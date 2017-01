Dinamo, ameninţată cu dezintegrarea: ce spune Negoiţă după ce s-a pus sechestru pe 92,9% din acţiunile clubului

S-a ajuns la această situaţie, întrucât actualul finanţator al roş-albilor are o datorie de două milioane de euro la fostul conducător din „Ştefan cel Mare“, Nicolae Badea.





Dacă nu plăti suma, acţiunile pot fi executate silit, adică scoase la licitaţie. S-a vehiculat că, în cazul în care nu va putea plăti banii, Negoiţă ar putea încerca să cedeze o parte din acţiuni lui Badea, ceea ce ar însemna revenirea patronului de la „Computerland“ la Dinamo. Această variantă pare însă mai degrabă una SF, Badea nedorind să revină în fotbal.





Până să se lămurează lucrurile, Ionuţ Negoiţă şi-a prezentat punctul de vedere în această poveste printr-un comunicat.





„În ceea ce priveşte situaţia litigiului personal pe care îl am cu domnul Nicolae Badea trebuie să fac următoarele precizari:





*Prioritatea mea, atunci când am preluat Dinamo, a fost să salvez clubul din colapsul financiar în care se afla. La asta am lucrat până acum şi cred că am reuşit să aduc clubul pe linia de plutire.





*Dinamo a fost şi rămâne o prioritate pentru mine, iar consecinţa directă este că celelalte litigii personale au fost lăsate în planul secund.





*Sunt convins că împreună cu domnul Badea vom găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme pentru că sunt sigur că ambii vrem, în primul rând, binele lui Dinamo“, a subliniat Negoiţă.