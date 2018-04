Sorana, un car de nervi: Cârstea a izbucnit după ce a jucat doar la dublu. Halep a pus-o la punct imediat

România a trecut cu 3-1 de Elveţia, însă, în ciuda aparenţelor, echipa a fost afectată de o problemă privind selecţia făcută pentru partidele de simplu.

Pe scurt, Sorana Cârstea a fost trecută pe bancă, ceea ce a enervat-o foarte tare. Totuşi, Begu a încercat să minimalizeze aceste tensiuni: „Între noi n-a fost o ceartă. Cred că a fost o discuţie constructivă. Poate că e normal ca ea (n.r. – Sorana Cârstea) să se fi supărat că n-a jucat, însă, dacă ţineţi minte, atunci când am jucat cu Belgia, eu eram numărul 1 în echipă, dar Monica Niculescu a jucat în locul meu. Eu n-am declarat niciodată că sunt supărată, asta a fost decizia echipei atunci“.

Inclusiv Simona Halep a comentat această situaţie şi a negat vehement că ea ar fi influenţat decizia lui Segărceanu, mai ales că, după cum se aude, Simona şi Sorana se află în relaţii reci.

„Nu eu am ales echipa. Să fie clar acest lucru! Chiar dacă aş putea să fac acest lucru, nu e genul meu. Sunt liderul echipei, dar niciodată n-am spus ce să facă celelalte fete. Domnul căpitan a ales echipa şi se pare că a ales-o foarte bine. El a venit cu aceste idei, noi doar le-am respectat şi ne-am făcut treaba pe teren“, a precizat liderul WTA.

Ultimul cuvânt l-a avut chiar Sorana Cârstea, după ce a ieşit de pe teren la meciul de dublu: „Dacă mă băga la simplu, jucam simplu, m-a băgat la dublu, am jucat dublu, chiar dacă nu sunt jucătoare de dublu. A trebuit să bat din palme, am bătut din palme, când a fost nevoie. N-a fost niciun conflict. Căpitanul decide, atâta timp cât eu mi-am dat cuvântul să vin la această echipă, am venit şi m-am oferit pentru ceea ce a avut nevoie dânsul“.

