vladimir Putin.

FOTO AFP
FOTO AFP

În ciuda atractivității contractelor pe care le oferă, armata are acum dificultăți în recrutare. Chiar și în cele mai sărace regiuni ale Federației, chiar și în acest rezervor care părea inepuizabil, primele nu mai pot masca faptul că sunt mult mai mulți morți în luptă decât veterani care se întorc acasă, iar frontul nu se mișcă.

Hărțile spun totul. Se împlinesc în curând patru ani de când trupele ruse au intrat în Ucraina, dar între linia frontului și regiunile pe care Vladimir Putin le controlase deja înainte de 2022 sub pretextul mișcărilor separatiste pro-ruse, diferența este doar o linie roșie, nu mai groasă decât mina de pix care o trasează.

Trupele Kremlinului nu se mai retrag, dar nici nu avansează. Rusia nu a reușit să realizeze niciun avans teritorial, în ciuda avantajului său în ceea ce privește armamentul și efectivele. Navele sale au fost nevoite să se refugieze în porturile de origine, neputând face față dronelor marinei ucrainene.

Departe de ofensiva fulgerătoare pe care o concepuse, Vladimir Putin a trebuit să se resemneze la un război de poziții al cărui sfârșit este greu de prevăzut, întrucât câmpurile minate care separă acum combatanții sunt la fel de largi pe cât de impracticabile. Armata sa este redusă la bombardarea cartierelor rezidențiale pentru a încerca să divizeze ucrainenii, zdrobindu-le moralul, dar pentru el, cel mai grav este altceva.

Iată un lider rus care a avut norocul incredibil ca președintele Statelor Unite să fie un prieten politic și, mai mult decât atât, să-i fie îndatorat. Nu numai că Donald Trump nu avea niciun motiv să uite că Vladimir Putin își dorise cu ardoare și îi facilitase prima alegere, dar îl admira pentru respingerea democrației. Cei doi bărbați împărtășeau, în plus, același dorință de a slăbi Uniunea Europeană, pe care unul o considera o rivală economică de învins, iar celălalt un obstacol în calea reconstituirii Imperiului țarilor.

Totul îi unea atât de bine încât, peste capul europenilor și, bineînțeles, al ucrainenilor, Donald Trump i-a propus prietenului său Vladimir un plan de pace care i-ar fi permis să-și salveze prestigiul, să-și reconstituie forțele și să pornească din nou la asaltul Ucrainei și al vecinilor săi în cinci sau șase ani.

Era un cadou neașteptat, fără contrapartidă și incredibil de avantajos, deoarece președintele american spera astfel să detașeze Rusia de China și, prin urmare, să modifice raportul de forțe cu Beijingul.

Oricine altcineva în afară de Vladimir Putin ar fi acceptat, dar el a preferat să refuze, deoarece este convins că occidentalii nu sunt decât niște lași decadenți pe care îi poate devora cu ușurință. Europenii nu sunt nimic, crede el. În ceea ce-l privește pe Trump, își spunea el, îl voi întoarce de pe o parte pe alta într-o oră de lingușeli, dar Donald Trump se simte astăzi umilit de Kremlin, iar europenii nu au încetat să-și consolideze și să-și internaționalizeze sprijinul pentru Ucraina.

Vladimir Putin va încerca foarte probabil să repare relația cu prietenul său Donald. Nu este imposibil să reușească pentru o vreme, dar europenii, mult prea încet, dar sigur, se afirmă ca putere politică și militară și, deocamdată, Statele Unite au sancționat cele mai mari două companii petroliere rusești.

Rubla și Bursa de la Moscova au resimțit lovitura și, pentru un om a cărui economie și armată deja marcau pasul, a fost o greșeală de prea mult, evitabilă, costisitoare și la fel de dăunătoare pentru Rusia cât și pentru el însuși. Căderea lui nu este iminentă, dar în locul lui, aș fi îngrijorat.

Opinii

Mai multe de la Bernard Guetta

O nouă putere se întrunește
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
playtech.ro
image
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile făcute în direct de patronul FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu legea pensiilor private. Solicitare la Curtea Constituțională
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Demi Moore foto Profimedia jpg
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?