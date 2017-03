Steaua a remizat cu ultima clasată, ASA Târgu-Mureş. Fanii au cerut demisia antrenorului Reghecampf, iar Gigi Becali e foarte nervos: „Am găsit problema!“

Oaspeţii au deschis scorul prin M. Constantin, în minutul 65, din penalty în timp ce pentru gazde a înscris Gnohere, în minutul 73. În minutul 26, atacantul stelist Alibec a trimis pe lângă poartă din penalty.

Steaua Bucureşti: Stăncioiu - Ov. Popescu, Bălaşa, Moke, Momcilovici - Pintilii (Boldrin '46), Muniru - Jakolis, Fl. Tănase (Gnohere '53), De Amorim - Alibec. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

ASA Târgu-Mureş: Pap - Velayos, Rouglakas, M. Constantin, Mendy - Balgiu (Petriş '90), G. Mureşan, Ferfelea (Andre '66) - Nicoliţă, Bâtfoi (Lemnaru '83), Sin. Antrenor: Ilie Stan.

Arbitri: Iulian Călin (central) - Valentin Avram, Daniel Mitruţi (asistenţi) - George Rădulescu (rezervă).

În urma acestui rezultat, Steaua Bucureşti va începe play-off-ul cu 24 de puncte, iar ASA Târgu Mureş va intra în play-out cu doar 6 puncte.

"Problema e la pregătirea fizică, la preparatorul fizic. De ce De Amorim juca la Astra şi nu mai joacă la noi? Cert e că Şumudică, orice s-ar zice lumea despre el, echipa lui îi merge foarte bine", a fost reacţia lui Gigi Becali, vizibil iritat la ieşirea de pe stadion. "Trecem printr-o perioadă grea, ratăm mult. Jakolis a făcut uşor penalty. Este vina mea pentru tot ce se întâmplă, pentru atmosfera din vestiar. Astăzi am arătat foarte bine, am avut ocazii, dar trebuie să fim mai atenţi când adversarii pleacă pe contraatac. Este o criză, dar este şi foarte mult ghinion. Am ratat un penalty la 0-0, iar după ce am egalat am mai avut 3-4 ocazii mari de gol. Jucătorii au calitate, se vede acest lucru. E normal că fanii sunt supăraţi, dar mergem înainte. Intervenţia patronului de astăzi a avut efect, jucătorii au avut o altă atitudine. Este ruşinos să faci egal cu ultima clasată", a spus Reghecampf la Digi Sport, după ce fanii i-au cerut demisia în repetate rânduri, pe parcursul meciului.