Ce spune șeful ierarhic al lui Călin Georgescu de la Universitatea din Pitești: ”Nu știu cum a făcut de a reușit să obțină atât de multe voturi”

Călin Georgescu este de trei ani profesor la Universitatea din Pitești. ”Adevărul” a stat de vorbă despre candidatul-surpriză al alegerilor prezidențiale cu profesorul Sorin Fianu, cel care este șeful său ierarhic la Universitatea din Pitești.

Profesorul Sorin Fianu conduce Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate în cadrul Universității din Pitești și spune că, în 2021, Călin Georgescu a susținut un concurs de angajare, fiind și singurul candidat pe post. Călin Georgescu a fost recomandat de profesorul Mihai Bărbuceanu pentru a veni la Universitatea din Pitești. Călin Georgescu predă la Universitatea din Pitești dezvoltare durabilă, protecția mediului și gestionarea integrată a deșeurilor.

”Este un profesor care își face datoria. La interviul de angajare a susținut o prelegere, nu au fost probleme. Avem o colaborare ok, e apreciat de studenți, am semnale bune. Nu vorbim foarte des. Cât timp omul își face datoria, nu prea avem timp de povești. Când lipsește, își roagă colegii să îi țină orele, nu le lasă neacoperite. M-a surprins foarte mult că s-a clasat pe primul loc la primul tur al alegerilor prezidențiale. În universitate nu a vorbit vreodată despre politică. În ultimul sondaj de dinainte de închiderea campaniei am văzut că avea undeva la 8%. Am rămas uimit apoi când am văzut câte voturi a obținut. Nu știu cum a făcut de a reușit să obțină atât de multe voturi”, a declarat pentru ”Adevărul” profesorul Sorin Fianu.

Călin Georgescu, candidat independent, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, în timp ce Elena Lasconi (USR) l-a depășit cu 2.180 de voturi pe Marcel Ciolacu (PSD), după numărarea a 99,98% din voturi. Turul doi al alegerilor va avea loc pe data de 8 decembrie.

„Șocant”, „surpriză”, „cutremur” sunt o parte dintre expresiile folosite de presa străină pentru a descrie primul tur al alegerilor prezidențiale din România de duminică 24 noiembrie.

Printre publicațiile care au scris deja despre rezultate sunt BBC, The Guardian, France 24, The Associated Press, Reuters și AFP.