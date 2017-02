Surprize în tendinţe pentru Alexandra Dulgheru. Jucătoarea de tenis se recuperează după o accidentare gravă

Creatorul de încălţăminte Ionuţ Glăvan şi echipa sa au realizat o pereche personalizată de tenişi modelul Knot, cu iniaţialele jucătoarei de tenis. Surpriza a fost făcută cu ajutorul Mariei Tudor, managerul Alexandrei Dulgheru, care a dorit astfel să o delecteze pe Alexandra.

În urma accidentărilor pe care le-a suferit în ultima perioadă, Alexandra Dulgheru ocupă în prezent locul 571 în clasamentul WTA, cea mai bună clasificare a sa în ierarhia mondială fiind locul 26 în aprilie 2011. "Ca fost sportiv de performanţă, ştiu cât de neplăcute sunt accidentările şi faptul că te pot trage înapoi. Am admirat mereu activitatea Alexandrei în tenisul mondial şi sunt bucuros că am avut posibiitatea de a îi pregăti o surpriză frumoasă. Ştiam că este clienta noastră de mult timp şi din acest motiv am vrut să îi dăruim în semn de apreciere şi respect un model personalizat. Sunt convins că Alexandra va ajunge din nou în vârful clasamentului mondial al tenisului feminin", a arătat Ionuţ Glăvan.

"Trebue să revin la forma de competiţie iar pentru acest lucru va fi nevoie să îmi simt din nou corpul şi să mă acomodez după operaţie. Sunt încă în perioada de antrenamente dar muncesc mult pe teren şi în sala de fitness pentru reapariţia mea pe tablourile marilor competiţii", a explicat Alexandra Dulgheru.