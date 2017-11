Cum să slăbeşti 7 kilograme într-o lună fără sacrificii: un fotbalist al lui Hagi a povestit cine şi cum l-a ajutat

Într-un timp foarte scurt, Eric nu doar că a slăbit, dar a ajuns şi într-o formă fizică destul de bună care l-a transformat într-un om de bază la Viitorul.





Invitat la studioul Telekom Sport, brazilianul a povestit cum a reuşit să ajungă la greutatea optimă, fără să se chinuiască.





Ce a spus?





*Când am venit, cred că aveam vreo 93 de kilograme, iar greutatea mea optimă e de 84! Într-o singură lună am dat jos 7! Dar am făcut-o într-un mod profesionist, ajutat de nutriţionistul clubului.





*Când eram la Mediaş slăbeam aşa, haotic, după ureche, chiar era o nebunie ce făceam. Nu mâncam nimic o zi întreagă, în care aveam şi două antrenamente. La ora meciului, mă simţeam slăbit, iar după meci mâncam, beam apă multă şi, practic, puneam totul la loc.





*Acum a fost altfel, iar în acest moment sunt chiar sub greutatea mea normală, am ajuns la 83! Poate că în continuare unora li se pare că am surplus de kilograme, dar eu am o masă musculară foarte mare şi lumea mă face gras.





*Mi-au spus unii să nu semnez cu Viitorul că e greu de lucrat cu Hagi! După 3 luni aici pot zice că am învăţat mai multe lucruri decât în precedenţii 10 ani în România!





*Acum aud tranziţie negativă, pozitivă, diagonală scurtă, lungă, până să ajung aici mi se spunea de regulă: Ia mingea şi fă tu ce ştii cu ea.