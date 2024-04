Bucharest International Film Festival (BIFF) aniversează ediția XX

► În acest an, festivalul va avea loc în perioada 19-29 septembrie și va dura zece zile. BIFF a devenit și un reper turistic pe harta Capitalei

► De ce sunt importante festivalurile internaționale de film pentru imaginea și dezvoltarea culturală și turistică a unui oraș

► Alte noutăți: introducerea competiției de scurtmetraje internaționale, precum și a unui nou premiu acordat distribuitorului român, pentru distribuția în România a filmului câștigător BIFF

► Bucharest International Film Festival a primit medalia Custodele Coroanei Române

Cea de-a XX-a ediție aniversară a prestigiosului Bucharest International Film Festival (BIFF, de urmărit site-ul www.biff.com.ro) va avea loc în perioada 19-29 septembrie 2024 și va aduce în prim-plan universul fascinant al cinematografiei internaționale, filme remarcabile, în premieră națională, transformând Capitala în epicentrul artei cinematografice.

Ediția aniversară aduce câteva noutăți importante: mărirea duratei festivalului la zece zile, introducerea competiției de scurtmetraje internaționale, precum și un premiu pentru distribuitorul filmului în România.

Pentru mine este o onoare să fiu parte a prestigiosului festival, începând cu acest an, mai ales că BIFF atrage, de la an la an, o imagine pozitivă asupra Bucureștiului și asupra României. Deși nu agreez comparațiile, mă trimite cu gândul la festivalul de la Berlin, care a devenit un reper, de mult timp, pe harta evenimentelor europene. Fondat în 1951, pregătindu-se pentru ce-a de-a 75-a ediție (2025) și desfășurat inițial în iunie, festivalul are loc în fiecare februarie din 1978 și este unul dintre cele mai mari festivaluri de film din Europa, alături de Festivalul de Film de la Veneția (Italia) și de Festivalul de Film de la Cannes (Franța). În plus, se află în „Big Five”, topul cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. Festivalul atrage în mod regulat zeci de mii de vizitatori în fiecare an. Dar și cei 20 de ani pentru BIFF înseamnă mult, ținând cont că România a fost nevoită să recupereze mult în ultimii 30 de ani, după jumătatea de veac de comunism.

Sunt sigur că BIFF va intra pe harta mondială a festivalurilor de film, fiind, deja, consacrat la nivel european. Aceasta se vede și din numărul din ce în ce mai mare de participanți străini, dar și de turiști, vizitatori, care profită de perioada festivalului și se delectează cu cea de-a ”șaptea artă”. Festivalurile de film aduc în atenție cele mai recente producții cinematografice, atrăgând atât cinefili pasionați, cât și persoane interesate să vadă premierele și să participe la evenimente exclusive. Aceste festivaluri prezintă oportunitatea de a vedea filme înainte de lansarea lor oficială și de a întâlni uneori și echipa filmului sau actorii.

Organizarea unui festival de film într-un oraș mare atrage atenția mass-media internaționale și, prin urmare, promovează orașul în sine ca destinație culturală importantă. Aceasta poate contribui la creșterea numărului de turiști care vizitează orașul în timpul festivalului și chiar după acesta. De asemenea, festivalurile de film atrag turiști din întreaga lume, care contribuie la economia locală prin cheltuielile lor pentru cazare, transport, alimentație, cumpărături și alte activități de agrement. Aceste evenimente pot stimula industria ospitalității și alte afaceri locale. Orașele care găzduiesc festivaluri de film de renume mondial devin asociate cu lumea cinematografiei și cu evenimente culturale prestigioase. Aceasta poate îmbunătăți imaginea orașului și poate atrage alte evenimente culturale și artistice în viitor. Festivalurile de film din marile orașe au adesea un caracter internațional, prezentând filme din diverse țări și culturi. Acest lucru poate contribui la promovarea diversității culturale și la consolidarea reputației orașului ca un centru al artei și culturii globale.

”Festivalul Internațional de Film București a fost creat, cu 20 de ani în urmă de două femei, Giulia Dobre și de subsemnata, într-o perioadă în care Cinematograful românesc explodase. Totusi, a fost un drum anevoios și pe atunci cumva hilar: o femeie la cârma unui festival internațional de film? M-am îndreptat către cinematograful de artă și de autor către filmul minimalist. Ne-am dorit ca publicul bucureștean să intre în contact cu acest nou gen cinematografic. Am pornit pe un drum abrupt cu multe obstacole dar mi-am urmat calea aleasă cu mult timp în urmă: să aducem la București, în premieră națională, unele dintre cele mai valoroase producții cinematografice ale momentului, mici bijuterii cinematografice. Nu m-am abătut de la acest drum ales cu grijă. Acum, BIFF împlinește 20 de de existență, lucru ce ar fi părut de neconceput acum 10 ani. Sărbătorim acești 20 de ani, în felul nostru, cu o secțiune nouă internațională de film de scurt-metraj și cu un nou premiu dedicat distribuitorului român care va prelua filmul câștigător al BIFF. Așa că la 20 de ani de existență ai BIFF vă așteptăm să ne fiți alături, să umpleți sălile, pentru că noi vă promitem o selecție cinematografică marca “BIFF”, declară Dana Dimitriu-Chelba, directorul și fondatorul Festivalului.

BIFF a devenit un reper pe harta României dar și a Europei, atrăgând, de la an la an, din ce în ce mai mulți participanți și vizitatori străini.

Pe 11 martie 2024, la Castelul Regal Peleș, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a conferit, în Holul de Onoare, decorații regale mai multor personalități și instituții din România și din străinătate.

Alături de Majestatea Sa au fost prezenți Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.

Medalia Custodele Coroanei Române a fost conferită Festivalului Internațional de Film București (BIFF), cu următoarea motivație: „La împlinirea a două decenii de la fondare, pentru palmaresul impresionant al creațiilor cinematografice aduse în fața publicului din România și încurajate prin premiile oferite, care îmbogățesc patrimoniul cultural al țării noastre. Pentru că prin sistemul său de organizare contribuie la cunoașterea autorilor, regizorilor, scenariștilor și actorilor români, pe marile ecrane din întreaga lume, și pentru punerea în valoare în cadrul festivalului a unor importante capodopere ale cinematografiei clasice românești salvate de la uitare.” Medalia a fost primită de către Dana Dimitriu-Chelba, directorul Festivalului.

Medalia “Custodele Coroanei române” este o medalie de merit, create în 2012. Ea poate fi acordată persoanelor cu realizări ieșite din comun în România, în domeniile social, ecologic, al dezvoltării durabile, în științe și arte, precum și pentru performanțe excepționale în diverse profesii și meșteșuguri și poate fi decernată către un maxim de 200 de persoane în viață, inclusiv organizații.

BIFF este singurul festival de film internațional din București care a inițiat secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 de ani de la naștere.

În cadrul Bucharest International Film Festival 2024, cinefilii vor avea ocazia unică de a explora o selecție remarcabilă de lungmetraje, înscrise în cursa pentru trofeul BIFF 2024. Juriul internațional, format din personalități de marcă din industria cinematografică, va avea misiunea de a desemna câștigătorii. Festivalul va fi găzduit de sălile de cinematograf de la Muzeul Național al Țăranului Român, Union, CREART – Grădina cu Filme, alături de alte săli de cinema care vor fi anunțate din timp.

BIFF rămâne un punct de reper în peisajul cinematografic, fiind singura competiție din București dedicată lungmetrajelor.

Bucharest International Film Festival (BIFF) este organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Muzeului Național al Țăranului Român.

Pentru mai mult detalii vizitaţi pagina oficială a festivalului www.biff.com.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/BucharestInternationalFilmFestival.