Halep, la 26 de ani. Când s-a dus la tenis, Simona era mai mică decât o rachetă, nu purta fustiţă şi nu voia păpuşă

Ea a copilărit într-o casă modestă, pe care părinţii ei, Stere şi Tania au cumpărat-o în anul 1990. Bunicii Simonei s-au născut în Grecia, după care au ajuns în Bulgaria, de unde au fost deportaţi în localitatea Stejaru, din Tulcea.

Simona Halep a intrat pentru prima dată pe terenul de tenis cu o rachetă Junior în mână. Pe terenul respectiv se antrena fratele ei.

„Am vrut ca măcar băiatul meu să urmeze sportul. Eu am fost fotbalist la Săgeata Stejarul. Eram atacant. Locuiam la ţară şi părinţii mei nu au avut posibilitatea să mă sprijine“, şi-a amintit tatăl Simonei. Însă, nu băiatul avea să-i îndeplinească visul, ci fata sa. Când era mică, Simona era băieţoasă. Părinţii îşi amintesc că nu voia să se joace niciodată cu păpuşile. Ea prefera să bată mingea pe stradă şi să joace fotbal. „Nu purta fustiţă. Acum nu-i place echipamentul pentru că are fustă“, a dezvăluit mama sa,

„Racheta de tenis era mai mare decât Simona“

Nu a trecut mult până când a fost văzută de profesorul de sport Ion Stan de la Liceul Economic. „Avea cred că vreo patru ani şi jumătate când profesorul mi-a spus: «Aduceţi-o la mine». Avea Simona o rachetă de tenis mai mare decât ea“, a povestit tatăl ei. Antrenamentele la tenis, istovitoare pentru alţi copii de vârsta ei, inclusiv pentru fratele mai mare care a renunţat la scurt timp să mai joace tenis, erau pentru Simona ca o joacă. De mai multe ori pe săptămână, fata mergea însoţită de părinţi la antrenamente. Uneori, avea şi câte două antrenamente pe zi. "N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stalpi şi jucam tenis, si în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu", a dezvăluit şi Simona Halep.

„Avea ţinută de sportivă de mică. Am văzut-o şi le-am spus părinţilor: «O iau la tenis». Mi-a plăcut mult. Avea o motricitate extraordinară. La cinci ani, alerga precum o sportivă, deşi era cât racheta de mică. Promitea mult”, a povestit Ioan Stan. Acesta a lucrat doi ani cu Simona, la Club „Castel” din Mamaia. „La început, pregătirea nu a fost foarte intensă, două - trei antrenamente pe săptămână, întrucât era foarte mică. Nu am ajuns cu ea la concursuri, că nici nu erau întreceri pentru vârsta ei. Am încercat să-i transmit totul într-o manieră frontală. Am vrut să ştie tot. Am lucrat cu ea toate elementele. Era o fetiţă harnică, modestă, talentată şi inteligentă. Avea o inteligenţă nativă. Nu i-am zis de două ori că trebuie să strângă mingile. Era harnică şi conştiincioasă. Nici nu mai întorceam capul, pentru că ştiam că ea îşi vede de treabă. Avea o îndemânare aparte. Alerga, sărea, aprecia corect loviturile şi avea imaginaţie în joc. Se vedea limpede că e un copil cu chemare pentru sport în general şi pentru tenis în special”, şi-a amintit peste ani primul antrenor al Simonei Halep.

După Ioan Stan, au urmat alţi tehnicieni, pe care acesta a ţinut neapărat să-i menţioneze. „Eu am pus prima cărămidă, am fost primul care a avut răbdarea să stau în soare şi să strâng mii de mingi. Ar fi o impietate din partea mea să nu-i amintesc şi pe cei care au lucrat apoi cu Simona, primii după mine fiind Nicuşor Ene, Daniel Dragu, Liviu Panait şi Radu Popescu. Ei au construit în continuare casa. Am sperat mereu că va fi una frumoasă. Am o apreciere deosebită pentru ei”, arată Ioan Stan.





„Ai să te rogi de ea să-i cari geanta”

Nicolae a fost aşadar primul tenismen al familiei Halep, de la care Simona a preluat ştafeta. Băiatul a renunţat la un moment dat la tenis, dar sora sa nu s-a mai oprit. „Mai erau momente în care Nicolae o tachina pe Simona. «Lasă-te de tenis», îi spunea el în glumă. Antrenorul Ion Stan intervenea: «Nicuşor, ai să te rogi de ea să-i cari geanta». Iar acum aşa se întâmplă. Când o întâmpină la întoarcerea din turnee, primul lucru pe care îl face e să îi ia, râzând, geanta. Simonei i-a plăcut de mică tenisul, dar juca, în egală măsură, şi fotbal. Şi era bună şi la acest sport. Băieţii se băteau pe atunci cine să o ia în echipă. Eu am crezut mereu că are tot ce-i trebuie ca să ajungă sus. A beneficiat şi de sprijinul total al părinţilor. Mama sa venea cu ea la antrenament şi o aştepta până la finalul şedinţei de pregătire. De multe ori o şi ajuta la strângerea mingilor. Oricum, nu era uşor să vii vara la Club Castel, prin aglomeraţia din Mamaia. Tatăl Simonei era mai mereu plecat, dar, când au început concursurile, o ducea în deplasări, călătorea cu ea”, arată Ioan Stan, pentru care perioada „Castel” a fost o etapă frumoasă din viaţa sa. „Am avut acolo mulţi copii talentaţi. Cu Simona lucram şi individual. Am avut mulţi elevi, iar pe lângă Simona şi Nicuşor îmi mai aduc mainte de Nicea Arghir sau Dan Pufleanu. Simona a fost şi rămâne un copil bun. Am încercat să-i transmit ceva din spiritul meu. I-am interzis să mai arunce racheta şi să comenteze nereuşitele. I-am spus mereu că pe teren ai nevoie de un comportament superior. Trebuie să-ţi respecţi adversarul. Să ai un Dumnezeu, să te temi şi să dai dovadă de smerenie. Să fii umil. Să rămii cu picioarele pe pământ şi să nu exacerbezi victoria”, a spus Stan.

Ajutor financiar enorm de la Corneliu Idu

Părinţii ei, mama casnică şi tatăl inginer zootehnist, au reuşit cu greu să o susţină pe Simona şi au fost nevoiţi să facă împrumuturi în bănci pentru a-şi ajuta fiica să meargă mai departe. “Am avut familia alături, familie care m-a susţinut 100% şi necondiţionat. Au pus tot, mi-au oferit tot ca să ajung acolo unde-mi doream. Este, într-adevăr, o perioadă când te-ntrebi: te duci mai departe? Este un risc foarte mare, trebuie să ai o nebunie, cum a avut-o tatăl meu, pentru că e o nebunie să investeşti tot şi să nu ştii sigur că va ieşi copilul tău jucător de tenis sau de orice alt sport. A fost o nebunie-n familia mea, a fost o dorinţă enormă pentru a mă realiza eu ca sportiv. Îmi plăcea tenisul mult. Am avut noroc că la 16 ani am avut sponsor de la Constanţa, domnul Corneliu Idu, care m-a ajutat doi ani cu tot, mi-a plătit tot. M-a ajutat mult la momentul acela. Este foarte greu, sunt costuri foarte mari, îţi trebuie o situaţie financiară destul de bună ca să poţi să faci tenis, e un sport scump. Dar cu multă încredere şi puţină nebunie, cum am mai spus, se poate şi din situaţii mai puţin bune financiar să ajungi sus”, a dezvăluit Simona Halep, care a punctat că părinţii n-au pus nicio presiune pe ea. “N-au pus niciodată presiune pe mine şi nimic n-a fost cu presiune făcut în ceea ce am făcut noi împreună. Tatăl meu chiar mă certa când aveam emoţii înaintea sau timpul meciului. Eram o fire foarte emotivă şi chiar uneori plângeam că trebuie să intru la meci, mi-era ruşine.”, a mai afirmat campioana noastră.

S-a ţinut şi de învăţătură

Simona a început studiul la Şcoala Gimnazială nr. 30, din Constanţa. Acolo, la intrare, pe panoul pe care sunt expuse rezultate notabile ale elevilor, indiferent de disciplină, stă, la loc de cinste, o poză cu Simona Halep. ”Este mândria noastră”, a declarat acum câţiva ani directorul şcolii, Aneta Dragnea, cea care i-a fost Simonei profesor de religie şi de educaţie civică. ”Îmi amintesc şi acum când intram în clasă şi îi vedeam direct ochii mari. Sătea în a treia bancă de pe rândul de la mijloc şi primele lucruri pe care le remarcam când intram la oră erau faţa ei şi ochii expresivi. Era cuminte, uneori poate prea cuminte pentru un copil la acea vârstă, dar ea de mică îşi consuma toată energia concentrându-se la tenis”, a povestit doamna Dragnea (foto stânga).



Portretul elevei Halep a fost şi mai bine conturat de cea care i-a fost învătăţoare, Mariana Chirilă (foto dreapta). ”Pot spune cu mâna pe inimă că Simona este trofeul meu”, ne mărturiseşte fosta profesoară, ieşită la pensie de câţiva ani. În timp ce arată câteva fotografii cu Simona de când era micuţă, doamna Chirilă îşi stăpâneşte cu greu emoţiile. ”Mă mai uit din când în când la aceste poze. Uneori am impresia că lucrurile s-au întâmplat ieri, nu în urmă cu peste zece ani. Simona parcă este neschimbată. Pentru mine va fi mereu copila modestă, cuminte şi dornică să înveţe totul. Nici nu am inimă să-i urmăresc meciurile în direct. Aştept să văd la ştiri ce rezultat a făcut. Îmi creşte inima când o văd că ridică trofeu un trofeu”, a firmat fosta învăţătoare a lui Halep.

Mergând mai departe, doamna Chirilă a dezvăluit cum era eleva Simona: ”Poate nu vă vine să credeţi, dar niciodată nu rămânea în urmă cu lecţiile, deşi era mult timp plecată în cantonamente, la concursuri şi era ocupată cu antrenamentele. Îşi suna colegii şi lua temele şi când venea la ore, era cu totul la zi. Cel mai mult îi plăcea matematica. Învăţa de plăcere şi prindea foarte repede informaţiile, făcea legături logice rapid, stătea foarte bine la acest capitol. Îl plăceau şi orele de limba română, dar la matematică era mai activă”.

”Simona era o fată tare drăgălaşă, deşi nu era poate tipicul de fetiţă obişnuită cu rochiţe şi fustiţe. Pe ea o vedeai mereu în pantaloni scurţi sau în trening”, a mai spus fosta învăţătoare, continuând:“Se juca mai mereu cu băieţii în pauze, unde era un grup care se juca cu o minge, era şi ea, inevitabil. Avea sportul în sânge de mică. Uneori mă şi miram de unde are atâta energie să facă faţă şi la antrenamente şi la orele de curs”.

La aceeaşi şcoală a învăţat şi Cătălina Ponor

La Şcoala Gimnazială nr. 30 Gheorghe Ţiţeica din Constanţa au învăţaţ, de-a lungul timpului, mulţi dintre sportivii care au făcut cinste României. Fie că a fost vorba de gimnastică, tenis sau înot, ei i-au făcut pe dascălii de la Şcoala nr. 30 mândri. Printre remarcaţi se află multipla campioană la gimnastică Cătălina Ponor, înotătorul Răzvan Florea sau actualul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac.





Între anii 2006 şi 2010, Simona Halep a fost eleva Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa. A avut ca diriginte un profesor de psihologie, care a ajutat-o mult să-şi educe voinţa şi trăirile interioare, calităţi de care succesul sportiv este indisolubil legat. Clasa Simonei era una specială, iar jucătoarea de tenis a luat premiu în ultimii trei ani de liceu.



Pentru profesorul Cătălin Spătaru clasa a IX-a C de la LPS „Nicolae Rotaru” a fost prima pe care a preluat-o ca diriginte. Se întâmpla în 2006, iar profesorul avea 27 de ani. Printre copii a remarcat şi o fată „zâmbitoare, caldă şi copilăroasă”. Era Simona Halep, iar cu cât a cunoscut-o mai bine, dirigintele şi-a dat seama de calitatea ei umană, de ambiţia ei şi de dorinţa de a reuşi. Cătălin Spătaru predă ştiinţe umaniste (logică, psihologie, filozofie), dar şi economie. I-a fost de un real folos Simonei în clădirea psihicului ei de fier cu care uimeşte acum în concursuri. Tânăra era preocupată de toate materiile, dar dovedea un interes aparte pentru psihologie.

„Clasa Simonei a fost prima mea generaţie de elevi. Era un grup special. Erau sportivi valoroşi, dar şi învăţau bine.Raportat la timpul pe care-l avea la dispoziţie pentru şcoală, Simona Halep era o elevă foarte bună. O preocupau în mod special trăirile afective, să înţeleagă cum să-şi domine emoţiile, atât cele negative (frica), cât şi cele pozitive (bucuria), în timpul unei partide. Discutam mult pe marginea acestor probleme. O încurajam să facă exerciţii prin care să-şi educe trăirile. E greu să obţii peste noapte o transformare interioară, dar Simona muncea cu sârg în acest sens. Voia să aibă focus continuu şi să domine pe teren. Am observat că, de un an, un an şi ceva, a reuşit să-ţi pună ordine în stările ei afective. Am simţit-o. Pentru un sportiv este important să înţeleagă ce se petrece în interiorul său”, a declarat fostul diriginte al sportivei.

Pe lângă lecţiile de psihologie, Simonei Halep îi plăceau şi orele de limba engleză (unde o avea profesoară pe Liliana Blănaru), cele de limba română (profesoară, Mădălina Halibei), dar şi altele. „Încerca să asimileze cât mai mult. Nu venea degeaba la şcoală. Era preocupată să cunoască lucruri şi să afle informaţii care o puteau ajuta. Avea această voinţă a căutării continue”, îşi aminteşte Cătălin Spătaru. În clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, Simona a avut medii generale peste 8,50 şi a luat mereu premiul trei. „Încă de la primele discuţii pe care le-am avut cu ea, mi-a spus că vrea să facă sport la modul serios. Cu trecerea anilor, mi-am dat seama că are toate şansele să devină o mare campioană. La şcoală, se simţea foarte bine alături de clasă. În pauze, erau fericiţi, exuberanţi. Veselia lor era mereu remarcată. Nu era însă o veselie care să deranjeze. Se înţelegeau foarte bine între ei. Cei mai mulţi făceau tenis (de câmp şi de masă), rugby şi baschet. Am ţinut legătura cu Simona şi după ce a terminat liceul. A mai venit pe la noi de atunci”, mai spune profesorul Spătaru.

Simona Halep a adus în tenisul românesc dubla legitimare

„Simona Halep a fost o elevă cuminte şi sârguincioasă. Arăta preocupare pentru lecţii şi pentru pregătirea şcolară. Nu a creat niciodată probleme. Aceasta explică şi progresul ei uimitor din tenis. Valoarea sportivă este dublată de virtuţi umane indiscutabile. Seriozitatea şi modestia ei au atras aprecierea tuturor. Era campioană de junioare la Roland Garros şi se comporta la fel. Succesul nu a schimbat-o”, spune şi Andrei Szemerjai. Directorul LPS remarcă şi că Simona Halep a adus în tenisul românesc dubla legitimare. „A fost singura sportivă din România pentru care Federaţia şi-a modificat statutul, dându-şi acordul, pe 29 octombrie 2007, la memoriul liceului nostru şi al CS Mamaia Idu, ca sportiva să aibă dublă legitimare. Luna următoare însă, prevederea a fost anulată şi nu ştiu de ce”, punctează Andrei Szemerjai.

În primul rând: antrenorul Liviu Ursuleanu, Irina Begu, antrenorul Florenţa Mihai, Simona Halep, Alexandra Cadanţu şi Stere Halep

Campioană de junioare, la Roland Garros, în 2008

Ascensiunea profesională a Simonei Halep s-a pornit în 2008, când a devenit campioană la junioare la Roland Garros, după o finală 100% românească, scor 6–4, 6–7(3), 6–2 în faţa Elenei Bogdan.Prima performanţă într-un turneu WTA a fost în aprilie 2010 de la Marbella, Spania. Venită din calificări, Halep a ajuns până în sferturile de finală, trecând printre altele de Iveta Benešová, a 70-a jucătoare a lumii şi de Sorana Cîrstea, locul 36 mondial. În sferturi a fost învinsă de Flavia Pennetta. A urmat şi prima finală a carierei într-un turneu WTA. La Fès, în Maroc, unde a fost însă învinsă cu 6-4, 6-2 de cehoaica Iveta Benešová.

2013, anul exploziei în WTA

În 2013, Simona Halep avea să câştige primul turneu WTA, în iunie la Nürnberg, apoi la Den Bosch şi Budapesta. A urmat apoi New Haven, în Statele Unite, unde Halep a reuşit să câştige al patrulea turneu din carieră după ce a învins-o, în finală, pe Petra Kvitova (Cehia) iar două luni mai târziu la Moscova, a reuşit să triumfe şi în a cincea finală din carieră 7-6 6-2 cu Samantha Stosur(Australia).

Pe 3 noiembrie, Simona Halep a câştigat şi finala Turneului Campioanelor de la Sofia (scor 2-6 6-2 6-2 împotriva aceleaşi rivale australiance), cel de-al şaselea turneu pe care şi l-a trecut în palmares în 2013. În 2013, a făcut primul milion de dolari din tenis.

2014, anul confirmării

Halep a început anul 2014, cel care i-a marcat ascensiunea la Sydney International, unde a fost cap de serie numărul 7, însă a fost eliminată în runda inaugurală de americanca Madison Keys, numărul 37 mondial, cu scorul 1-6, 4-6. La Australian Open, unde a fost locul 11 WTA, Simona s-a oprit în sferturi unde a fost învinsă de slovaca Dominika Cibulkova, locul 24 mondial. Totuşi, România va avea a patra reprezentantă în primele 10 locuri ale lumii în clasamentul mondial feminin, după Mariana Simionescu, Virginia Ruzici şi Irina Spîrlea. Pe 16 februarie 2014, Halep a câştigat Qatar Open, învingând-o pe Angelique Kerber din Germania cu 6-2, 6-3. Este cel de-al şaptelea turneu cucerit de Simona Halep în carieră. În urma acestui succes, Halep a urcat pe locul 9 în clasamentul WTA, intrând în Top 10. În martie 2014, a ajuns în semifinalele turneului de la Indian Wells unde a pierdut în faţa polonezei Agnieska Radwanska, a doua favorită a turneului. Halep se găsea în acel moment pe locul 7 al WTA, dar a promovat pe 16 martie pe locul 5 mondial. Simona a reuşit să urce până în mai pe locul 4 WTA. La Mutua Madrid Open a disputat finala împotriva Mariei Şarapova, unde rusoaica s-a impus în trei seturi, cu 1-6, 6-2, 6-3. Pe 5 iunie 2014, Simona a ajuns la Roland Garros în prima ei finală de Grand Slam, unde a întâlnit-o pe câştigătoarea turneului din 2012, Maria Şarapova, care a câştigat cu scorul de 4-6, 7-6, 4-6 după o întâlnire care a durat mai bine de 3 ore. Cu punctele obţinute prin disputarea finalei, pe 5 iunie 2014 Simona a urcat pe locul 3 în clasamentul mondial WTA. În aceeaşi vară, ea a participat la prima ediţie a BRD Bucharest Open unde a reuşit să se impună în finală în faţa favoritei nr. 2 a competiţiei, italianca Roberta Vinci cu scorul de 6-1, 6-3, al optulea trofeu al carierei.

Pe 22 octombrie 2014, la Turneului Campioanelor de la Singapore, Simona Halep a învins-o pe jucătoarea numărul 1 mondial la aceea dată, Serena Williams, cu scorul 6-0, 6-2, iar în semifinale (25 octombrie 2014) a învins-o şi pe Agnieszka Radwanska. Simona Halep a cedat în finală în faţa aceleaşi Serena Williams cu scorul 3-6, 0-6.

2015, triumf la Dubai şi Indian Wells

În 2015, Simona Halep a mers excelent. A început anul cu trofeul de la Shenzen, al nouălea. A fost apoi bătută de Makarova la Australian Open. “De la acel joc, mi-am spus că nu o să mai pierd niciodată fără luptă”, a spus ea. Apoi, ea a câştigat la Dubai şi la Indian Wells trofeele cu numărul 10 şi 11, turneul american fiind şi cel mai important al carierei. În vară, Simona a jucat finale la Toronto şi Cincinnati, în prima s-a retras, pe a doua apierdut-o, şi a urcat din nou pe locul 2 mondial.

La US Open, ca favorita nr.2, Halep a ajuns în semifinale (cea mai bună performanţă a ei de până acum la acest turneu) La Singapore, datorită absenţei nr.1 mondial Serena Williams, Halep de pe locul 2 a intrat ca primă favorită a turneului. În primul meci din grupă a câştigat repede cu campioana de la US Open Flavia Penetta 6-0, 6-3, dar apoi a pierdut în 2 seturi cu Maria Şarapova şi Agnieszka Radwańska, ratând calificarea mai departe. Cu toate acestea, Halep şi-a păstrat locul 2 mondial în clasamentul WTA.

2016: 3 titluri WTA

Începând cu data de 15 august Simona Halep ocupă locul 4 WTA. După un început de an nu tocmai convingător, cu eliminări în primul tur la Australian Open, Doha şi Dubai, Simona Halep a reuşit performanţe importante, Sferturi de finală la Indian Wells şi Miami (pierdute la Serena Williams şi respectiv Timea Bacsinszky) şi titlu la Madrid, al 12-lea trofeu al carierei, după finala cu Cibulkova (6-2, 6-4). Urmează optimi la Roland Garros, sferturi la Wimbledon pierzând la câştigătoarea Australian Open 2016 Angelique Kerber (7-5, 7-6), care ajunge până în finală. În iulie câştigă cel de-al doilea turneu din 2016, la Bucureşti, al 13-lea trofeu al carierei. În iulie 2016 câştigă la Montreal în faţa lui Madison Keys (7-6, 6-3), trecându-şi astfel în palmares cel de-al treilea titlu din 2016, şi al 14-lea al carierei. La Cincinatti a pierdut în semifinale în faţa germancei Kerber cu scorul de 6-1, 6-4. La US Open a ajuns până în sferturi, învinsă de Serena Williams, în trei seturi (6-2, 4-6, 6-3). La Wuhan fost învinsă în semifinale de Petra Kvitova, cu scorul de 6-1, 6-2. La Beijing a fost învinsă de chinezoaica Shuai Zhang în optimi (6-0, 6-3). La Turneul Campioanelor, a câştigat doar un meci, cu Madison Keys Madison Keys, apoi le-a pierdut pe următoarele două, cu Angelique Kerber şi Dominika Cibulkova, părăsind astfel turneul.





2017: A doua finală de Mare Şlem - Roland Garros

Simona Halep, locul 4 WTA, a început anul slab, cu eliminări premature la Shenzhen şi Australian Open. Primul turneu mai consistent l-a făcut abia la Miami, dar a pierdut în trei seturi cu Johanna Konta în sferturi. În Germania, la Stuttgart, a mers până în semifinale, însă a venit turneul de la Madrid, unde s-a impus pentru a doua oară consecutiv, învingând-o în finală pe Kristina Mladenovic (17 WTA) cu scorul 7-5, 6-7 (7), 6-2 şi câştigând al 15-lea trofeu al carierei. La Roma, a ajuns în finală, fiind învinsă de Elina Svitolina, în 3 seturi 6-4, 5-7, 1-6. Meciul a fost marcat de accidentarea Simonei la glezna dreaptă. La 10 iunie 2017, Simona a disputat a doua ei finală la Roland Garros, fiind învinsă în trei seturi (6-4, 4-6, 3-6) de Jelena Ostapenko. Din păcate, acesta a fost ultimul ei rezultat notabil de până acum în 2017.

19.181.450 dolari a câştigat Simona Halep din tenis

398 victorii şi 182 înfrângeri are Halep în carieră

Trofeele Simonei Halep (15)

2017 - Madrid

2016 - Doha, Dubai, Madrid

2015 - Shenzhen, Dubai, Indian Wells;

2014 - Doha, Bucureşti;

2013 - Nürnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia.



Simona Halep la Grand Slamuri

Simona Halep (26 ani – 2 WTA)

2017 Australian Open (turul I), Roland Garros (finală), Wimbledon (sferturi), US Open (turul I)

2016 Australian Open (turul I), Roland Garros (optimi), Wimbledon (sferturi), US Open (sferturi)

2015 Australian Open (sferturi), Roland Garros (turul II), Wimbledon (turul I), US Open (semifinale)

2014 Australian Open (sferturi), Roland Garros (finală), Wimbledon (semifinală), US Open (turul III)

2013 Australian Open (turul I), Roland Garros (turul I), Wimbledon (turul II), US Open (optimi)

2012 Australian Open (turul I), Roland Garros (turul I), Wimbledon (turul I), US Open (turul II)

2011 Australian Open (turul III), Roland Garros (turul II), Wimbledon (turul II), US Open (turul II)

2010 Roland Garros (turul I), US Open (turul I)

Bilanţ: 30 de prezenţe pe tabloul principal, 58 victorii, 30 înfrângeri

Cea mai bună performanţă: finală la Roland Garros (2014, 2017)

Este profesoară de sport

În 2013, Simona Halep a fost la Universitatea Ovidius din Constanta, acolo unde a primit o Diplomă de Excelenţă şi o medalie din partea Rectorului. Simona Halep a primit şi statutul de Cadru Didactic Asociat, iar din când în când va merge în vizită la Universitate pentru a superviza activităţile de acolo. Rectorul i-a propus Simonei si un job de profesoară full time, dar la finalul carierei din tenis.

"Sunt emoţionată, e un moment foarte frumos pentru mine. Mi-am dorit să fiu aici la facultate, să o termin şi să rămân aici pe viitor. Mă bucur să fiu alături de constănţeni, este ceva deosebit. O să pun aceste diplome şi medalii in vitrina mea cu trofee de suflet. Nu ştiu ce îmi rezervă viaţa, dar îmi doresc să revin aici ca şi cadru didactic dupa ce renunt la tenis. Este una din dorinţele mele. dar nu ştim ce ne rezerva viaţa, mai am multe lucruri de realizat. Imi doresc să câştig un turneu de Mare Şlem, am fost aproape, dar mi-a scăpat printre degete aş putea spune", a declarat Simona Halep.





