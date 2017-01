INTERVIU de la Melbourne cu Sorana Cîrstea, care explică secretul revenirii din cariera ei: „Disciplină şi consistenţă!“

Sorana a obţinut o victorie mare, cu 7-6, 6-3 în faţa spanioloacei Carla Suarez Navarro, numărul 10 mondial. Ea va juca în turul al treilea contra americancei Allison Riske, numărul 42 WTA, iar dacă va trece de aceasta poate da în optimi peste Garbine Muguruza. Sorana Cârstea este pentru a treia oară în turul III la Australian Open, după ce areuşit acelaşi lucru în 2012 şi 2013. Cel mai bun rezultat al ei la un Grand Slem este un sfert de finală, la Roland Garros, în 2009.

Sorana a mărturisit că jocul ei s-a schimbat mult în ultima perioadă, căpătând mai multă consistenţă.

Cel mai bun rezultat din ultimul timp?

Da, cred că da. Dar contează mai puţin asta. Nu mă mai gândesc la adversar şi încerc să joc la fel indiferent de poziţia din clasament a adversarei.

A fost greu contra Carlei Navarro?

M-a derutat un pic vântul, care bătea din toate direcţiile. Altfel, consider că am făcut un meci bun. Am respectat planul şi am fost disciplinată. Deşi am închis meciul în două seturi eram pregătită şi pentru decisiv. Zic eu că sunt într-un moment bun în care lucrurile merg aşa cum ne dorim eu şi antrenorul.

Ce a schimbat antrenorul Marius Comănescu la tine?

Mi-a impus disciplină şi echilibru. îmi spune mereu că mingea joacă, nu scorul. Aveam tendinţa să mă grăbesc uneori la unele mingi, eram nerăbdătoare să termin punctul. Acum însă nu se mai poate aşa. Tenisul s-a schimbat şi toată lumea loveşte bine. Trebuie să ai consistenţă şi să pregăteşti ultima lovitură. Mă simt foarte bine cu dânsul, de când e antrenorul meu, de un an şi jumătate, şi cred că a fost cea mai bună alegere. Îmi doresc stabilitate.

Urmează o adversară să-i spunem accesibilă.

În tenisul de acum nimic nu mai e greu şi nimic nu mai e uşor. Orice jucătoare din primele 100 poate face o surpriză. Diferenţa la cele din faţă e că ele au consistenţa de care vorbeam, din experienţă, din valoare. Ele ştiu să lupte şi se agaţă de orice minge chiar şi atunci când jocul nu prea le merge.

Eşti singura jucătoare din România rămasă pe tabloul principal. Simţi vreo presiune?

Nu, deloc. Eu sunt la fel şi când suntem şase pe tablou şi când sunt doar eu. Nu cred că asta contează. Mă bucur însă mereu că reprezint România.

Umărul te mai doare?

E sub control, ca să zic aşa. Voi avea probleme la el toată viaţa, dar fac recuperare, mă tratez. Serviciul e cât de cât ok, faţă de ce am pătimit sunt foarte bine.

Ce trebuie să mai îmbunătăţeşti?

Încerc mai mult agresivitate, să ie mai mult în faţă, spre fileu. Şi sper să reuşesc să rămân disciplinată. Să calculez fiecare lovitură atent şi să nu mă arunc.

Pentru rezultatul de până acum, Sorana are asigurat un 130 de puncte WTA şi un cec de 130.000 de dolari australieni, adică aproximativ 92.000 de euro. La finalul meciului, ea a fost asaltată de fanii români de la Melbourne, care au susţinut-o din tribune.