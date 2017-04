România – Marea Britanie 3-2: ce urmează pentru fetele de la Fed Cup şi când vor reveni pe teren

Halep şi-a confirmat revenirea în formă şi şi-a luat şi o mică revanşă faţă de Konta, adversară în faţa căreia a cedat, în sferturi, la Miami.

Astfel, în premieră, Simona a reuşit să câştige ambele partide disputate într-un weekend de Fed Cup. Apoi, Begu, care a lipsit sâmbătă din motive medicale, a înfruntat-o pe Watson şi a rezolvat menţinerea României în Grupa Mondială II. Astfel, tricolorele au readus tenisul în centrul atenţiei, mai ştergând din imaginea jalnică pe care a creat-o Ilie Năstase, sâmbătă.

Fetele revin în 2018

După succesul cu Marea Britanie, trebuie să aşteptăm tragerea la sorţi din vară pentru a afla cu ce echipă vom juca în Grupa Mondială II. Acest duel va avea loc în februarie 2018. Dacă va fi câştigat de Halep şi compania, atunci România va juca baraj de promovare în Grupa Mondială I. Dacă fetele vor fi învinse însă, atunci urmează un alt baraj ca cel de acum cu Marea Britanie pentru rămânerea în Grupa Mondială II.

Năstase a revenit la IDU Club

Chiar dacă i s-a interzis accesul în interiorul arenei unde s-au jucat meciurile de duminică, Ilie Năstase s-a dus, totuşi, la IDU Club din Mamaia, dar nu s-a apropiat de zona tribunelor. După ce Begu a învins-o pe Watson, „Nasty“, suspendat provizoriu de ITF, a mers la restaurantul clubului. Întrebat dacă victoria României a fost una frumoasă, el a răspuns sec: „Nu ştiu pentru că nu e victoria mea“.

A sunat-o pe Halep

Chiar dacă şi-a pierdut calitatea de căpitan nejucător, fostul lider mondial a ţinut legătura cu fetele, după incidentele de sâmbătă. „Ilie Năstase m-a sunat după meciul cu Konta şi m-a felicitat, mi-a urat succes pentru mai departe.“, a povestit Simona Halep. Aceasta a criticat-o uşor pe adversara ei de duminică, lăsând de înţeles că britanica a dramatizat evenimentele de sâmbătă.

„Din punctul meu de vedere, a fost un pic prea mult, s-a exagerat, a fost acuzat şi publicul. Fanii au fost OK. Îmi apăr publicul şi îmi apăr ţara pentru că ştim să respectăm şi am arătat că ştim să respectăm adversarii. Am fost motivată în plus de tot ce s-a întâmplat sâmbătă“, a afirmat Simona.

Am demonstrat că suntem mai puternice şi împreună am reuşit această victorie. Un public extraordinar, ca de fiecare dată. Vă mulţumim pentru fair-play-ul dovedit, vă mulţumim pentru tot! Irina Begu 33 WTA În legătură cu ce a fost sâmbătă, vreau să spun că au fost nişte experienţe pe care le voi lua ca pe o provocare. Dar a fost ceva ce n-am crezut că voi trăi. Johanna Konta 7 WTA

România – Marea Britanie, scor 3-2

Sâmbătă

Simona Halep (5 WTA) – Heather Watson (113 WTA) 6-4, 6-1

Sorana Cârstea (62 WTA) – Johanna Konta (7 WTA) 2-6, 3-6

Duminică

Simona Halep (5 WTA) – Johanna Konta (7 WTA) 6-1, 6-3

Irina Begu (33 WTA) – Heather Watson (113 WTA) 6-4, 7-5

Halep / Niculescu – Rae / Robson 3-6, 6-1, 8-10