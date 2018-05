Halep, metamorfozată: Simona a explicat cum a reuşit să-şi îmbunătăţească radical jocul faţă de turneul de la Stuttgart

Simona Halep şi-a îngrijorat fanii, după ce a părăsit turneul de la Stuttgart după al doilea meci, având şi nişte prestaţii slabe.





Ajunsă în Capitala Spaniei, liderul WTA pare însă că şi-a redescoperit forma bună prin care a ajuns, anul trecut, cea mai bună jucătoare din lume pe zgură. După victoria cu Marakova, Halep a explicat într-un interviu acordat pentru trimisul Digi Sport, Gabriel Morariu, cum a reuşit să-şi îmbunătăţească radical jocul faţă de Stuttgart.





Ce a spus Halep?





*A fost un meci foarte bun, am jucat bine, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A fost un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu e dificil mereu.





*Tactica a fost să joc repede şi să încerc să nu-i las timp ca să-şi deschidă ea terenul, pentru că are nişte unghiuri extraordinare. Am învăţat-o, pentru că am jucat de multe ori contra ei, dar, totodată, e foarte greu să joci contra ei. Are un stil diferit şi e şi stângace. Nu prea joci de multe ori cu stângace, dar mă bucur că a fost aşa de bine.





*Îmi place mult suprafaţa de aici. Bineînţeles că şi altitudinea mă avantajează, cred că e un lucru bun. Mă simt bine la acest turneu şi sper să continui tot aşa. Îmi doresc să fac un rezultat bun şi anul acesta.





*La retur sunt destul de puternică, am exersat mult mai mult după Stuttgart, pentru că acolo nu prea am returnat bine. Am şi jucat cu Coco (n.r. - Vandeweghe), care serveşte foarte, foarte bine. Pur şi simplu, m-am simţit bine, am fost uşoară pe picioare, am simţit mingea, m-am deplasat bine, a fost un meci frumos.





*E teren total diferit, nu alunec atât de mult, la Stuttgart nu puteam să stau pe picioare, nu aveam deloc ritm. Aici am venit de marţi, am avut timp să mă antrenez, m-am antrenat de două ori pe zi, am muncit şi se vede acum că am prins ritmul şi simt bine mingea. Nu ştiu cum va fi în următorul tur, dar o să mă bucur de această zi, pentru că am jucat un meci foarte bun.