Ripensia Timişoara înseamnă renaşterea unui simbol. Căpitanul echipei a participat la patru promovări

Patru promovări în cinci ani. Asta au reuşit bănăţenii de la Ripensia din 2012, anul în care echipa a fost reînfiinţată. Performanţele timişorenilor sunt strâns legate de un jucător emblematic pentru ei, Adrian Popa, fotbalistul de 29 de ani care este căpitanul echipei încă din liga a şasea.

Câştigătoare de patru ori a campionatului şi deţinătoare a două Cupe ale României, Ripensia Timişoara a revenit în fotbal în 2012, atunci când a pornit de la zero, cu ajutorul fanilor. De la zero, adică din liga a şasea, cu un lot de jucători care evoluau din pasiune şi dragoste pentru fotbal.

Unul dintre ei, Adrian Popa, jucător de bandă dreaptă, devenit căpitan încă din primul sezon.

”Sunt la echipă din 2012, de la reînfiinţare. Ripensia îşi doreşte să ajungă unde i-a fost locul, adică în liga 1. Ne-am propus promovarea an de an, am stat un an în liga a patra, dar am reuşit nişte lucruri incredibile în cei cinci ani de când existăm. Acum suntem în liga a doua, dar avem planuri măreţe. Ne dorim să fim pe poziţiile fruntaşe. Să fiu realist, îmi doresc o clasare între primele şase”, a povestit Adrian Popa, căpitanul Ripensiei.

Fotbalistul de 29 de ani simte că este la doar un pas de cea mai mare relizare a carierei şi deja se visează în postura în care sărbătoreşte accederea pe prima scenă: „Este un vis pentru mine să joc în Liga 1 cu Ripensia. Suntem aproape de a realiza acest lucru. N-am făcut nimic nebunatic la precedentele succese majore, m-am bucurat alături de colegi...Mi-aş dori ca ultimul meci, cel în care să promovăm, să fie acasă, să ne putem bucura alături de fani, aşa cum s-a întâmplat la liga a treia. Dacă vom face acest pas, şi cu siguranţă, îl vom face, următorul va fi câştigarea titlului” .

Se bate la promovare cu fratele lui

În acest sezon al ligii secunde meciul dintre Ripensia şi AS Hermannstadt va avea o însemnătate aparte pentru căpitanul bănăţenilor. Şi asta pentru că va fi un duel în familie, la sibieni urmând să-l aibă adversar pe fratele său.

Iulian Popa, fostul mijlocaş al celor de la Braşov şi golgheter al Rapidului, joacă din vară la Hermannstadt, una dintre candidatele Ripensiei la promovarea în Liga 1.

”Nu văd această întâlnire ca pe un război. Mi-am dorit să joc împotriva fratelui meu din 2013, în Cupa României. Atunci nu s-a întâmplat, dar mă bucur am şansa în acest sezon. Este meciul pe care-l aştept cel mai mult”, a punctat Adrian Popa.