„Şoc în România”. Ce a scris presa străină despre rezultatul lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale

„Șocant”, „surpriză”, „cutremur” sunt expresiile folosite de presa străină pentru a descrie primul tur al alegerilor prezidențiale din România de duminică, 24 noiembrie.

Printre publicațiile care au scris deja despre rezultate sunt BBC, The Guardian, France 24, The Associated Press, Reuters și AFP, potrivit Digi24.

„Un populist de extremă dreapta surprinde la alegerile prezidenţiale din România, urmând să intre în turul doi”, scrie agenția The Associated Press (AP) despre Călin Georgescu, precizând la momnentul transmiterii știrii că acesta se va confrunta probabil cu premierul Marcel Ciolacu în turul doi. Este „un rezultat care a cutremurat peisajul politic al ţării”, adaugă AP, preluată de News.ro.

„Un populist de extremă dreapta puţin cunoscut a trecut în frunte la alegerile prezidenţiale din România, arată datele electorale, şi se va confrunta probabil cu premierul de stânga Marcel Ciolacu în turul doi, peste două săptămâni, un rezultat care a cutremurat peisajul politic al ţării.

Georgescu, 62 de ani, a candidat independent şi nu era foarte cunoscut. El a depăşit majoritatea sondajelor locale, provocând o undă de şoc în mediul politic românesc în timp ce urca în top”, mai scrie AP, preluată de News.ro.

France24 scrie că un candidat pro-rus a reușit o „surpriză” în primul tur al alegerilor și că scorul se datorează unei campanii virale pe TikTok, unde a promovat discursul opririi ajutoarelor pentru Ucraina.

„Un candidat pro-rus a reuşit o surpriză în primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Duminică, 24 noiembrie, Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidenţiale din România, devansându-l pe premierul proeuropean Marcel Ciolacu.

După numărarea a 98,66% din buletinele de vot, Călin Georgescu a obţinut 22,59% din voturi, faţă de 19,55% pentru Marcel Ciolacu. Dacă această tendinţă se menţine, cei doi bărbaţi se vor confrunta într-un al doilea tur de scrutin programat pentru 8 decembrie, între timp alegerile parlamentare urmând să aibă loc peste o săptămână.

Călin Georgescu îşi datorează scorul unei campanii TikTok care a devenit virală, axată pe necesitatea opririi ajutoarelor pentru Ucraina”, menţionează France24.

Chiar și publicația britanică The Guardian scrie că rezultatul candidatului Călin Georgescu este un „șoc în România”.

„Şoc în România: Călin Georgescu, criticul de extremă dreaptă al NATO, preia conducerea în alegerile prezidenţiale”, a titrat The Guardian după scrutinul de duminică.

„Georgescu, care a numit scutul antirachetă balistic al NATO o „ruşine a diplomaţiei”, se va confrunta probabil în turul doi cu premierul de stânga Marcel Ciolacu.

Un populist de extremă dreapta puţin cunoscut a preluat conducerea în alegerile prezidenţiale de duminică din România, potrivit datelor electorale, şi se va confrunta probabil cu premierul de stânga Marcel Ciolacu într-un al doilea tur de scrutin peste două săptămâni, un rezultat care a zguduit peisajul politic al ţării”, menţionează The Guardian.

BBC scrie că politicianul „de extremă-dreapta, pro-rus” a avut un „avans surprinzător” în primul tur și că și-a făcut campanie pe platforma Tik Tok.

„Un politician „de extremă-dreapta, pro-rus, a preluat un avans surprinzător în primul tur al alegerilor prezidenţiale din România, rezultatele preliminare plasându-l pe rivalul său pro-european pe locul al doilea.

Rezultatul solid al lui Georgescu, care nu are un partid propriu şi a făcut campanie în mare parte pe platforma de socializare TikTok, a fost cea mai mare surpriză a alegerilor. El este acum pe cale să îl înfrunte pe Ciolacu în finala pentru preşedinţie de la 8 decembrie.

Aceasta ar reprezenta o dilemă pentru milioanele de români care au votat pentru alţi candidaţi.

O opţiune ar fi să îl susţină pe social-democratul populist Ciolacu, o figură a establishmentului care ar continua calea pro-occidentală a României.

Susţinerea lui Georgescu, care a promis suveranitatea României, este alternativa. Georgescu, care nu aparţine niciunui partid, a jurat, de asemenea, să pună capăt la ceea ce el numeşte servilism faţă de Uniunea Europeană şi NATO, în special în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina. El a condamnat scutul balistic antirachetă al NATO de la Deveselu”, scrie BBC.

Agenția franceză de știri, AFP comentează că rezultatul extremei drepte este o bulversare pentru această ţară de 19 milioane de locuitori, care au rezistat curentelor naționaliste, față de Ungaria și Slovacia. La televiziune, relatează agenţia franceză de ştiri, comentatorii au rămas perplecşi în faţa acestei răsturnări de situaţie, rămânând în acelaşi timp precauţi în aşteptarea numărătorii finale.

Cristian Pîrvulescu, analist politic, declară pentru AFP că extrema dreaptă ar urma să beneficieze de un „un efect de contagiune” la alegerile parlamentare de la 1 decembrie.

Un critic al NATO de dreapta şi premierul de stânga Marcel Ciolacu apar la egalitate după primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, potrivit numărătorii parţiale a voturilor, un rezultat şoc care ameninţă poziţia ferm pro-Ucraina a României, scrie şi Reuters, agenția din Londra.

De asemenea, agenția mai scrie despre rolul președintelui României. Acesta are control asupra cheltuielilor de apărare, o problemă pentru București, în contextul trebuie să mențină cheltuielile pentru apărare ale NATO în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump ca preşedinte al SUA, încercând în acelaşi timp și să-și reducă un deficit fiscal ridicat

Reuters mai notează și momentul din 2021 în care Călin Georgescu numește scutul NATO de la Deveselu o „rușine a diplomației” și a declarat că Alianța nu va proteja niciun membru în cazul unui atac din partea Rusiei.