Afinele reduc varicele şi nivelul zahărului în sânge. Ce alte beneficii mai au pentru sănătate

Nu puţine sunt beneficiile pentru sănătate ale consumului de afine. Atât frunzele, cât şi fructele conţin, printre altele, taninuri şi săruri minerale precum potasiu, calciu, fosfor, sulf, magneziu, clor, mangan şi fier. Componentele active principale din fructe sunt antocianii – pigmenţii care dau culoarea şi care ajută buna circulaţie a sângelui şi contracţia ritmică a musculaturii netede a arteriolelor care controlează fluxul hematic ce traversează diverse zone circulatorii, potrivit „Ghidului plantelor medicinale şi aromatice“, coordonat de dr. Ovidiu Bojor, specialist în farmacologie.

Cercetările farmacologice au demonstrat acţiunea antocianilor asupra enzimelor retinice şi asupra regenerării mai rapide a pigmenţilor retinici, dovedindu-se o îmbunătăţire a vedere, mai ales pe timp de noapte.

Extractele standardizate pe bază de affine sunt foarte utile pentru cei care muncesc în subteran, pentru piloţi, dar şi pentru cei care suferă de retinopatie diabetic, deoarece s-a observant o reducere a sintezei de colagen la nivelul retinei şi o ameliorare a simptomelor, potrivit aceleiaşi surse.

Afinele reduc edemele

O altă acţiune favorabilă a afinelor sc înregistrează în insuficienţa venoasă clinică. S-a demonstrat acţiunea asupra edemelor. Astfel, administrarea de produse obţinute din afine produce reactivarea microcirculaţiei locale, ameliorând fluxul venos, uşurând îndepărtarea lichidelor interstiţiale şi reducând edemele. Sunt indicate în tratamentul insuficienţei venoase cronice, a complicaţiilor care sursvin: varice, varicoflebite, tromboflebite, edeme.

Printre acţiunile importante ale afinelor este cea antiseptică intestinală şi astringentă. Una dintre componentele fitocomplexului din affine acţionează ca antidot al adezinei – o protein care permite bacteriei patogene E-coli să adere la celulele mucoasei intestinale şi să determine procesul infecţios.

Din acelaşi motiv, afinele sunt utile şi în tratamentul cistitelor şi a celor recidivante.

Utilizarea frunzelor de afin în tratamentul diareilor este justificată prin prezenţa taninurilor. Acţiunea antidiabetică a frunzelor se bazează pe derivaţii flavonici care, asociaţi cu antocianii din fructe, favorizează vascularizarea pancreasului.

lnsulina este fixată pe proteinele de pe suprafaţa celulelor, astfel încât membrana celulară joacă un rol important în diabet. Tulburările vasculare se dezvoltă în cursul bolii - angiopatie diabetică -, cauzând îngroşarea membranelor bazale şi a pereţilor vaselor mici, crescând permeabilitatea şi cauzând astfel perturbări metabolice. „Ţinând seama de compoziţia chimică a frunzelor şi fructelor de afin şi de acţiunea farmacodinamică prezentată, consider justificată utilizarea lor în diabetul de tip II“, se precizează în sursa mai sus citată.

Frunzele sunt astringente, modifică favorabil flora patogenă intestinală; au acţiune hipoglicemiantă - reduc cautitatca de zahăr din sânge şi urină. Datorită antocianilor, fructele au acţiune de protccţie vasculată, în special retiniană, favorizând acuitatea vizuală şi adaptarea ochiului la întuneric. Utile în digestie dificilă.

Cum se prepară şi cum se administrează

Frunzele sub formă de infuzie 1-2 linguriţe la o cană de apă. Se beau 2-3 căni pe zi. Fructele consumate proaspetc sau congelate, 200 de grame pe zi; uscatc 50-100 de grame pe zi; sub formă de sirop 50 de grame, de două ori pe zi; decoct 100 de grame de fructe la 1 litru de apă. Se bea întreaga cantitate în timpui zilei. Sub formă de afinată, în cantităţi moderate, în cazul celor cărora alcoolul le este permis.

Este contraindicat consumul în constipaţie cronică.