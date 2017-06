Daum, călcat în picioare chiar din FRF: „Fantastich! Are insomnii din cauza bonusului de calificare de la FIFA“. Cine este cel care a avut curajul să spună asta

Daum nu-i mai impresionează nici măcar pe cei din FRF. Marcel Puşcaş, director în cadrul federaţiei, a avut o postare pe Facebook ironică, acidă dar întemeiată după eşecul României de la Varşovia, care l-a vizat direct pe Daum. Iată ce a scris el:

"Se implica 100 % în perspectiva fotbalului romanesc!

Coordonează,explica,preda,selectioneaza,antrenează si asculta!

Ce-or avea unii cu el ?

E un fin psiholog, respectat de jucători .

Pregateste ca nimeni altul, intr-un mod nemaiîntîlnit, jocurile echipei României!

Este respectat de toti jucătorii!

Are si respectul si admiratia fiului din staff!

Acesta, este si el, un meseriaş desăvârşit!

Se ocupa si de simbioza dificilă între loturile de juniori, tineret, seniori!

Au început să mijeasca rezultate!

Dacă nu , macar principii si criterii.

Face tot posibilul sa califice echipa în Rusia, fiind deosebit de interesat de atragerea bonusului de calificare de 10,0 mil euro de la FIFA !

Calificarea ar putea atrage si alti sponsori!

Apropiaţi de-ai săi mi-au spus că are insomnii pe această temă!

Deseori.

Nu-l intereseaza banii arabilor,deşi are multe oferte de el ştiute şi secrete,din Golful mult visat de altii !

El nu este ca altii!

Metafizica este dominanta!

Doar ignorantii si rautaciosii nu-l inteleg!

Noroc ca acestia sunt putini !

Va veni si ziua cand cand" echipa va ataca, chiar si atunci cand n-are mingea!"

El merita mult mai mult!

Nici macar nu este un antrenor scump!

După declaraţiile personale,lumea nebună a fotbalului romanesc, îl opreste pe strada si-l implora sa ramana:-Bitte, bleiben Sie noch vier Jahre,da !-se aude din piepturile suporterilor patimasi!

Sunt doua străzi importante.Chiar bulevarde.

Ma intreb , ce ne-am face fara el?

FANTASTISCH ! "