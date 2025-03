Anamaria Gavrilă și-a depus candidatura la prezidențiale: „Noi nu recunoaștem aceste alegeri ca fiind legitime”

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a mers la sediul BEC pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale, unde a afirmat că aceasta nu este depusă pe "persoană fizică". Președinta POT a decis un tandem cu șeful AUR, George Simion.

„Noi nu recunoaștem aceste alegeri ca fiind legitime. (...) Lupta noastră pentru a avea din nou ordine constituțională, justiție, începe. Candidatura mea este pentru a reda românilor președintele pe care ei l-au votat deja”, a spus șefa POT la ieșirea din sediul BEC.

„Așa cum a menționat și domnul George Simion în conferința sa, se va retrage cel cu mai puține șanse”, a afirmat Gavrilă, întrebată dacă e dispusă să se retragă.

Întrebată cum îi va convinge pe votanți să voteze cu Simion. „Este o candidatură pentru poporul român, noi suntem aici ca un simbol”.

Ea a mai susținut că sunt „toate semnele ca aceste alegeri să nu fie recunoscute internațional”.

George Simion și Anamaria Gavrilă au anunțat că vor continua mișcarea suveranistă cu acceptul lui Călin Georgescu. Ambii își vor depune candidaturile la alegerile prezidențiale din luna mai, însă unul se va retrage.

„Atât George Simion, cât și eu, Anamaria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Avem nevoie de voi să fiți alături de noi. Ca urmare a validării definitive a acestor canndidaturi, unul dintre noi se va retrage. Trebuie să dăm acestei mișcări suveraniste toate șansele. Fiți lângă noi”, a precizat Anamaria Gavrilă în momentul anunțului făcut.

Șefa POT a vorbit recent într-un interviu Hotnews despre pacea dorită de suveraniști, fără a putea explica însă cum ar putea să se ajungă la un pact fără compromisuri. În același interviu a afirmat că președintele interimar Ilie Bolojan a făcut o afirmație pozitivă în sensul unei hotărâri privind trimiterea unor trupe românești în Ucraina.

Anamaria Gavrilă a fost corectată de moderator, însă și-a menținut poziția, susținând că afirmația a venit în urma discuției cu Emmanuel Macron. În realitate, Bolojan a spus că România nu și-a formulat un punct de vedere, subliniind ulterior că discuțiile sunt premature.

Candidații pentru electoratul lui Georgescu

Decizia vine ca urmare a respingerii definitive a candidaturii lui Călin Georgescu, de marți, 11 martie. Judecătorii au anunțat că au menținut decizia Biroului Electoral Central (BEC) și au decis în unanimitate că suveranistul Călin Georgescu nu poate să candideze. AUR s-a reunit marți noapte în ședință pentru a dezbate cu privire la propunerea mai multor nume. În ședința AUR au fost luate în considerare mai multe nume pentru scrutinul de pe 4 mai.

Ca urmare a hotărârii definitive a CCR, a fost inițial anunțat și un alt candidat, Anton Pisaroglu, fost consilier al lui Călin Georgescu.

Pisaroglu a anunțat în ultima zi de depunere a candidaturilor că nu va mai intra în cursă, acuzând că „validarea candidaturii lui George Simion e semnalul că a început planul de fragmentare” al votului suveraniștilor.

„Am reușit sa strâng puțin peste 200 de mii de semnături. (...) În timp record, ca independent, am reușit sa punem la punct un dosar valid de candidat. Totuși, am decis ca e mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe. Validarea candidaturii domnului Simion e semnalul că planul de fragmentare a început. E un semn că nici George, nici doamna Gavrila nu au înțeles ce urmează”, a afirmat acesta.

Știre în curs de actualizare