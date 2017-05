Numire surpriză la FCSB. O legendă a clubului Oţelul va fi antrenor principal: „Cred în calităţile lui Nicolae Dică şi de asta am acceptat“

Tehnicianul Viorel Tănase va fi antrenor principal la FCSB, el afirmând că a acceptat imediat oferta lui Nicolae Dică, deoarece acesta poate sta pe banca doar ca secund, neavând licenţa necesară pentru principal.

"Am vorbit cu Nicolae, am fost puţin surprins, e o propunere tentantă. Şi Nicolae fiind la început are nevoie de ajutor şi mi-am oferit tot sprijinul. Cred în calităţile lui şi de asta am acceptat. Am fost antrenor principal în liga a treia şi contractul mi s-a încheiat. Mâine vom avea discuţii şi vom pune totul la punct. Când auzi Steaua...nu mă aşteptam. În ultimii doi ani am antrenat la liga a treia şi nu mă aşteptam la asemenea propunere. Ca jucător am avut oportunitatea de a ajunge la Steaua, după ce am jucat un an la Dinamo, am avut discuţii de a trece în Ghencea, dar nu s-a materializat, deşi mi-aş fi dorit. Plec la luptă cu încredere şi cu un mare entuziasm", a declarat Tănase la Digi Sport. Viorel Tănase, în vârstă de 47 de ani, a mai pregătit echipe precum Dunărea Galaţi, Farul Constanţa, Oţelul Galaţi sau Cetate Deva. Dică apreciază că Viorel Tănase este omul potrivit pentru a-l ajuta la FCSB. "Pe Vio îl ştiu de foarte mult timp. M-am gândit la el, îi ştiu caracterul şi cred că mă poate ajuta foarte mult. Din discuţiile pe care le-am avut cred că e omul potrivit", a spus Dică la Digi Sport. Acesta a refuzat variantele Dumitru Dumitriu (72 de ani) şi Marius Baciu (42 de ani).