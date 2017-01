Tragedia care i-a schimbat viaţa lui Cristi Chivu. "M-am născut a doua oară!"

Acum şapte ani, pe 7 ianuarie, Chivu a trecut cu bine peste o operaţie la cap suferită după accidentarea îngrozitoare suferită cu o zi mai devreme. S-a întîmplat la un meci Chievo - Inter, în minutul 48 la o fază care nu anunţa nimic. Chivu a sărit la cap cu Sergio Pellissier, iar cei doi s-au ciocnit teribil.

"În momentul impactului am avut doar senzaţia de teamă. Am înţeles imediat ce păţisem, pentru că am simţit o gaură în cap. Nu mi-am pierdut cunoştinţa decît două sau trei secunde. Îmi amintesc lovitura, nu şi căzătura. Ştiu că era vina mea. Eu trebuia să mă opresc cînd am văzut că nu mai pot ajunge la minge. Pellissier n-a zărit decît o umbră care se ridica, dar era deja târziu. Am priceput că voi fi operat de urgenţă, de cum am ajuns în ambulanţă", a povestit Chivu ulterior. "Cînd eşti operat la cap, te gîndeşti chiar şi că nu te vei mai trezi. Ştiu totuşi că am căutat să rămîn calm şi să-mi calmez soţia. I-am zis la telefon «Am doar puţin sînge sub piele, acum îl vor scoate şi diseară o să vin acasă». O minţeam cu bună ştiinţă. După intervenţie eram atît de euforic încît am început să-i sun pe toţi, să dau mesaje de mulţumire. M-au prins medicii şi mi-au luat mobilul. L-am primit înapoi după două zile", a mai povestit Chivu.

Fostul fotbalist şi-a revenit miraculos şi după numai 77 de zile a intrat din nou pe teren. În acel an, Inter, cu Mourinho pe bancă, şi Chivu pe teren, purtând o casă protectoare de care avea să nu se mai despartă niciodată, a câştigat Liga Campionilor.

Lucrurile s-au schimbat însă pentru Chivu de atunci. A devenit mai precaut şi mult mai atent. Fotbalul a trecut cumva pe locul doi. Peste un an s-a retras de la naţională, deşi avea doar 30 de ani şi era cel mai bine cotat fotbalist român, iar apoi a început declinul. A schimbat mulţi antrenori la Inter, a ajuns rezervă, s-a accidentat succesiv şi în cele din urmă s-a retras. Massimo Moratti îi promisese un contract pe viaţă, după cumplita accidentare, dar Chivu a rămas doar cu promisiunea. Cristi este însă un apropiat al clubului, joacă pentru echipa fostelor glorii, ba chiar s-a mutat cu familiamla Milano, acolo unde locuieşte acum. Nu uită niciodată începutul de ianuarie şi le spune tututor că atunci s-a născut a doua oară.