Cum vede Geoană relația României cu UE: „Suntem prea docili. Cred că problema Schengen ar fi fost rezolvată de mult”

Într-un interviu pentru Adevărul, Mircea Geoană susține că România nu luptă pentru propriile interese în Uniunea Europeană. Tot potrivit lui, România putea intra în Schengen de foarte mult timp.

Întrebat despre cum vede relația României cu Uniunea Europeană, Geoană spune că țara noastră este prea docilă și nu are prea multe inițiative.

„Cred că suntem prea docili. Asta e cuvântul, suntem niște copii cuminți, care nu cred că au prea multe inițiative. Asta nu este o jignire la adresa diplomaților români, eu cred că mulți încearcă să facă lucruri, dar cred că politic este o formă de a nu deranja pe nimeni. Nu văd să ne batem pentru interesele noastre. Nu văd o soluție românească venind pentru nimic. N-am văzut o idee românească în discuția despre energie, iarna trecută, în discuția despre migrație, care este foarte puternică. Vorbește lumea la București, dar România nu știe să își apere interesele în Uniunea Europeană”, a declarat candidatul independent Mircea Geoană.

Acesta vrea ca România să joace „jocul sofisticat al UE” și să se schimbe modul în care funcționează problematica europeană în România.

„Faptul că președintele României reprezintă România la Consiliul European, este o propunere să schimbăm modul în care funcționează problematica europeană în România. De aceea, Consiliul pentru Afaceri Europene este exact cel de la francezi, unde între Palatul Elysee și Cotroceniul nostru este un consiliu care lucrează împreună. Vreau să pregătim pozițiile României mai bine, vreau să ne batem, vreau să facem jocul sofisticat pe care alții îl joacă. România nu joacă jocul sofisticat al UE”, susține Geoană.

Cum ar fi rezolvat problema Schengen

Întrebat cum ar fi abordat problema Schengen, Geoană spune că problema putea fi rezolvată de mult. Potrivit acestuia, România trebuia să intre la 7 ani după aderare, conform tratatului.

„Cred că ar fi fost rezolvată de mult și fără să mă laud.

1. Pentru că avem dreptatea de partea noastră, trebuia să intrăm la 7 ani după aderare, conform tratatului.

2. În relația cu Austria, chiar și cu Olanda înainte, România cred că a fost cam sfioasă în a-și folosi toate pârghiile și elementele de convingere sau de condiționare și cred că s-a făcut un lucru foarte prost. Vreau să terminăm și aderarea la OECD, eu am început acum 20 de ani și nu pot să înțeleg. Au intrat toți numai noi nu. Ce s-a întâmplat, domnule? Este vorba de lipsă de consecvență și de competență la București.”, explică acesta.

Cum vede potențialul României pe plan extern

În continuare, Geoană și-a nemulțumirea cu privire la politica externă a României, numind-o timidă. Amintește de ultimul mandat al României la consiliul de securitate ONU, în 2004, față de țările baltice, cu o influență mai mare în organizație.

„Vreau să aducem din nou România în consiliul de securitate ONU ca membru nepermanent, ultima oară am fost în 2004. Am încercat odată. Ne bat țările baltice la influența la nivelul de ONU ? Asta am ajuns să fim. Deci, politica externă a României este o politică timidă. Este o politică corectă, nu supărăm pe nimeni, nici pe ăla, nici pe ăla, dar din punct de vedere al apărării intereselor mele, România este o țară care are o valență de putere multiregioanală și în Balcani și în Europa Centrală, și în Marea Neagră și în Orientul Mijlociu. Acest rol al diplomației aduce investiții”, a declarat Geoană.

Ultimul mandat al României în consiliul de securitate al ONU a fost în 2004-2005. În iunie 2017, România a lansat o campanie privind obținerea unui nou loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate în mandatul 2020-2021. Pentru Europa de Est era prevăzut un singur loc, pe care l-a câștiga Estonia în urma voturilor, scrie Euractiv.

Mircea Geoană propune realizarea unui consiliu public-privat, în care să integreze sectorul privat, exportatorii și instituțiile statului, pentru imaginea României. Acesta își dorește să integreze România în „Triunghiul Weimar”, alături de Polonia, Germania și Franța. Spune că a vorbit cu liderii celor trei țări și cunoaște „jocul” acestora. Această alianță trilaterală a luat naștere în 1991, având ca obiectiv un viitor un european comun.

„De asta propun în angajamentul meu un consiliu public privat pentru imaginea României, în care să aducem și sectorul privat și exportatorii și instituțiile statului. Deci, dacă aduc ceva la modul cel mai serios, respect pentru România. Vreau să intrăm în triunghiul de Weimar, de 30 de ani stă Polonia, Germania și Franța acolo, cum să nu fie și România? Am și vorbit cu liderii celor trei țări. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și le vom face pentru că cunosc jocul și îi cunosc pe toți. Deci nu cred că e o problemă să vorbești cu oricare dintre acești lideri și să poți să obții pentru România o parte mai corectă și mai consistentă a deciziei politice și economice la nivel european și internațional”, a explicat Geoană.