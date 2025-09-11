Norocul unui bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro. Unde l-a găsit după câteva zile

Un bărbat și-a recuperat ceasul Rolex, evaluat la 50.000 de euro, după câteva zile, de la serviciul „Obiecte Pierdute”, potrivit publicației France Info.

În fiecare an, poliția municipală din Salon-de-Provence, din regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur primește peste o mie de obiecte pierdute, cele mai frecvente fiind cheile, portofelele și actele de identitate. Totuși, printre acestea se mai strecoară și surprize: în urmă cu câțiva ani, un ceas Rolex evaluat la 50.000 de euro a ajuns la serviciul „Obiecte Pierdute”.

Doar în 2024, poliția a înregistrat 1.138 de obiecte găsite, însă bunurile de mare valoare sunt rare. Recent, un alt Rolex, estimat la aceeași sumă, a fost depus la serviciu de către un necunoscut. Datorită numărului de serie, proprietarul a reușit să-și recupereze ceasul în doar câteva zile. „Obiectele considerate de valoare sunt depozitate imediat într-un seif”, au precizat reprezentanții municipalității.

Serviciul de „Obiecte Pierdute” funcționează după o procedură bine stabilită. Toate bunurile sunt înregistrate într-un registru oficial și într-un software specializat al poliției, apoi depozitate într-un spațiu organizat pe categorii: documente, haine, genți etc. În cazul obiectelor scumpe, precum ceasurile de lux, acestea sunt păstrate în seif.

Legea oferă proprietarului un termen de trei ani pentru a-și revendica bunul, conform articolului 2276 din Codul civil. Dacă acest termen expiră, obiectul poate reveni persoanei care l-a găsit, dacă solicită acest lucru, sau, în lipsa ei, localității.