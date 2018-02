OPINIE Samsung Galaxy S9, sau ciorba reîncălzită pe care o aşteaptă masele în fiecare an

FOTO via Captură YouTube

Mă uitam aseară la lansarea lui Galaxy S9 şi am observat cum, ca de obicei, Samsung este cu un an în urmă faţă de trendul general. Compania din Coreea de Sud a lansat Galaxy S9, un telefon excelent, pe hârtie, şi, sunt mai mult ca sigur, şi în practică. Fără nici un risc, chaebolul a luat terminalul S8 şi l-a îmbunătăţit cu emoji-uri personalizate şi o cameră mai bună. Sună cunoscut?

Da, exact asta făcea Apple în urmă cu doi ani, atunci când lansa iPhone 7, un terminal care nu se deosebea mai deloc de predecesorii din gama anterioară. Acelaşi şasiu, minus jack-ul de căşti şi exuberanţa de a continua, încăpăţânat cu cablul Lightning, în detrimentul unui USB-C pe care îl putem observa pe majoritatea MacBook-urilor de ultimă generaţie. Apple îşi punea singură beţe în roate înainte să fie cool. Samsung urmează cuminte acest trend.

După iPhone 7, care a fost, în esenţă un iPhone 6S ”S”, Apple a lansat iPhone 8, un iPhone 6SS ”S”, dacă e să ne luăm după val. Dar s-a asigurat că nu acesta avea să fie flagship-ul şi a contracarat serios cu iPhone X, un telefon cu titlu de PR stunt dar care nu a ”reuşit” să dezamăgească în absolut nici un fel. Da, recunoaşterea facială era integrată deja de Samsung, dar Apple a făcut-o mai bine. iPhone X este telefonul perfect, în opinia mea, doar dacă nu ţii cont de preţ. Cuţitul proverbial pe care Samsung l-a înfipt mereu în Apple a fost forjat din ”versatilitate” şi ”raport calitate-preţ”. Însă nu mai este cazul de aşa ceva.

Samsung Galaxy S9 este o reitereaţie fără cusur a predecesorului, căruia i s-au adăugat câteva funcţii-cheie, precum o cameră slow motion mai performantă decât cea a rivalelor şi câteva emoji-uri personalizate. Ok, ideea e mişto, să te transformi în emoji. Dar partea a doua a prezentării? Funcţia prin care poţi ”anima” un personaj virtual prin intermediul camerei? ”Check those eyebrows effects”, pare-mi-se că am mai auzit asta pe undeva, prin septembrie.

Samsung este exact colegul de bancă de la şcoală care te pârăşte că i-ai copiat tema, apoi o copiază pe a ta doar ca să se răzbune. Nu spun că Apple e Mesia pe Pământ sau ceva, repet, însă o astfel de atitudine e dăunătoare, din orice parte ar veni, fie că e Coreea de Sud sau California. Piaţa de smartphone-uri a ajuns la un moment de saturaţie în care toţi producătorii fură de la ceilalţi fără ruşine şi îşi expun produsele reiterate precar ca fiind ceva revoluţionar, nemaiîntâlnit.

Nici măcar nu mai avem nevoie de confirmări. Sincer. Atunci când prezinţi ”inovaţia” noului flagship ca fiind o cameră cu ceva pixeli în plus, un mod slow motion şi animaţii mai proaste ca ale concurenţei, care se chinuie să ajungă la un anumit standard, înseamnă că ai atins un plafon superior peste care e greu să treci într-un interval de doar 9-12 luni.

Pentru cei care mă vor acuza că sunt părtaş Apple şi că Samsung este ”cea mai tare”, le transmit doar să se gândească la motivele şi acuzaţiile de copiat pe care le-au adus, de-a lungul timpului, companiei înfiinţate de Steve Jobs. Nu cumva, Samsung face acelaşi lucru acum, încercând să iasă în evidenţă? Apple e la fel de vinovată de reversul medaliei, nu spun nu. Dar cine se pricepe mai bine?