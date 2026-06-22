Când și cum să reluăm dialogul cu Kremlinul

Poate că a sosit momentul ca Europa să discute cu Putin, întrucât, neputând câștiga acest război, el îl pierde, iar întreg continentul, inclusiv Rusia, ar avea tot interesul să împiedice ca acesta să se lanseze într-o fugă înainte.

A vorbi cu el i-ar permite să-i arate că încă mai poate ieși din această situație fără a-și pierde prestigiul, întrucât, în primul rând, Ucraina nu va adera la NATO, deoarece Statele Unite s-ar opune acestui lucru și Alianța Atlantică se află în declin; în al doilea rând, Ucraina se poate descurca fără trupe europene pe teritoriul său, deoarece urmează să adere la Uniunea Europeană, a cărei protecție îi va fi astfel asigurată; și, în al treilea rând, Rusia poate încheia un armistițiu pe actuala linie de front, continuând totuși să susțină că întreg Donbassul îi aparține.

Atât Rusia, cât și Ucraina ar putea semna un armistițiu la fel de durabil ca cel dintre cele două Corei, menținând totuși, de formă, că teritoriul lor este parțial ocupat prin forță. Acest lucru ar fi cu atât mai fezabil cu cât Vladimir Putin ar avea totul de câștigat dacă ar opri pierderile proclamându-și victoria și, indiferent de succesele pe care le înregistrează, și Ucraina are nevoie să înceteze să mai piardă oameni și să se reconstruiască.

De aceea, Volodymyr Zelenski îndeamnă Europa să o ajute să inițieze negocieri directe cu Kremlinul, iar mai multe dintre cele 27 de state membre consideră că este cu adevărat momentul să se facă acest lucru înainte ca Donald Trump să încerce din nou să negocieze un acord cu Vladimir Putin pe seama Ucrainei și a Uniunii.

Argumentele lor sunt solide și plauzibile, dar mulți alți europeni susțin că președintele rus pare să creadă în continuare în posibilitatea de a pune mâna pe întreg Donbassul prin forță sau diplomație și că rămâne convins că europenii vor prefera întotdeauna să se supună decât să riște un război. Prin dorința de a deschide chiar acum discuții cu Kremlinul, Uniunea ar risca, în opinia lor, să-l întărească pe Vladimir Putin în convingerea că ar fi mai mult sau mai puțin dispusă să renunțe la Ucraina, așa cum a vrut să o facă Donald Trump. Mai întâi, se spune în special la Paris, Londra și Berlin, trebuie să-i ajutăm pe ucraineni să-și intensifice demonstrațiile de forță, pentru a-i face pe liderii ruși – și, mai ales, pe cel mai important dintre ei – să se gândească bine, și abia apoi să propunem să se lucreze la un compromis.

Deocamdată, această a doua analiză prevalează. Nici chiar Donald Trump nu s-a opus acestei abordări atunci când a acceptat, în cadrul G7, să vândă ucrainienilor licențe pentru fabricarea de arme americane, grație cărora aceștia vor putea să le țină piept rușilor, protejându-se de atacurile acestora.

Sprijinul militar și financiar al Europei le-a permis ucrainienilor să stabilească un raport de forțe care a determinat o schimbare de atitudine din partea Casei Albe. Uniunea s-a impus aici ca un actor esențial pe scena politică internațională, iar toți cei care continuă să creadă că Europa nu mai există ar trebui să-și revizuiască percepția.

La fel ca americanii, rușii vor trebui să se adapteze la această schimbare de situație. Vor trebui să o facă chiar mai repede și mai profund, deoarece Rusia nu se mai confruntă acum cu Statele Unite, ci cu Europa și frontul său comun. Uniunea Europeană și Marea Britanie, pe de o parte, Federația Rusă, pe de altă parte: nu mai sunt cele două blocuri ale Războiului Rece care se înfruntă, nici occidentalii împotriva rușilor, ci două Europe – Europa democratică și cea care încă se luptă atât de mult să rupă cu dictatura.

Mai mult decât un război, în Ucraina se duce o bătălie politică. Oligarhia se confruntă acolo cu democrația și, înainte chiar de a discuta sau nu cu Vladimir Putin, democrațiile europene ar trebui, așadar, să se adreseze direct rușilor. Fără întârziere, trebuie să le spunem că avem de construit împreună un continent al păcii și al prosperității și că doar președintele lor ne împiedică pe noi și pe ei să facem acest lucru.