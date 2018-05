Neagu, scârbită de ce se întâmplă în România: Vedeta CSM-ului s-a dezlănţuit după finala mică a Ligii Campionilor

Cristina Neagu e cea mai bună handbalistă a lumii, însă CSM Bucureşti a eşuat în tentativa ei de a deveni cel mai bun club de handbal feminin din Europa.

Iar asta în ciuda faptului că interul-stânga a marcat 6 goluri cu Gyor şi 3 goluri, astăzi, cu Rostov-Don. După finala mică în care echipa sa a învins, Neagu a insistat la Digi Sport că nu urmăreşte presa din România, însă s-a arătat scârbită de criticile primite.

Ce a spus Neagu?

*Am auzit că am avut un sezon slab. După meciul cu Metz aproape că mi se ridica statuie, iar după meciul de ieri aproape că mi se cerea să mă retrag.

*N-am citit presa. Eu nu cred că n-am fost o echipă. Din păcate, în România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere se face înmormântare.

*Pot să le promit fanilor că vom munci şi mai tare în sezonul viitor. Vom încerca să fim din nou la Budapesta şi să dăm totul pentru trofeu. Cred că e un rezultat al muncii mele de un an de zile, acest premiu de golgheter al competiţiei.

*Ce să spun? Să spunem că e o medalie de consolare. Sunt frustrată şi dezamăgită că n-am reuşit să jucăm finala mare. Mă bucur că am câştigat meciul de azi pentru fetele care pleacă şi pentru publicul care ne-a susţinut superb. Le mulţumim din suflet, chiar dacă au fost dezamăgiţi ca şi noi.

*A fost vorba şi de presiune. Ieri, am întâlnit o echipă care nu ne-a lăsat să jucăm. Trebuie să fim realişti. Azi, am putut să jucăm. Am fost două echipe care nu mai aveau o miză mare. Meciul de ieri a fost unul special.