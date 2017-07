Johanna Konta se lamentează în continuare cu privire la episodul de la Constanţa: „Simona nu ştie prin ce am trecut eu acolo!“

Konta a prefaţat meciul cu Simona şi nu a ratat ocazia de a se plânge din nou de episodul de la Constanţa, de la meciul de fed Cup, când Ilie Năstase le-ar fi înjurat atât pe ea, cât şi pe antrenoarea ei: "E foarte entuziasmant să joc în sferturi la Wimbledon, au trecut mulţi ani de la performanţele lui Jo Durie. Sunt foarte fericită că am atins acest record, nu am cuvinte. Sunt fericită să fiu un exemplu şi o inspiraţie pentru tinerele tenismene din Marea Britanie. A fost o plăcere să fac parte din această zi importantă de tenis la Wimbledon şi să mă calific mai departe. Am mai jucat de două ori anul acesta cu Simona Halep. Ştiu că va fi un duel dur, dar pot spune că ne cunoaştem bine, ştim la ce să ne aşteptăm una de la alta. Ce s-a petrecut la FED Cup a trecut, dar Halep nu are cum să ştie cum m-am simţit eu", a zis Johanna Konta.