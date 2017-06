Halep, în al 9-lea cer: „Nici eu nu ştiu cum am revenit în acest meci!“. Primele declaraţii după o victorie fabuloasă

Simona Halep a izbutit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria recentă a tenisului feminin. Iar asta în faţa jucătoarei care a avut cele mai bune rezultatele în circuitul WTA în acest an.





La finalul partidei, constănţeanca de 25 de ani a vorbit la Eurosport, postul care transmite French Open, iar declaraţiile ei au fost preluate şi de Digi Sport.





Ce a spus?





*Nu ştiu cum am revenit, a fost greu, a jucat bine şi puternic. Am fost un pic norocoasă, mai ales la ultimul punct al actului secund. Sunt fericită că am revenit şi că sunt în semifinale la Roland Garros.





*Am fost purternică, am câştigat pentru că am sperat până la final. Am avut parte şi de sprijinul tribunei. Vă mulţumesc!





*Mă simt bine, un pic obosită, dar sunt pregătită. Vreau să intru pe teren mâine şi să fiu fericită, să câştig mâine şi să joc, din nou, o finală aici.