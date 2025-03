Ce șanse are Anton Pisaroglu să îi ia locul lui Călin Georgescu. Sociolog: „Nu e vorba de o ideologie, ci de un cult”

Controversatul consultant politic Anton Pisaroglu, candidat la alegerile prezidențiale, are în ultimele zile o creștere imensă a urmăritorilor și afișărilor pe TikTok, o strategie similară cu Călin Georgescu, candidatul eliminat de CCR cu care Pisaroglu are o relație apropiată.

În mediul online, numeroși oameni se întreabă cine e Anton Pisaroglu, iar unii dintre aceștia chiar îi dau șanse de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale din luna mai.

Sociologul Vladimir Ionaș a vorbit, pentru „Adevărul”, despre șansele lui Anton Pisaroglu de a îi lua locul lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, inclusiv în ceea ce privește procentele.

În cea mai recentă postare pe TikTok, Anton Pisaroglu a anunțat că își va depune candidatura la alegerile prezidențiale sâmbătă 15 martie, precizând și că până joi 13 martie a strâns 153.232 semnături dintre cele minimum 200.000 necesare.

„Sâmbătă 15 martie, în a doua parte a zilei, îmi depun candidatura. Turul 2 înapoi este inevitabil. Ca să fie clar, candidez cu o singură misiune: reluarea turului 2 până la final de an și pentru ca România să fie respectată pe plan extern. Scrutinul de acum este un simulacru, un joc pe care îl vom strica. Luptăm împreună, ajung la Cotroceni, declanșez referendumul național pentru realuarea turului 2 din decembrie 2024, resetăm jocul, iar CCR nu va mai avea legitimitate”, a spus Anton Pisaroglu pe TikTok.

Fost sportiv de performanță, fost consultant politic al Vioricăi Dăncilă şi fost partener de afaceri cu figuri controversate, precum Frank Timiș și Dragoș Dobrescu, Pisaroglu este un personaj enigmatic, care și-ar fi creat conexiuni puternice în zona serviciilor de intelligence internationale.

Mai exact, a fost partener de afaceri cu Alan Blaine Stone, fost ofițer NSA, și cu Marshall Comins, consultant politic cu proiecte strategice în Rusia. În plus, legăturile sale cu foști ofițeri ai Pentagonului sugerează o rețea de influență extinsă, cu ramificații dincolo de granițele României, conexiuni ce ridică semne de întrebare legate de posibilul sprijin pe care l-ar avea din umbrǎ.

În 2021, Călin Georgescu devenea președinte de onoare al AUR și era propulsat ca viitor premier al României. Exact în aceeași perioadă, Anton Pisaroglu era consilier politic pentru George Simion. Greu de crezut cǎ este vorba despre o coincidențǎ, în condițiile în care cei trei se întâlneau frecvent la sediul firmei lui Pisaroglu.

Potrivit surselor Adevărul, Pisaroglu nu doar că l-a susținut logistic pe Georgescu, ci i-ar fi facilitat accesul la finanțatori importanți, punându-l în legătură cu oameni de afaceri influenți, precum George Teșeleanu și alții, care ar fi contribuit la finanțarea campaniei electorale pentru prezidențialele din 2024.

„E aproape imposibil să îi ia locul lui Călin Georgescu pentru orice candidat care încearcă să obțină voturile suveraniștilor dacă nu are susținerea directă a domnului Georgescu. Nu se transferă voturile, aici nu este vorba de o ideologie, este vorba de un cult pe care Călin Georgescu a reușit să îl construiască. Iar lucrul acesta nu se transferă cu mare ușurință. De aceea a întârziat foarte mult și decizia privind candidatul AUR. Fiecare dintre canidații suveraniști care și-au anunțat candidatura și-ar dori să aibă un parteneriat cu Călin Georgescu, chiar un tandem. Se pare că domnul Georgescu nu e foarte dispus să ofere acest transfer de popularitate, de voturi, către nimeni. Îi înțeleg strategia domnului Pisaroglu, care merge pe ideea turului doi înapoi. Însă acest lucru nu este posibil, acel tur doi e o poveste închisă. Creșterea pe TikTok din ultimele zile a lui Anton Pisaroglu e una împinsă tot financiar, așa cum a fost și la Călin Georgescu, și tot prin intermediul unor companii care cu asta se ocupă. Până la urmă tot o manipulare e”, a declarat sociologul Vladimir Ionaș pentru „Adevărul”.

„Rețelele construite pentru Georgescu se află acum parțial în mâna lui Pisaroglu”

O opinie interesantă privind candidatura lui Anton Pisaroglu o are antreprenorul Mihai Răzvan Moraru, care a scris o amplă postare în acest sens pe pagina sa de Facebook în care susține cǎ noul candidat are șanse de a intra în turul 2.

„Acest domn Pisaroglu, de care am auzit atunci când a fost consilierul Doamnei Dăncilă, și-a pregătit acest moment și anunțul său nu este unul întâmplător. La cum evoluează postările sale de 48 de ore în mediul online și la cum primesc mesaje din diaspora, unde deja grupuri pro Georgescu îl promovează, este clar ca acele rețele construite pentru Georgescu se află acum, cel puțin parțial, în mâna sa. În momentul ăsta George Simion are șanse mici de validare la BEC după instigarea la violențe, iar scorul obținut în 2024 nu îl va califica în turul doi. Doamna Gavrilă de la POT nu va nici 5%, cât a luat partidul. Ei sunt acolo pe post de iepurași, să fim serioși. Anton Pisaroglu spune ca a fost consilierul de campanie al lui Călin Georgescu, al lui Nicușor Dan în prima campanie pentru Capitală, al lui George Simion și AUR și al Vioricăi Dăncilă, când era premier. În mediul online el aproape ca nu a existat. Contul său de Facebook conține doar postări din ultimii patru ani, cu audiență minimă, între 5 și 40 de reacții la postări. Toate celelalte conturi de pe alte rețele sunt recente, însă deja are clipuri pe TikTok cu o audiență mai mare decât avea Georgescu la ultimele clipuri”, spune Mihai Răzvan Moraru.

În octombrie 2023, Anton Pisaroglu s-a întâlnit cu Papa Francisc la Vatican, iar în ultimii ani controversatul consultant politic a avut mai multe întrevederi oficiale cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Anton Pisaroglu a fost invitat la mai multe evenimente ale Federației Internaționale de Judo. Poza și numele său chiar apar pe site-ul Federației, fără să îi fie trecută vreo calitate. Trebuie menționat că Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, este prieten cu Vladimir Putin.

Într-o postare pe Facebook din 14 februarie 2025, Anton Pisaroglu sugera indirect că cel mai bun președinte pentru România ar fi Călin Georgescu.

„Negocierile dintre Trump și Putin privind Ucraina pun Europa într-o lumină nefavorabilă. Deși Europa a investit masiv în protejarea Ucrainei, acum este lăsată pe dinafară, iar deciziile cruciale se iau fără a ne consulta. Pacea este dezideratul pe care-l dorim, iar războiul trebuie să înceteze! În acest moment, România traversează o criză politică și avem nevoie de un președinte care să ne reprezinte cu curaj și demnitate la masa negocierilor. Imaginați-vă o întâlnire între Trump, Putin și un președinte român precum Nicușor Dan, Crin Antonescu, Bolojan sau Ponta. Este momentul să avem o poziție de forță, chiar și în fața partenerilor strategici, și să nu acceptăm doar ce ni se impune. România trebuie să-și apere interesele naționale și să se afirme în această discuție vitală”, a scris Pisaroglu acum o lună.