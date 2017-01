Cum explică Răzvan Lucescu succesul pe care îl are la Skoda Xanthi şi de ce locul doi în Grecia chiar este o performanţă

Formaţia antrenată de el a învins cu 1-0 în deplasare, la Iraklis, şi a ajuns la 11 meciuri fără înfrângere.

Seria excelentă reuşită de Lucescu jr. cu Xanthi a fost declanşată după o perioadă în care echipa românului a navigat în subsolul clasamentului, acolo unde specialiştii considerau că îi este locul. De altfel, Skoda este ca valoare a lotului, pe locul 12 din 16 participante. Doar 9,1 milioane de euro valorează echipa lui Răzvan Lucescu, conform transfermarkt.de, cu mult sub Olimpiakos Pireu, Panathinaikos, PAOK Salonic sau AEK Atena. Ba chiar cu mult şi sub Steaua, Dinamo, Astra şi Viitorul.

Obiectivul era salvarea de la retrogradare

Bilanţul lui Răzvan la Xanthi, în acest sezon, este şapte victorii, patru egaluri şi doar două înfrângeri. Practic, echipa lui n-a mai pierdut în campionat de pe 17 septembrie. „Anul a început foarte bine pentru noi. Era important să revenim cu o victorie, pentru a da continuitate muncii de până acum. Exista un semn de întrebare, dacă această pauză ne-ar opri din acea formă bună. Dar echipa a dat dovadă de responsabilitate şi am făcut un meci bun. Am realizat un record pentru club, 11 meciuri fără înfrângere. Cel mai important e acum să pregătim următorul meci, cu Olympiakos, cu o stare bună, cu plăcere de a juca. Primul obiectiv a fost acela de a ne salva de la retrogradare. Făcând atâtea puncte, după 13 etape, obiectivul se schimbă puţin şi ne propunem să obţinem totul de la următorul meci. Apoi, vom vedea ce conjunctură va mai apărea. Noi vrem să dăm totul. Olympiakos e echipa numărul 1 a Greciei. Cred că jumătate din populaţia Greciei ţine cu Olympiakos, iar cealaltă jumătate cu restul, cu Panathinaikos, cu PAOK. Aici, în nord, sunt mai mulţi simpatizanţi ai lui PAOK. Eu cu patronul am avut clar o înţelegere, ştie foarte bine care sunt intenţiile, care a fost obiectivul la venirea în Grecia. Discuţii sunt tot timpul, informaţii care apar în presă. E o muncă depusă de mine. Normal că ceea ce s-a întâmplat a atras atenţia. Am pierdut foarte puţine meciuri, e normal să se vorbească, mi-am făcut un nume bun aici, dar trebuie să fiu concentrat pe ceea ce fac, în continuare", a declarat Răzvan Lucescu, la Digi Sport Matinal.

Younes, golgheterul campionatului

În concordanţă cu parcursul echipei, Lucescu jr. a reuşit să-l pună pe linia de plutire şi pe tunisianul Younes Hamza, pe care l-a avut şi la Petrolul Ploieşti. Hamza a marcat de nouă ori în acest sezon şi e pe primul loc în clasamentul golgheterilor, alături de nigerianul Ydeye, de la Olympiakos. Younes n-a mai avut o serie atât de bună din 2014, de când juca la Petrolul. Ulterior s-a transferat la Botev Plovdiv, apoi a ajuns la Ludogoreţ, a eşuat în Iran, la Tractor Sazi, iar prima parte a acestui an şi-a petrecut-o antrenându-se la Chiajna, unde n-a avut însă drept de joc. La Xanthi joacă şi un alt fost petrolist, spaniolul Pablo de Lucas. El a fost titular în toate cele 13 meciuri de până acum şi a marcat un gol.



Lucescu jr. e la Xanthi din septembrie 2014, iar în 2015 a jucat finala Cupei Greciei