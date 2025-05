Elena Lasconi refuză să demisioneze. Întrebată pe cine preferă în turul 2 a zis, râzând, Brad Pitt

Elena Lasconi, candidata care a obținut aproximativ 4% din voturi în alegeri, a refuzat să comenteze posibilitatea unei demisii, menționând că așteaptă rezultatul final.

Redăm mai jos declarația Elenei Lasconi:

Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat, ați pus încrederea în vot, vreau să îi felicit contracanditaților, românii au mereu dreptate. Mă îngrijorează că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat care nu au vrut să răspundă dacă votează cu un candidat izolaționist sau pro-eurpoean. Așa că ne putem aștepta la diferențe după exit polluri. Vreau să vă întrebați ce s-a schimbat în instituțiile statului în ultimele 6 luni că mi se pare că nimic.

Mă bucur că am avut mulți oameni care au fost cu ochii pe alegeri, procesul a fost democratic, să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, am inspirat oameni de bună credință, am arătat că sistemul avea o fisură. Românii au întotdeauna dreptate, iubesc țara asta. Vă mulțumesc foarte mult!

Întrebare: Cu cine veți vota?

Să vedem cine intră, înțeleg că la 23 vor fi alte exit-poll-uri

NICUȘOR CU SIMION

O să vă spun mâine...

Poate că pt asta ar trebui să îmi mulțumească Nicușor, 4% la alegeri cu o campanie de 10.000 euro înseamnă ceva, lipsa banilor, nu am fost pe televizor cu clipuri. Vreau să văd rezultatul

USR VA AVEA O ȘEDINȚĂ. CE VIITOR AVEȚI?

Cel mai prob așa vor face, aștept să văd

DEMISIA?

Eu sunt o persoană responsabilă și vreau să văd rezultatul...E o chestie de bucătărie internă

CUM VA ARĂTA VIITORUL Dvs?

Va arăta exact cum v-aș fi răspuns și ieri, o să lupt în continuare pentru România, credința și speranța este că voi continua să lupt.

Eu nu sunt o victimă, mă descurc și în momentele grele

PE CINE PREFERAȚI NICUȘOR SAU ANTONESCU

Pe Brad Pitt, sunt unii care ar câștiga și fără să candideze. O să merg la vot, întotdeauna mi-am exprimat votul, am avut 18 ani la Revoluție, e o nebunie să îl anulezi

În momentele grele îți dai arama pe față, ideea este că sunt recunoscătoare oamenilor, o să vedem exact rezultatul final, oricum eu iert, am acest exercițiu și e un moment în care toți trebuie să facem asta.

Am făcut un rezultat istoric pentru USR, sunt singura femeie din politică ce a rămas în picioare în ultimii 35 de ani

FACEȚI UN PAS ÎN SPATE?

Aștept ziua de mâine, am fost jurnalist, vă respect, dar vă răspund mâine

CE ÎI REPROȘAȚI LUI Nicușor Dan:

Nimic

Am verificat fotografiile cu două softuri...Nicușor D ar trebui să îmi mulțumească