Crin Antonescu, atac direct la Victor Ponta: „A trădat partidul, l-a trădat pe Geoană și își lua 5.000 de euro salariu de la partid”

În cadrul dezbaterii prezidențiale organizate de TVR, marți seară, Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa fostului premier Victor Ponta, pe care l-a acuzat de inconsecvență, oportunism și trădări politice repetate.

„Domnul Ponta a trecut, în discurs și în atitudine, de la Che Guevara la Donald Trump. A copiat, a trădat; când nu a copiat, a trădat; când nu a trădat, a copiat”, a declarat Crin Antonescu, criticând schimbările bruște de direcție și poziționările contradictorii ale lui Victor Ponta, actualul său contracandidat în cursa prezidențială din luna mai.

Candidatul independent a amintit și de campania prezidențială din 2009, când Victor Ponta, deși era purtător de cuvânt al candidatului PSD, Mircea Geoană, a votat cu altcineva. „Dacă dorește, îl invit să spună ce a simțit atunci. Poate fi o confesiune utilă pentru foștii lui colegi de partid”, a mai spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu a mai susținut că Ponta a folosit resursele partidului în scopuri personale: „Este singurul președinte de partid din România care își lua salariul din banii partidului –5.000 de euro pe lună. Așa e ușor să nu fii niciodată șomer”.

În replică, Victor Ponta a susținut că a muncit întotdeauna și nu a stat șomer „nicio zi”: „Am făcut multe lucruri bune, am făcut multe greşeli. Îotdeauna am muncit, nu am stat şomer nicio zi, nici zece, nici zece ani şi întotdeauna voi munci pentru cei dragi mie, trebuie să am eu grijă de ei, nu să fiu un trântor în spatele lor”.

„Oamenii ştiu ce am făcut. În primul rând, ca prim-ministru ştiu ce am făcut într-o coaliţie PSD - PNL - Partidul Conservator şi anume am luat o ţară în criză, o ţară cu pensii şi salarii tăiate, cu TVA de 24% şi am reuşit să avem grijă de oameni. Am reuşit să dăm din nou speranţa oamenilor, să facem o schimbare politică atunci când părea că regimul nu mai poate să se schimbe. De fiecare dată am fost de partea schimbării şi cred că şi acum, în 2025, România merge într-o direcţie total greşită, o direcţie greşită în primul rând pentru cetăţenii ţării, dar şi din afară, de aceea votul lor a fost pentru schimbare în 24 noiembrie”, a mai spus Victor Ponta.

Schimbul de replici dintre cei doi candidați a venit în cadrul dezbateri organiate de TVR, la Cotroceni, sub sloganul „Un preşedinte pentru România”, marţi, 29 aprilie. La dezbatere au fost invitaţi toţi candidaţii înscrişi în cursa electorală.

