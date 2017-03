Fostul şef al lui Vasile Turcu de la ICRAL rupe tăcerea: „Nu ştia deloc meserie, era analfabet, făcea speculă cu valută! În birou era ca uraganul, ciordea tot. A furat şi un grătar, cu tot cu micii de pe el!“

Cristian Popescu l-a cunoscut pe Vasile Turcu în 1978. “Eu eram maistru la ICRAL Colentina, iar el a venit la mine de la o şcoală de orfani din Călăraşi. Avea vreo 25 de ani şi mi-a spus că e electrician cu categoria a V-a, dar mai târziu am aflat că mă minţise. L-am repartizat în vreo cinci echipe, însă nu s-a descurcat pentru că nu ştia deloc meserie. Până la urmă l-am luat pe lângă mine, să mă ajute cu una, cu alta, ca să mănânce şi el o pâine”, a povestit acum ceva vreme, pentru Click, fostul şef al milionarului.

Cei doi au lucrat împreună până în 1983, iar în această perioadă între ei s-a legat o relaţie solidă: “Am făcut multe concedii împreună, eu, soţia mea, el şi Nina, logodnica lui, cu care avea o relaţie de vreo opt sau nouă ani. Naşule, aşa-mi zicea, pentru că trebuia să-l cunun cu Nina” . În timpul unui concediu la Vatra Dornei, Cristian Popescu a aflat că mama lui Vasile Turcu locuia pe acolo, prin zonă. Cei doi au plecat împreună să o caute şi, tot întrebând, au ajuns la ea la poartă. “Femeia a ieşit agitată şi i-a spus lui Vasile: Tu nu eşti copilul meu. Te rog să pleci pentru că eu mai am încă trei copii cu bărbatul cu care trăiesc acum şi nu vreau să am probleme” , şi-a amintit Cristian Popescu. Acesta a mai dezvăluit şi faptul că Vasile Turcu are un frate vitreg, în Bucureşti: “Trăieşte în sărăcie, iar Vasile nu l-a ajutat deloc” .

Fostul maistru de la ICRAL Colentina susţine că Vasile Turcu avea o relaţie foarte bună cu părinţii logodnicei lui: “Am mers de mai multe ori la familia Ninei, în judeţul Buzău. Părinţii ei îl plăceau foarte mult pe Vasile. Îi umpleau mereu sacoşele cu sticle cu băutură, cu găini, cu curcani şi cu brânză, când se întorceau la Bucureşti. O ducea bine cu Nina, care la un moment dat era gravidă în opt luni. Nu am ştiut niciodată de ce ea nu a mai născut, am aflat din ziar că el a bătut-o până i-a omorât copilul în burtă! Păcat, era femeie de casă, serioasă”. Pensionarul o ştie şi pe actuala soţie a lui Vasile Turcu: “E o blondină pitică. Lucra la o alimentară, iar noi mergeam să ne cumpărăm mâncare de la ea” .

Cristian Popescu ne-a spus de ce s-a hotărât să vorbească despre Turcu: “Prin 1992, fiul meu, Gabi, rămăsese fără loc de muncă. L-am trimis la Vasile, care tocmai îşi începuse ascensiunea în construcţii. S-a dus la el şi s-a întors plângând acasă. I-a spus: Du-te, bă, vagabondule, de aici, că nu te cunosc! M-am mai supărat pe Vasile în 2007 când a povestit într-un ziar că a fost maistru la ICRAL. E cel mai mare mincinos din lume. Cum putea să fie maistru când el era analfabet, nu avea nicio şcoală şi nici măcar nu ştia să scrie. Regret foarte mult că l-am ajutat”, a precizat fostul maistru.

În 1981 Vasile Turcu şi Cristian Popescu au mers la plajă la Snagov. La un moment dat, maistrul i-a spus: “Uite, mă, finule, ce grătar mişto are omul ăla de acolo. Ar trebui să ne cumpărăm şi noi unul pentru concedii!". Vasile a fost pus pe gânduri de cuvintele şefului său şi a pus la cale un plan halucinant. “Eu nu am ştiut nimic. A trimis pe cineva să-l ţină de vorbă pe omul cu grătarul, iar el s-a dus pe la spate şi a furat obiectul cu tot cu micii de pe el", a povestit Cristian Popescu. Acesta îşi aminteşte că în 1982, Vasile a furat mai multe pernuţe de pe scaunele unei cârciumi din Băneasa pentru a le pune la el în maşină. “Era mare ciorditor. Când venea la muncă şi intra în birou era ca uraganul. Fura ţigări, brichete, pixurile, caiete, calculatoare de mână şi le vindea apoi la colţul străzii. A făcut speculă cu valută, era mereu în atenţia Miliţiei", a dezvăluit pensionarul.