Prima reacţie a Simonei Halep după ce a câştigat turneul Tie Break Tens de la Madrid. Ce aşteptări are acum jucătoarea noastră

Simona le-a învins pe rând pe Johanna Konta (10-2), M0nica Puig (10-5) şi Svetlana Kuzneţova (10-6) în acest turneu inedit la care au participat opt jucătoare. lA final, ea a mulţumit publicului şi a declarat că speră să joace la fel de bine şi în turneul WTA care începe mâine în capitala Spaniei. " E drăguţ că am jucat o finală, a fost un sentiment plăcut să mă întorc. M-am bucurat şi vreau să mulţumesc din nou publicului pentru că a stat atat de târziu. Sper să am aceste lovituri şi in turneul de la Madrid. Acest turneu este cu adevarat special pentru mine", a spus Simona Halep dupa meci.

La băieţi, învingător a fost bulgarul Grigor Dimitrov.