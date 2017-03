VIDEO 34 de ani de când prima echipă românească a ajuns într-o semifinală de cupă europeană. Imagini de colecţie şi un comentariu fabulos al lui Domozină

Oltenii pierduseră manşa tur cu 3-2, după ce în minutul 51 erau conduşi cu 3-0. Geolgău şi Crişan au redus însă din handicap, iar aceste goluri aveau să fie decisive pentru soarta calificării. Returul s-a jucat de la ora 14.00, pe Centralul din Bănie, în care au intrat 40.000 de oameni, ce luaseră cu asalt porţile stadionului încă de la orele dimineţii. Stadionul a fost plin cu patru ore înaintea începerii meciului.

Conduşi în apărare de celebrii Brehme şi Briegel, nemţii au resistat eroic pănă în minutul 82, când Negrilă a marcat golul calificării, după o lovitură de colţ bătută de Ilie Balaci. Golul avea să arunce stadionul în aer, iar regretatul comentator sportiv Sebastian Domozină a dat recital cu o suită de Gol! Gol! Gol! Gol!.

Peste ani, Negrilă, poreclit Negoro, a povestit faza golului marcat de el: "De fiecare dată când echipa era la greu, în dezavantaj, şi avea nevoie de gol pe finalurile de joc urcam şi eu în ofensivă. Îmi asumam acest lucru. Am fost inspirat şi contra lui Kaiserslautern, m-am nimerit acolo şi am marcat. Am simţit că toata lumea este a mea (după gol - n. r.). Şi colegii de echipă, şi suporterii din tribună. A fost o atmosferă incendiară, absolut fabuloasă. După meci, suporterii au venit la mine acasă, pe Rocadă stăteam atunci. Cu flori, cu steaguri. Erau, nu exagerez, cred că 5.000. Nu aveam cum să-i invit în casă pentru că erau prea mulţi, dar le-am dat un butoi de vin de 100 de kile şi am serbat împreună calificarea".

Eroii Universităţii din acel meci au fost Lung - Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu - Ţicleanu, Donose, Balaci, Geolgău (75 Cârţu) - Cămătaru, Crişan (46 Beldeanu). Antrenor: Constantin Oţet.

Pentru Kaiserlautern au jucat: Reichel - Wolf, Briegel, Dusek, Brehme, Geye, Melzer, Eilenfeld (85 Hubner), Bongartz, T. Nilsson, T.Allofs. Antrenor: Rudolf Kroner

Universitatea s-a calificat atunci în semifinalele Cupei UEFA, devenind prima formaţie din România care a atins această fază la nivel de competiţii continentale. În semifinalele Cupei UEFA, Craiova a fost eliminată de Benfica, după 0-0 în Portugalia şi 1-1 pe teren propriu.