Mai vrem o horă a bucuriei! CSM Bucureşti joacă azi cu Gyor pentru un loc în finala Ligii Campionilor

Pentru al treilea an consecutiv, CSM Bucureşti s-a calificat în turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal şi va juca sâmbătă, în prima semifinală, contra celor de la Gyor. În al doilea joc al zilei se întâlnesc Vardar şi Rostov, iar duminica e rezervată finalelor.

Gyorul are avantajul, bineînţeles, de a evolua în faţa unui public incandescent, care sare de multe ori peste gardul sportivităţii. În trecut, de exemplu, Paula Ungureanu a fost ţinta unor diverse obiecte lansate din peluză, însă e adevărat că mai nervoşi sunt fanii lui Ferencvaros, nu cei ai Gyorului. În plus, bucureştencele vor primi suportul a 1.500 de fani români care vor ajunge la Budapesta pentru a susţine echipa noastră.



Gyorul, fără două handbaliste de top

CSM Bucureşti a câştigat în 2016 trofeul chiar în faţa Gyorului, meci decis la loviturile de la 7 metri, iar în sezonul trecut a luat medaliile de bronz, după ce a pierdut cu Vardar în semifinale şi a câştigat cu Buducnost finala pentru locul trei. În acest an, au fost două meciuri între CSM şi Gyor în grupa principală a Ligii Campionilor: “tigroaicele” au câştigat acasă cu 28-22 şi au pierdut în deplasare cu 28-24. În meciul de la Gyor cea mai bună joactoare din echipa maghiară a fost “veterana”Anita Gorbicz (35 de ani), autoare a 10 goluri. Pentru turneul Final Four lipsesc Nora Mork şi Zsuzsanna Tomori, piesele de rezistenţă ale Gyorului în atac, respectiv apărare, ambele accidentate.



Per Johansson: “CSM Bucureşti e ca un puzzle”

Ca şi anul trecut, bucureştencele vor fi conduse de pe margine de suedezul Per Johansson, reîntors pe banca CSM-ul la sfârşitul lui martie cu scopul de a aduce ceva “extra” în comparaţie cu predecesorul său, daneza Helle Thomsen. “Cred că anul trecut, ca echipă, ca grup, CSM Bucureşti era mai puternică. Acum, avem jucătoare mai bune, însă trebuie să lucrăm până în ultima clipă să unim aceste jucătoare. E clar că există potenţial mai mare acum, sunt printre cele mai bune handbaliste din lume, dar v-am spus, e nevoie ca ele să funcţioneze ca o echipă. Cu atâtea jucătoare de top, e ca un mare puzzle, pe care trebuie să îl punem cap la cap”, a declarat Johansson.

Suedezul a reuşit să rezolve acest puzzle în meciul din sferturi cu Metz, manşa tur, 34-21 pentru “tigroaice”: “Contra celor de la Metz a fost un moment <wow>, în care ne-am dat seama că CSM Bucureşti poate pune în încurcătură orice echipă din lume”.

Cât despre meciul dintre CSM Bucureşti şi Gyor, suedezul consideră că vorbim despre un clasic al handbalului feminin. "Întâlnim o echipă cu istorie în handbal, cu o adevărată cultură, dar cred că fetele sunt pregătite să întâlnească Gyor într-o atmosferă fantastică pe care o vor crea cei 10.000 de fani unguri. Suntem două echipe mari, care s-au întâlnit de multe ori şi va fi un handbal de calitate. Cu atâţia suporteri, cu atâtea emoţii şi cu aceste echipe valoroase nu poate să fie decât un meci clasic”, a declarat Johansson. Antrenorul de 48 de ani nu crede că CSM Bucureşti a avut ghinion la tragerea la sorţi: “Vardar ne-a învins anul trecut în semifinale, deci nu avem amintiri prea plăcute. Rostovul are un sezon foarte consistent, iar Gyorul vine cu publicul şi cu o istorie fantastică în spate. Eu sunt fericit că am o echipă care poate să se ridice la înălţimea unei astfel de provocări”.

Liga Campionilor

Semifinale, sâmbătă

Gyor ETO – CSM Bucureşti 16.15

Vardar Skopje – Rostov-Don 19.00

Duminică

Finala mică 16.15

Finala 19.00

Meciurile sunt transmise pe DigiSport şi TelekomSport

CSM Bucureşti

S-a înfiinţat în 2007

A câştigat Liga Campionilor în 2016

Are patru titluri naţionale în palmares

Antrenor: Per Johansson (Suedia)

Vedete: Cristina Neagu, Paula Ungureanu, Isabelle Gulden, Amanda Kurtovic



Gyor ETO

S-a înfiinţat în 1948

A câştigat de trei ori Liga Campionilor (2013, 2014, 2017) şi a jucat alte trei finale (2009, 2012, 2016)

Are 13 titluri de campioană a Ungariei

Antrenor: Martin Ambros (Spania)

Vedete: Anita Gorbicz, Eduarda Amorim, Kari Grimsbo

Vardar

S-a înfiinţat în 1961

A jucat anul trecut în finala Ligii Campionilor

De şase ori campioană a Macedoniei

Antrenor: Irina Dibirova (Serbia)

Vedete: Andrea Lekici, Amandine Leynaud, Dragana Cvijic, Jovanka Radicevici

Rostov-Don

S-a înfiinţat în 1965

Are în palmares două Cupe EHF (2015 şi 2017)

De două ori campioană a URSS-ului, de trei ori a Rusiei

Antrenor: Frederic Bougeant (Franţa)

Vedete: Ana Paula Rodrigues, Katarina Bulatovici, Yekaterina Ilyina, Anna Sen