Candidatura lui Simion, contestată din nou. Ce i se reproșează șefului AUR

Candidatura șefului AUR, George Simion, a fost contestată din nou la CCR, fiind semnalate declarațiile făcute de acesta în urmă cu peste 2 ani. Alte două contestații au fost respinse anterior de judecătorii constituționali în cazul șefului AUR.

Practic, judecătorilor CCR li se aduce la cunoștință că George Simion a declarat în emisiunea Punctul Culminant din 2.2.2022 că: „Frații noștri din Israel, unii politicieni de acolo, trebuie sa învețe cultura dialogului, cele doua popoare pe care le reprezentam, poporul evreu și poporul roman, trebuie sa colaboreze și avem in comun o istorie care ne leagă și avem in comun și 800.000 de vorbitori de limba romana care sunt in Israel, pentru care pregătim unele proiecte de lege pentru a-i ajuta sa redobândească cetățenia care le-a fost furata II”.

Simion, validat de CCR

Candidatura lui George Simion la alegerile prezidențiale din luna mai a fost duminică, 16 martie, pe masa judecătorilor constituționali care au decis să respingă contestarea candidaturii sale.

„Azi s-a făcut un pas înainte spre revenirea la democrație. Voi permite fiecărui român să candideze, conform legii! Vom reveni la voința poporului român! Nu am scăpat, de abia acum începe greul”, a scris George Simion pe Facebook.

În cazul său au fost semnalate mai multe aspecte. În primul rând a fost semnalat faptul că a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova și Ucraina. Totodată sunt subliniate similitudini cu șefa SOS România, Diana Șoșoacă.

George Simion a primit interdicție de a intra în Republica Moldova în 2018. În iunie 2021 a vrut să ajungă la Chișinău ca să participe la o şedinţă comună a Parlamentelor Republicii Moldova şi României, dar nu a fost lăsat de autoritățile țării vecine. Totodată, serviciul de securitate al Ucrainei a confirmat în august 2023, că liderul AUR are interdicție pe teritoriul statului ucrainean.