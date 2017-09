Simona Halep face azi 26 de ani şi a decis să facă o schimbare importantă. „Aşa se întâmplă cu orice în viaţă!“

Simona a pierdut ieri în turul secund la Wuhan, de o manieră categorică, 2-6, 1-6 cu Daria Kasatkina, şi a arătat un joc şters şi fără orizont. La finalul acestuia, ea a anunţat că a decis să facă o schmbare importantă în joc: "Lucrez mai mult la al doilea serviciu şi încerc să pun mai mult efect. Am decis după US Open şă îmcerc să servesc mai bine, să pun mai mult efect şi viteza în mingă, dar asta nu se poate schimba în două săptămâni. Trebuie să am încredere şi să continui să muncesc. Am nevoie de timp. Aşa se întâmplă cu orice în viaţă. Ai nevoie de timp pentru a deveni mai puternic" a spus Simona Halep pentru Digisport.

Următorul turneu la care va participa Simona Halep este cel de la Beijing