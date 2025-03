Anton Pisaroglu nu mai candidează la alegerile prezidențiale: „Planul de fragmentare a votului suveranist a început”

Anton Pisaroglu, considerat un apropiat al lui Călin Georgescu, a anunțat, într-o postare pe TikTok, că nu mai candidează la alegerile prezidențiale. El a acuzat că „validarea candidaturii lui George Simion e semnalul că a început planul de fragmentare” al votului suveraniștilor.

„Am reușit sa strâng puțin peste 200 de mii de semnături. (...) În timp record, ca independent, am reușit sa punem la punct un dosar valid de candidat. Totuși, am decis ca e mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe. Validarea candidaturii domnului Simion e semnalul că planul de fragmentare a început. E un semn că nici George, nici doamna Gavrila nu au înțeles ce urmează”, a afirmat acesta.

Pisaroglu a mai acuzat că scrutinul din luna mai este unuil „imaginar”.

„Aceste alegeri sunt un simulacru, o capcană pentru noi toți. De aceea, eu ies din aceste alegeri. De aceea eu ies din acest scrutin imaginar”, a mai spus Pisaroglu.

El a afirmat că va merge mai departe cu planul de reluare al turului II din alegerile anulate de anul trecut: „Vor fi unii care vor spune că este o poveste forțată, că e impozibil legal, că nu se mai poate, dar nu este adevărat. (...) Uniți în credință, istoria ne va asculta, ne vom asigura că lumea știe adevărul”.

„Continuăm lupta, dar nu la prezidențiale, acolo e un simulacru. Continuăm lupta uniți în credință, formalizați în mișcarea pentru turul II”, a mai completat Pisaroglu.

Pisaroglu și-a anunțat intenția de a candida la câteva ore după decizia CCR privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, chiar în miezul nopții, în timp ce AUR se reunise în ședință de urgență.

Anton Pisaroglu afirma atunci că „nu este rezerva lui Călin Georgescu” pentru că „el este de neînlocuit”.

Acesta susține că a lucrat pentru mai mulți politicieni români, printre care Viorica Dăncilă, George Simion sau Nicușor Dan. Fost partener de afaceri cu figuri controversate, precum Frank Timiș și Dragoș Dobrescu, Pisaroglu este un personaj enigmatic, care și-ar fi creat conexiuni puternice în zona serviciilor de intelligence internationale. Acesta a fost partener de afaceri cu Alan Blaine Stone, fost ofițer NSA, și cu Marshall Comins, consultant politic cu proiecte strategice în Rusia.