STUDIU Gimnastica este sportul olimpic favorit al românilor, în timp ce fotbalul şi handbalul pierd din popularitate

Această cercetare arată că mai bine de jumătate dintre români, mai precis 56%, doresc să asiste din tribune la competiţia de gimnastică artistică la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, relatează site-ul Federaţiei Române de Gimnastică. În urma unui studiu al companiei Ipsos, desfăşurat online în perioada 27 februarie — 8 martie 2017, pe un eşantion reprezentativ urban de 1.501 persoane, la întrebarea— “dacă în 2020 aţi putea merge la Jocurile Olimpice de vară care vor avea loc la Tokyo, fără să plătiţi nimic, adică să aveţi asigurate transportul, masa, cazarea, precum şi biletul de intrare la competiţii, la ce sporturi aţi dori să primiţi bilet? Puteţi alege maxim trei sporturi“, 56% dintre români au ales gimnastica, 32% atletismul, 27% tenisul, 18% scrima, iar 15% handbalul şi fotbalul. În mare măsură, cei care ar fi dorit să meargă la scrimă au fost tineri între 18 şi 24 de ani, iar persoanele chestionate care şi-au manifestat dorinţa să meargă la celelalte sporturi amintite mai sus aveau vârste între 35 şi 45 ani.

“Gimnastica românească, o adevărată mitologie începută cu Nadia Comăneci, este sportul olimpic care a adus României cel mai mare număr de medalii (71). Atletismul (“regina sporturilor”), disciplina olimpică pe care românii şi-ar dori să o urmărească din tribune la Tokyo, adaugă şi el 32 de medalii pentru Romania la JO. La tenis de câmp, ne bucurăm că amintirea lui Ilie Năstase şi Ion Ţiriac şi, mai recent, noua generaţie de jucători de tenis români, care au adus de la Rio o medalie de argint, aşază acest sport în Top 5”, a spus Alina Stepan, Managing Director Ipsos South-East Europe. ”Conform studiului Ipsos, a cărui marjă de eroare este de ą 2,5%, scrima este cel mai relevant sport pentru cei mai tineri (18-24 ani), asta şi pentru că performanţele notabile ale României la această disciplină s-au întâmplat în ultimii 20 de ani. Handbalul a reuşit să adune doar patru medalii la Jocurile Olimpice (argint şi bronz), dar este posibil să se suprapună, în percepţia românilor din mediul urban peste amintirea titlurilor mondiale obţinute de România. Pe de altă parte, spre deosebire de alte sporturi, românii pot vedea constant handbal de cel mai înalt nivel în arenele din România. Fotbalul este perceput de români ca sport olimpic într-o mult mai mică măsură, deoarece nu a avut realizări notabile în istoria JO. Nu în ultimul rând, frapează, într-o ţară ca România, lipsa din Top 5 a canotajului (unde ţara noastră a obţinut 37 de medalii), a kaiacului-canoe şi a luptelor care, fiecare în parte, au adus câte 34 de medalii“, a conchis Alina Stepan.

Adrian Stoica, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că “a simţit dragostea imensă a românilor” pentru acest sport. “Oriunde în lume am concurat, am simţit dragostea imensă a românilor pentru gimnastică. Faptul că unul din doi români preferă gimnastica la Jocurile Olimpice ne confirmă acest lucru. Am muncit şi muncim pentru ca gimnastica să vină aici, la noi acasă şi românii să poată veni în număr mare alături de gimnaştii noştri care ne aduc atâtea bucurii. În tribune, la Campionatul European de Gimnastică Artistică Petrom 2017 de la Cluj-Napoca, vor fi şi tinerii gimnaşti care sunt acum la un foarte promiţător început de drum, copii de 9-12 ani care vor fi baza următoarelor echipe olimpice ale României. Împreună cu publicul român îi vor încuraja pe Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Marian Drăgulescu şi pe colegii lor de echipă care vor reprezenta România la probabil cea mai importantă competiţie sportivă organizată în ultimii 30 de ani“, a spus Adrian Stoica.

Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a subliniat importanţa organizării Europenelor de gimnastică la Cluj, dar şi importanţa acestei cercetări cantitative. “România va găzdui, în aprilie, Campionatul European de Gimnastică Artistică Petrom 2017, iar in august-septembrie Campionatul European de Baschet, după ce, în februarie, în premieră, a fost gazda Campionatului Mondial de Sanie pe piste naturale, iar în martie a Campionatului European de Box pentru sportivi cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani. Sunt doar câteva dintre competiţiile de anvergură de la noi, unde mari sportivi ai lumii au evoluat şi vor evolua alături de marii sportivi ai României, în faţa unui public cunoscut pentru pasiunea pentru sport. Gimnastica a ocupat şi ocupă un loc special în sufletele românilor şi acum avem confirmarea faptului că foarte mulţi români şi-ar fi dorit să fi fost alături de gimnaştii noştri când au obţinut marile performanţe pentru România la Jocurile Olimpice. În luna aprilie, la Cluj-Napoca, vor putea să trăiască pe viu emoţiile unei competiţii majore de gimnastică artistică, să ia parte activ la scrierea unor noi poveşti frumoase ale sportului românesc“, a spus Mihai Covaliu.