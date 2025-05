Simion a explicat cum îl va aduce pe Călin Georgescu în fruntea statului. „Într-o democraţie, laşi poporul să decidă”

George Simion a făcut duminică-seara, după publicarea rezultatelor exit-poll, declarații pentru Financial Times, explicând cum are de gând să-l aducă pe Călin Georgescu într-o funcție de conducere.

Dacă va fi ales președinte, George Simion va încerca să-l aducă pe Călin Georgescu într-o funcție importantă în fruntea statului, pentru a reflecta popularitatea sa, a declarat candidatul AUR pentru Financial Times, potrivit Stirileprotv.ro.

„Într-o democraţie, laşi poporul să decidă”, a spus Simion. „Deci, ca preşedinte, pot schimba membrii Curţii Constituţionale, membrii serviciilor secrete, astfel încât să pot asigura alegeri corecte şi pot fi un mediator pentru a găsi majoritatea în parlament. Acesta este modul în care ne putem gândi să-l avem ca prim-ministru” (pe Georgescu - n.r.), a declarat Simion.

Financial Times arată că Simion va încerca să formeze o alianță, dacă va câștiga turul al doilea, însă s-ar putea să întâmpine dificultăți.

Comentând scenariul în care forțele pro-europene se vor alia pentru a-l învinge în turul al doilea, George Simion a declarat că nu este prea îngrijorat de o astfel de alianță.

„Aceasta este doar o fumigenă, o diversiune, nu sunt extremistul, huliganul, izolaţionistul care mă prezintă ei a fi”, a dat asigurări Simion.

Financial Times amintește că Georgescu a obținut peste 40% din voturi la alegerile din 2024, iar în martie i s-a interzis să mai candideze. Călin Georgescu a apărut însă în dimineața votului din 4 mai 2025 alături de George Simion. Publicația vorbește de asemenea despre faptul că anularea alegerilor a aruncat România într-o criză politică, iar perspectiva ratingului a fost recent redusă la negativă de către Moody's. România are nevoie urgentă de reforme, mai spun jurnaliștii Financial Times, deoarece se luptă să facă faţă celui mai mare deficit bugetar din UE. România este de asemenea un contribuitor-cheie la eforturile NATO de a limita manevrele Rusiei în regiunea Mării Negre și o rută importantă pentru exporturile din Ucraina, oferind ajutor militar pentru vecinul său, mai menţionează FT, citat de stirileprotv.ro.

