Veste importantă pentru fanii Rapidului. Daniel Pancu a anunţat când se va retrage din fotbal

Pancu, fotbalist care a împlinit 40 de ani în această vară, a anunţat că acesta este ultimul său an ca fotbalist activ. “Pasiunea nebună pentru Rapid m-a facut să revin. A venit initiaţiva primarului de la secorul 1 al Capitalei, am răspuns prezent, am venit cu sufletul. Eu consider că Rapid, Steaua, Dinamo, U Cluj, Timişoara, Craiova sunt echipele care vor reda farmecul fotbalului românesc. Acum, campionatul românesc suferă, interesul este scazut, nivelul e scăzut. Pentrru mine e acelaşi lucru atunci când înscriu un gol cu Venus sau unul cu Steaua. Voi duce acest an până la capăt, pentru că asta ne-a fost înţelegerea la început. Dupa acest sezon, aproape sigur va veni momentul acela …”, a declarat Pancu, dând de înţeles că din vară va pune definitiv ghetele în cui.