Rafa, Roger şi restul lumii. Începe Turneul Campionilor de la Londra

2017 a fost anul în care lupii tineri Djokovici şi Murray s-au retras pentru a-şi îngriji accidentările, iar la suprafaţă au revenit titanii. Federer, campion la Australian Open şi Wimbledon. Nadal, rege din nou pe zgura de la Roland Garros şi victorios la US Open.

Scenariu ideal pentruTurneul Campionilor (12-19 noiembrie, Londra, în direct pe DigiSport) ar fi, bineîneţeles, o finală între Federer şi Nadal. Ar fi a cincea din acest an, după cele de la Australian Open, Indian Wlls, Miami şi Shanghai, toate câştigate până acum de elveţian.

Două impedimente ar fi până la finala de vis: accidentarea lui Nadal, care încă pune în dubiu prezenţa lui, şi ceilalţi adversari. Au mai obţinut biletul la Londra Marin Cilici, Dominic Thiem, David Goffin şi debutanţii Grigor Dimitrov, Alexander Zverev şi Jack Sock. Ultimul dintre aceştia s-a alăturat distribuţiei n extremis, după ce a câştigat Mastersul de la Paris-Bercy.

Ilie Năstase, de patru ori campion

Prima ediţie a Turneului Campionilor a avut loc în 1970 la Tokyo sub denumirea Masters Grand Prix şi a fost câştigată de Stan Smith. Următoarele trei s-au disputat la Paris, Barcelona şi Boston şi au fost adjudecate de Ilie Năstase, care s-a mai impus şi la Stockholm în 1975. Turneul a cotinuat să se mute dintr-un oraş în altul, pe perioade mai scurte sau mai lungi, iar din 2009 s-a oprit la Londra. Federer are cele mai multe succese la activ, şase la număr, elveţianul fiind urmat de Ivan Lendl, Pete Sampras şi Novak Djokovici, cu câte cinci trofee, şi de Ilie Năstase, de patru ori campion.

Premii de 8 milioane de dolari

Cei opt jucători au fost împărţiţi în două grupe, botezate anul acesta Pete Sampras şi Boris Becker. Fiecare tenismen va juca de trei ori în grupă, iar primii doi din fiecare grupă se vor califica în semifinale, unde vor juca încrucişat. În caz de egalitate de victorii, departajarea se va face după numărul de seturi câştigate, apoi cel de jocuri. Premiile totale care se acordă la Londra ating cifra de 8 milioane de dolari. Fiecare tenismen va primi 191.000 de dolari pentru simpla participare, iar fiecare victorie din faza grupelor se premiază cu încă 191.000 de dolari. Finalistul mai primeşte 585.000 de dolari , iar câştigătorul 1.785.000 de dolari.



Grupa Pete Sampras

1. Rafael Nadal (1 ATP)

2. Dominic Thiem (4 ATP)

3. Grigor Dimitrov (6 ATP)

4. David Goffin (8 ATP)



Grupa Boris Becker

1. Roger Federer (2 ATP)

2. Alexander Zverev (3 ATP)

3. Marin Cilic (5 ATP)

4. Jack Sock (9 ATP)

Programul primei zile, la simplu

Roger Federer - Jack Sock (ora 16.00)

Alexander Zverev - Marin Cilic (ora 22.00)





Horia Tecău, la a cincea participare

România îl va avea anul acesta pe Horia Tecău, care va fi angrenat în competiţia de dublu alături de olandezul Jean Julien Rojer. Sportivul din Constanţa va fi pentru a cincea oară la Turneul Campionilor. De două ori a participat cu Robert Linstedt, fiind eliminat din grupe de fiecare dată, de două ori l-a avut alături pe Jean Julien Rojer, alături de care a fost eliminat din faza grupelor în 2014 şi a câştigat trofeul în 2016, după o finală cu Florin Mergea şi Rohan Bopanna. Tecău şi Rojer au obţinut calificarea la Londra graţie marelui suces de la New York, dublul româno-olandez câştigând US Openul.