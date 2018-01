Fotbal politizat: Gică Popescu, coechipier cu Tudose! Ce înseamnă numirea fostului jucător în echipa premierului

Fotbalul devine un domeniu tot mai dominat de politic în România! S-a spus că şefii de la LPF şi FRF, Gino Iorgulescu, respectiv Răzvan Burleanu, au reuşit să ajungă în funcţiile lor, sprijiniţi fiind în culise de oameni care n-aveau nicio treabă cu sportul.



Mult timp, Hagi, Popescu şi ceilalţi componenţi ai Generaţiei de Aur au folosit chiar acest argument pentru a-i atac pe cei care au câştigat, în 2014, alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Acum însă, foştii mari jucători ai României pare că s-au convins la rândul lor că pentru a avea vreo şansă în această luptă, ar trebui să-şi unească forţele cu...politicienii!



Miercuri seara, premierul Mihai Tudose a detonat „bomba“ la Antena 3: „În 2013, România s-a bătut în piept că organizează o grupă de la Euro 2020. Am bătut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ăla. Nu s-a făcut nimic. Ne trebuiau patru stadioane. Am găsit nişte oameni extraordinari care se pricepeau să facă o bancă, o autostradă. Domnul Ciolacu a zis să luăm pe cineva care a făcut fotbal. Pe cineva care ştie unde e UEFA. S-a discutat cu soluţia respectivă, în decembrie. Care a vrut să vadă dosarul, să ştie în ce se bagă. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, îl cheamă Gică Popescu“.



Apoi, Tudose a descris cum a decurs întâlnirea sa cu fostul căpitan al Barcelonei, lăsând de înţeles că şi Gheorghe Hagi va fi implicat în proiectul Euro 2020.



„I-am spus lui Gică Popescu că îi mulţumesc că de azi îşi nenoroceşte din nou viaţa. Nu ştiu dacă i-am făcut un bine. Sunt convins că şi Gică Hagi va da o mână de ajutor. Când i-am chemat la Guvern în decembrie, erau mai timoraţi. Le-am spus că noi trebuie să fim timoraţi“, a adăugat premierul.



FRF îl ironizează pe Tudose



Aşa cum era de aşteptat, mulţi au interpretat acest anunţ al lui Mihai Tudose ca un indiciu că Popescu şi Hagi, având acum o susţinere politică destul de puternică, se vor implica în alegerile pentru şefia FRF, care vor avea loc în luna mai.



Probabil, de aceea, directorul de comunicare al FRF, Răzvan Mitroi, altfel o prezenţă discretă la „Casa Fotbalului“, a simţit nevoia de a ironiza evenimentele din ultimele 24 de ore.



„Bună dimineaţa! S-a trezit şi premierul că România are de organizat un Euro la fotbal în 2020. Drept pentru care şi-a luat un consilier care <<să ştie unde e UEFA>> - Gică Popescu. Doar că la partea organizatorică şi de infrastructură sportivă stăm bine. Altele sunt restanţele pentru Euro 2020. Aşa că îi propun domnului Tudose să-şi ia şi un consilier care să ştie unde e Sibiul (ca să nu greşească cu autostrada plănuită să plece din Piteşti) şi unul care să ştie unde e Otopeniul (ca să ducă metroul până la aeroport). Astea sunt angajamentele mari ale Guvernului faţă de UEFA. Altfel, mişto să apari acum în plin scandal la guvern cu Generaţia de Aur la braţ“, a fost o parte din postarea lui Mitroi pe Facebook.



Bucureştiul va găzdui patru partide



Turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2020 (12 iunie – 12 iulie) va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediţie a competiţiei şi se va desfăşura în 13 oraşe europene, între care se află şi Bucureştiul. Capitala va organiza trei meciuri din grupa C, alături de Amsterdam, şi unul din optimile de finală.

20

de luni a stat în închisoare Gică Popescu în „Dosarul Transferurilor“, perioadă în care a scris patru cărţi, fiind eliberat condiţionat la 4 noiembrie 2015.

