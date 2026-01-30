Cheltuieli istorice pentru modernizarea armatei germane

Schița noului curs militar al Germaniei scoate la iveală o cursă contracronometru pentru o armată federală din nou puternică. Pe lista de achiziții se află drone de atac, avioane invizibile și fregate.

Bundeswehr cheltuie într-un ritm fără precedent. Doar anul acesta, armata germană are le dispoziție peste 108 miliarde de euro. Suma, care este fără precedent în istoria recentă, provine atât din bugetul federal curent, cât și din fonduri speciale, pentru care statul ia împrumuturi.

Scopul acestui efort este ca Bundeswehr, neglijată timp de decenii, să fie readusă la capacitate operațională deplină. Proiectul este unul contracronometru, după cum a explica recent ministrul federal al apărării, Boris Pistorius. Potrivit estimărilor sale, Rusia ar putea fi capabilă de un atac asupra teritoriului NATO încă din 2029.







Primele drone de luptă din istoria Bundeswehr

Armata federală a evitat multă vreme tema dronelor de atac, în condițiile absenței sprijinului politic pentru achiziția acestor echipamente. Însă războiul din Ucraina, unde dronele au devenit un factor decisiv, a schimbat radical perspectiva, iar Bundeswehr lansează acum, în premieră, o comandă de câteva mii de drone de luptă.

În competiția atribuirii contractelor se impun companiile tinere de tehnologie. Start-upurile Stark Defence din Berlin și Helsing din München vor primi contracte de până la 300 de milioane de euro fiecare, în timp ce prototipurile oferite de gigantul Rheinmetall nu i-au convins pe experții armatei.

Catalogul de achiziții conține drone kamikaze, cunoscute în jargonul militar drept "Loitering Munition". Este vorba despre echipamente dotate cu focoase explozive, care se prăbușesc asupra țintelor, autodistrugându-se. Printre primele unități care vor primi aceste echipamente se numără brigada germană din Lituania, desfășurată pentru întărirea flancului estic al NATO.

Slăbiciuni persistente în apărarea antidrone

Pe de altă parte, deficiențele sunt încă evidente la capitolul sistemelor de apărare împotriva dronelor. Bundeswehr pregătește un ansamblu mixt de mijloace defensive, incluzând bruiaje electronice și tancul antiaerian Skyranger 30, capabil să combată inclusiv roiuri de drone.





Vehiculul produs de grupul Rheinmetall este așteptat cu nerăbdare, mai cu seamă după înmulțirea zborurilor suspecte de drone deasupra obiectivelor militare germane. Primele livrări sunt însă programate abia pentru 2028. De notat este că Skyranger va redeveni principalul sistem al noii trupe de apărare aeriană terestră, o unitate desființată în 2012, pe motiv că nu ar mai fi fost necesară.

Marina germană pregătește, la rândul ei, instalarea de arme laser, dezvoltate de Rheinmetall și MBDA. Testele au fost deja finalizate, iar sistemul intră acum în faza de achiziție.

Contracte majore cu giganți americani

Deși preferă furnizorii germani și europeni, unele achiziții strategice ale Bundeswehr vor fi asigurate de companii americane. Un exemplu este avionul F-35A, considerat cel mai modern aparat de vânătoare din lume. Guvernul federal a comandat 35 de unități de la Lockheed Martin, la un cost total (cu armament și piese de schimb) de aproape zece miliarde de euro.





Unul dintre motive este că modelul F-35 poate să transporte arme nucleare americane, preluând misiunea de descurajare pe care o aveau până acum avioanele Tornado. Acestea din urmă sunt considerate îmbătrânite și vor fi retrase din serviciu. Prin urmare, escadrila germană de F-35 va face parte din scutul nuclear NATO deasupra Europei.

De asemenea, Bundeswehr a mai contractat 60 de elicoptere grele de transport CH-47 Chinook de la Boeing, pentru 7,3 miliarde de euro (pentru care nu există echivalent tehnic comparabil în Europa).





Tot de la Boeing vine și avionul de patrulare maritimă P-8A Poseidon, destinat supravegherii largilor întinderi marine și detectării submarinelor. Prima aeronavă a fost livrată în toamnă Marinei Germane. Ministrul apărării, Boris Pistorius, afirmă că aparatul ar putea contribui la îmbunătățirea operațiunilor NATO de monitorizare în zona Groenlandei.

"Uranos KI": o noutate pentru germani și un pas către armata digitală

Pe fondul expansiunii inteligenței artificiale, care devine indispensabilă în războiul modern, Germania încearcă să integreze treptat noua tehnologie. Proiectul "Uranos KI" (KI este prescurtarea, în germană, pentru AI, n. red), destinat brigăzii din Lituania, marchează un moment de cotitură. Sistemul va analiza vaste seturi de date colectate de senzori, facilitând detectarea, între altele, a dronelor inamice. Detaliile tehnice rămân clasificate, din motive evidente de securitate.





Fregata F126, de la vis la fiasco

Nu toate proiectele-mamut se desfășoară însă conform planului. Fregata F126, cândva anunțată ca realizare majoră a Marinei, s-a transformat într-un caz problematic. Constructorul principal, șantierul olandez Damen Naval, nu a reușit să pună în practică planurile inițiale. De precizat că, potrivit estimărilor, aproximativ 1,8 miliarde de euro au fost deja cheltuiți. Opoziția avertizează că acest proiect ar putea deveni un "cimitir al miliardelor de euro".

Pentru a salva ce se mai poate, coordonarea proiectului va fi preluată de compania germană Naval Vessels Lürssen (NVL). Între timp, deoarece Marina are nevoie urgentă de nave noi, experții au în vedere o soluție temporară, respectiv achiziția de fregate MEKO A-200 de la TKMS, cel mai mare constructor naval militar al Germaniei. Acest model este deja produs pentru export și ar putea fi livrat mai rapid, însă la un cost suplimentar de 7,8 miliarde de euro. Suma a fost aprobată încă de anul trecut de Bundestag.

Pe lista de cumpărături sunt și obiecte de îmbrăcăminte

Parlamentul a aprobat la finele anului trecut o sumă importantă inclusiv pentru uniforme și echipamente de personal, pentru un efectiv de aproximativ 460.000 de soldați. Criticii s-au întrebat dacă nu e o exagerare, având în vedere că Bundeswehr numără doar 184.000 de militari activi.

Ministrul Apărării a reiterat însă că armata va crește semnificativ, inclusiv prin rezervele planificate. "Când noii recruți vor intra în serviciu, nu-i putem îmbrăca provizoriu în pantaloni de trening", a spus oficialul federal.

Nina Werkhäuser - DW