China își crește bugetul de apărare față de anul trecut, dar transmite mesaje de „transparență” și pace. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol din Global Times referitor la bugetul de apărare al Chinei pentru 2023, prefața de câteva considerații.

China a anunțat un proiect de buget pentru 2023, în care bugetul anual al apărării al țării va crește la 1,5537 trilioane de yuani (224,79 miliarde de dolari), o creștere de 7,2%, rămânând cu o singură cifră pentru al 8-lea an consecutiv. Este un buget crescut față de anul trecut, dar diferențele nu par semnificative. E de semnalat că mesajul politic al Beijing-ului este ideea că China este transparentă și pacifistă, nu își crește bugetul semnificativ, este sub media globală raportat la PIB.

Bugetul rămâne undeva la 1,5% din PIB, și, ni se spune, în subtitlu articolului, că „în dolari, bugetul pe apărare în 2023 este mai mic decât cel din 2022” Dincolo de mesajele Beijing-ului, este de remarcat că cheltuielile militare ale Chinei vor crește „cu cel mai rapid ritm din ultimii patru ani în 2023 și vor depăși alte categorii de cheltuieli, subliniind reponderarea Beijingului către securitate în detrimentul dezvoltării” (Financial Times). Cheltuielile cu apărarea vor crește cu 7,2% în 2023, cu mult peste creșterea cu 5,7% a cheltuielilor publice generale.

Bugetul pentru apărare indică un decalaj tot mai mare între dezvoltarea militară și cea economică a Chinei, „inversând o tendință de peste două decenii în care extinderea capacităților de apărare a luat un loc în spatele creșterii economice”. Se întâmplă asta, conform analiștilor de la Financial Times, în timp ce conducerea Partidului Comunist se îngrijorează de relațiile tensionate cu SUA, de lipsa de progres în aducerea pașnică a Taiwanului sub controlul său și de o serie de conflicte internaționale pe care Beijingul le consideră amenințătoare pentru interesele sale.

După cum remarcă Financial Times, deși cheltuielile militare ale Chinei reprezintă doar o treime din nivelul SUA, acestea au crescut de cinci ori în ultimele două decenii, iar acum o depășesc pe cea a celor 13 cei mai mari cheltuitori militare din Indo-Pacific combinat. Beijingul și-a speriat vecinii utilizând tot mai asertiv armata sa, organizând exerciții fără precedent în august anul trecut pentru a pedepsi Taiwanul pentru că a găzduit-o pe Nancy Pelosi, pe atunci președintele Camerei SUA, și pentru a-și afirma pretențiile în Marea Chinei de Sud împotriva Filipinelor și Vietnamului (CSSR).

Bugetul de apărare al Chinei pentru 2023 va crește cu 7,2%, o creștere „rezonabilă, restrânsă” pe fondul tensiunilor globale de securitate. Experții : Calculat în dolari SUA, bugetul este mai mic decât cel din anul 2022.

În noul context internațional, cheltuielile de apărare ale Chinei din acest an au atras atenția restului lumii. Potrivit unei relatări de presă în limbă engleză a agenției de știri Xinhua din data de 5 martie, bugetul pentru apărare al Chinei din acest an este de aproximativ 1.553,7 miliarde de yuani, o creștere de 7,2% de la an la an. Acesta este al optulea an consecutiv în care bugetul de apărare al Chinei a menținut o creștere de o singură cifră.

Cercetătorii și experții militari intervievați de Global Times au declarat că, în contextul actual în care toate țările își cresc cheltuielile militare, bugetul național de apărare al Chinei din acest an este, de fapt, mai mic decât cel din anul anterior.

Indiferent de nevoile de apărare și de securitate națională sau de dezvoltarea economiei naționale, cheltuielile de apărare ale Chinei vor menține o creștere moderată. China nu va merge nici pe calea hegemonismului căutat de țările occidentale (nu va urma modelul potrivit căruia „țările puternice trebuie să devină hegemonice”) și nici pe calea diabolică a cursei înarmărilor și a militarismului. China va rămâne ferm angajată pe calea dezvoltării pașnice.

Pe data de 5 martie, Ministerul chinez de Finanțe a declarat în proiectul de raportare al bugetului guvernului că, bugetul pentru apărare din acest an este de aproximativ 1,5537 trilioane de yuani, o creștere de la an la an de 7,2%.

În comparație, bugetul pentru cheltuielile naționale pentru apărare în anul 2022 a fost de 1.476,081 miliarde de yuani, o creștere cu 7,1% față de execuția bugetară din anul precedent. Este și prima dată când bugetul de cheltuieli naționale pentru apărare a revenit la 7% după doi ani. Bugetul pe 2021 a fost de 1.379,544 miliarde de yuani, o creștere cu 6,8% față de 2020, iar cel din 2020 de 1.268 miliarde de yuani, o creștere de 6,6% față de anul precedent.

Între 2017 și 2019, bugetul de apărare al Chinei a crescut cu 7%, 8,1% și, respectiv, 7,5%. În 2016, acesta a crescut cu 7,6%, punând capăt creșterii continue de două cifre din ultimii cinci ani. Din 2011 până în 2015, bugetul național de apărare a crescut cu 12,7%, 11,2%, 10,7%, 12,2% și 10,1%.

Wang Chao, purtătorul de cuvânt al primei sesiuni a celei de-a 14-a Adunare Națională a Reprezentanților Poporului, a declarat pe data de 4 martie că ponderea cheltuielilor de apărare ale Chinei în PIB a rămas practic stabilă de mulți ani, mai mică decât media mondială, iar rata de creștere este relativ moderată și rezonabilă.

Wu Qian, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a declarat că, în comparație cu Statele Unite și alte puteri militare, cheltuielile de apărare ale Chinei sunt încă la un nivel relativ scăzut. Indiferent de proporția produsului intern brut (PIB), proporția din cheltuielile fiscale naționale, cheltuielile naționale de apărare pe cap de locuitor și cheltuielile militare de apărare pe cap de locuitor, cheltuielile naționale de apărare ale Chinei sunt relativ scăzute.

Potrivit unor date publice, în ultimii ani, creșterea cheltuielilor militare ale Chinei a fost sub 1,5% din PIB. Potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (Suedia), Statele Unite, India, Regatul Unit și alte țări reprezintă mai mult de 2% din PIB, depășind cu mult China.

Wang Chao a declarat că „amploarea cheltuielilor pentru apărare este determinată de luarea în considerare în mod cuprinzător a nevoilor construcției de apărare națională și a nivelului de dezvoltare economică națională. Viitorul Chinei este strâns legat de viitorul lumii. Modernizarea militară a Chinei nu va reprezenta o amenințare pentru nicio țară, ci va fi o forță pozitivă pentru menținerea stabilității regionale și a păcii mondiale.”

Creșterea cheltuielilor de apărare ale Chinei reprezintă o necesitate pentru ca Armata Populară să-și îndeplinească eficient misiunile și sarcinile în noua eră, a declarat un intelectual militar anonim celor de la Global Times pe 5 martie. Nevoia de pace și de stabilitate și posibilitățile oferite de dezvoltarea economiei naționale sunt elementul de bază pentru China în determinarea volumului cheltuielilor de apărare.

„Țara noastră se confruntă cu un mediu de securitate complex și schimbător, cu factori extrem de imprevizibili. Suntem pregătiți să construim un sistem național de apărare și de securitate consolidat, care este proporțional cu statutul internațional al țării noastre și compatibil cu securitatea națională și interesele de dezvoltare.

În același timp, dezvoltarea constantă a construcțiilor economice a reprezentat, de asemenea, o bază solidă pentru creșterea moderată a cheltuielilor de apărare pentru a satisface în mod continuu cerințele de securitate națională și apărare națională, creând condiții favorabile pentru îmbunătățirea simultană a apărării naționale și puterii economice și realizarea unificării unei țări bogate și a unei armate puternice.

Acesta a declarat că, odată cu nevoile securității și apărării naționale și ale dezvoltării economiei naționale, cheltuielile de apărare ale Chinei vor continua să aibă o creștere rezonabilă. Aceasta trebuie să fie o tendință firească, așadar observațiile iresponsabile și acuzațiile referitoare la acest demers sunt nejustificate.

Experții consideră că: Restul lumii critică creșterea cheltuielilor de apărare ale Chinei, fie pentru că nu știu adevărul, fie pentru că au motive ascunse.

Conform datelor publicate de Institutul Internațional pentru Cercetare în domeniul păcii de la Stockholm, cheltuielile în sectorul militar global au atins un nivel record în anul 2021, nivel care a fost depășit în anul 2022. În ultima versiune a raportului publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), un think tank britanic din data de 15 februarie cu privire la comparația forțelor militare, în 2022, cheltuielile militare globale au ajuns la 1978,6 miliarde de dolari americani, o creștere cu 2.6% față de anul trecut.

Multe țări din Europa și Asia și-au crescut cheltuielile militare, inclusiv SUA, Japonia, India și altele, având o creștere cu două cifre. Bugetul pentru apărare al SUA în 2023 va ajunge la 850 miliarde de dolari SUA, o creștere de aproape 14% față de bugetul din anul anterior. Conform ziarului Politico, administrația președintelui Biden se pregătește să propună Congresului cel mai mare buget de apărare pentru anul fiscal 2024. De asemenea, pe 28 februarie, bugetul anual pentru 2023 adoptat de Camera Reprezentanților a Japoniei a ridicat cheltuielile de apărare la un nou maxim de aproximativ 6.8 trilioane de yeni, de 1.26 ori mai mult decât bugetul inițial din 2022. Pe 1 februarie, India și-a anunțat planul bugetar pentru anul fiscal 2023-2024, ridicând bugetul apărării la 5,94 trilioane de rupii, cu 13% mai mare decât estimarea preliminară anterioară.

Unii analiști sunt de părere că „lumea a intrat într-o perioadă de accelerare a cheltuielilor militare”, ceea ce determină China să-și crească cheltuielile militare, ba chiar să-și propună „să le crească cu două cifre”. Cu toate acestea, datele arată că bugetul de apărare al Chinei în 2023 va crește cu 7.2%, cu doar 0.1% mai mult decât rata de creștere de 7.1% din 2022. Experții militari menționați anterior au subliniat că bugetul de apărare al Chinei în acest an este de aproximativ 224,8 miliarde de dolari americani convertiți la cursul de schimb actual, care este de fapt mai mic decât cei 229 miliarde de dolari americani în 2022. Prin urmare, restul lumii a criticat creșterea cheltuielilor de apărare ale Chinei fie pentru că are standarde duble, fie pentru că are motive ascunse.

Un expert consideră că: China rămâne angajată pe calea dezvoltării pașnice

Într-un interviu cu Global Times, Song Zhongping, expert militar a declarat că bugetul de apărare al Chinei a crescut moderat în mod constant. China nu se va angaja într-o cursă a înarmărilor cu alte țări, „deși vecina noastră, Japonia, precum și unele țări europene, își măresc semnificativ cheltuielile militare. Bugetul de apărare pentru anul fiscal 2024 propus de SUA în acest an Congresului este probabil să reprezinte mai mult de 4% din PIB, însă bugetul de apărare al Chinei a rămas întotdeauna la aproximativ 1.4-1.5% din PIB. Prin comparație, bugetul militar global reprezintă în medie 2% din PIB, în timp ce al Chinei este cu mult sub 2%. China are, de asemenea, suficientă capacitate pentru a crește bugetul pentru apărare la 2%, însă a optat pentru o abordare reținută și nu a crescut în mod semnificativ cheltuielile destinate apărării naționale.”

Song Zhongping a mai subliniat faptul că China nu a crescut substanțial cheltuielile de apărare așa cum se aștepta restul lumii, fapt care demonstrează încrederea în sine a acestei mari puteri. Pe măsură ce dimensiunea și capacitățile militare ale Chinei continuă să crească, avem suficientă încredere pentru a face față provocărilor severe generate de această situație complexă. Comparativ cu alte țări, China nu are manifestări militaristice. De exemplu, Japonia a început să se îndrepte spre militarism, iar SUA să folosească forța pentru a impune o nouă hegemonie. Ceea ce urmărește China este construcția economică și de apărare națională și dezvoltarea, precum și dezvoltarea adecvată și echilibrată.

Conform introducerii, cheltuielile de apărare ale Chinei sunt utilizate, în principal, pentru îmbunătățirea standardului de viață al personalului militar, pentru a asigura generarea eficienței de luptă, pentru a instala mai multe arme și echipamente și pentru a crește frecvența, mărimea și eficiența pregătirii militare.

Experții militari din articolul anterior au declarat că Legea Apărării Naționale a Chinei prevede că „fondurile naționale de apărare sunt supuse gestionării în conformitate cu legea”. China este o țară guvernată de lege, iar armata chineză este guvernată tot de lege. Armata Populară de Eliberare implementează un sistem strict de alocare financiară și de gestionare a bugetului, folosind cheltuieli de apărare conform reglementărilor și legislației în vigoare.”

În ceea ce privește forțele externe care susțin așa-numitele „cheltuieli militare invizibile” ale Chinei, Wu Qian a răspuns că argumentele sunt nefondate. China a participat activ la sistemul de transparență al cheltuielilor miliare al Organizației Națiunilor Unite și a prezentat anual raportul privind cheltuielile militare din anul fiscal precedent al ONU, începând din anul 2008, a mai adăugat acesta.

De asemenea, experții au mai declarat că, din 1998, guvernul chinez a introdus public suma și scopul principal al cheltuielilor de apărare interne, a transmis informațiile către țările străine în Cartea Albă privind apărarea națională publicată în mod regulat sau neregulat. În cadrul cheltuielilor de apărare ale Chinei nu există și nici nu trebuie să existe așa numitele cheltuieli mascate.

El consideră, de asemenea, că China urmărește o politică de apărare națională defensivă și pune în aplicare apărarea activă, care este o politică de apărare națională de bază la care China a aderat de mult timp.

„China nu va urma vechea cale a unor țări occidentale care urmăresc hegemonia și nici nu va urma calea diabolică a cursei înarmărilor și militarismului. Indiferent de cât de mult se investește în cheltuielile de apărare și cât de mult vor fi modernizate, China nu va căuta niciodată hegemonia, expansiunea, stabilirea unei sfere de influență, nici nu se va angaja într-o cursă a înarmărilor și nici nu va amenința vreo țară”.

Echipa de traducători a Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Diana Ghinea, Cristian Oancea.