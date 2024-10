Mircea Geoană a detaliat, la Adevarul live, care au fost motivele care l-au făcut sa candideze la alegerile prezidențiale 2024.

Mircea Geoană a mărturisit în cadrul interviului, că nu mai dorea să se implice în politica românească internă. Totuși, politicianul a relatat că a s-a produs o schimbare de perspectivă după începerea războiului.

„Dar cred că lucrurile au început să se schimbe odată cu războiul din Ucraina, când am început să scriu și această carte (n.r Bătălia pentru viitorul României). Ușor, ușor mi-am dat seama de faptul că lucrurile nu sunt atât de simple cum păreau. Eu am contribuit din toate puterile la integrarea euroatlantică a României, a fost misiunea mea și a generației noastre, a fost principalul nostru proiect politic în această țară și cred că ne-a unit pe toți. Și am crezut că după aceea, pur și simplu, simpla apartenență la NATO și la UE va duce România mai departe, o va duce într-un alt nivel de dezvoltare, de prosperitate, de influență, de securitate și de pace. Dar lucrurile nu sunt atât de simple, nu cred că am avut vreodată un moment mai complicat după căderea comunismului, se schimbă lumea, se reîmpart cărțile și cred că România, astăzi, cu toată modestia, cred că are nevoie de ceea ce pot eu să aduc: competență, experiență, contacte, entuziasm, optimism”, a adăugat Mircea Geoană.

„Ne mai băgăm în distracția asta?”

Au urmat presiunile din partea familiei și a prietenilor, spune el. „Cu pretextul cărții, faptul că m-am mobilizat și m-am focalizat pe ea, m-a dus într-o situație în care să-mi dau seama că aș putea să contribui la acest proiect. Deci a fost un proces complicat, după aia evident discuția cu familia, cu prietenii apropiați: "Măi, ne mai băgăm în distracția asta?". Știm cum este, știam că o să fie urât, știam că o să fie cu atacuri, cu încercări de compromitere, dar am zis că până la urmă țara mi-a dat atât de mult, tânăr ambasador în America, ministru de externe, președinte al Senatului. Și cred că obligația de a da ceva înapoi țării a contat în cele din urmă”, a povestit candidatul independent.

La întrebarea dacă, NATO a fost anunțată de intenția sa de a candida, având în vedere că o campania electorală neoficială a fost demarată, de alte persoane în numele lui, înainte ca acesta să părăsească organizația, Geoană a răspuns că nu a făcut acest lucru.

„Să știți că o organizație ca NATO este o organizație extrem de serioasă și de experimentată și știm să separăm lucrurile foarte bine. Am spus-o și o spun, am intrat în campanie propriu zis anunțând oficial în clipa în care am terminat, în ziua în care am terminat, a doua zi am făcut anunțul. Că oameni din toată țara, bărbați și femei de foarte bună calitate și din Diaspora românească, m-au încurajat să candidez este adevărat. Că România renaște a făcut acest lucru de o manieră sistematică, da, dar decizia mea de a candida și anunțul oficial a fost făcut după ce am terminat jobul la NATO”, a completat candidatul.

Amintim că, înainte de a confirma sută la sută candidatura sa, timp de câteva luni, Mircea Geoană a făcut mai multe vizite în România pentru a-şi lansa cartea ”Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”. La aceste evenimente, politicianul a refuzat să vorbească despre subiectul alegerilor prezidențiale, fiind încă în poziția de secretar adjunct al NATO.

Însă a fost evident că, neoficial, campania în numele lui Mircea Geoană începuse odată cu promovarea cărții, când mişcarea ”România Renaşte”, un ONG apropiat acestuia, a anunţat că sprijină candidatura adjunctului NATO la alegerile prezidenţiale.