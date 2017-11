Maceratul de traista-ciobanului alungă durerile de stomac

Cunoscută şi sub numele de tăşculiţă, peştele-calului sau punguliţa-păstorului, traista-ciobanului este una dintre cele mai răspândite plante de la noi din ţară, fiind întâlnită atât în zone de câmpie, cât şi în păşuni alpine. Are proprietăţi astringente, analgezice, diuretice, hipotensive şi hemostatice. Este bine de ştiut că nu are voie să stea la soare după recoltare şi trebuie uscată numai la umbră. Se păstrează în săculeţi de pânză.



Utilă în sângerările menstruale abundente



Una dintre cele mai importante plante pentru a opri sângerările este traista-ciobanului. Aceasta are un efect hemostatic puternic datorită tiraminei şi a altor compuşi conţinuţi, putând fi folosită la tratarea sângerărilor menstruale severe (menoragie), nazale, uterine, gastrice, intestinale şi apărute după naştere. Planta grăbeşte coagularea.



În ce alte probleme mai este de ajutor



Intern

Calmarea durerilor abdominale, diaree, insuficienţă cardiacă compensată.

Extern

Tratarea leziunilor ţesuturilor cutanate precum arsuri, tăieturi, acnee, hemoroizi externi.

Cum se prepară remediile

Infuzie: pune 1-2 linguriţe de pulbere de plantă uscată şi mărunţită peste 200 ml de apă fierbinte. Las-o la infuzat 10-15 minute şi, la final, strecoară. Sunt recomandate 2-3 căni pe zi pentru tratarea arterosclerozei şi a hipertensiunii arteriale.

Află pe Clicksanatate.ro cum se prepară maceratul care combate durerile stomacale!

Cum se calmează durerea hemoroidală?

Cât de periculoasă este grăsimea abdominală?